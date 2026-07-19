Championnat - Antonelli reprend ses aises, Hamilton redevient dauphin

Grâce à son succès lors du Grand Prix de Belgique 2026 de F1, Kimi Antonelli a de nouveau creusé l'écart en tête du championnat, en prenant 45 points d'avance sur son premier poursuivant.

En dépit d'une course qui aura été parsemée d'embûches, c'est bien Lewis Hamilton qui retrouve d'ailleurs cette position de dauphin puisque, après avoir causé involontairement l'abandon de George Russell, il en a profité pour dépasser son compatriote - victime de son second zéro pointé de la saison après Monaco - de cinq points en terminant quatrième ce dimanche.

Chez les constructeurs, en dépit de l'abandon de Russell, Mercedes ne concède que cinq points à Ferrari au terme de l'épreuve. Alors que Racing Bulls est revenue à hauteur d'Alpine en inscrivant un point de plus à Spa, Audi a signé sa troisième entrée dans les points en F1 et la seconde consécutive, encore une fois grâce à Gabriel Bortoleto.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos Équipe Points 1 Mercedes 358 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 2 Ferrari 285 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 3 McLaren 195 10 8 28 48 12 10 25 18 20 16 4 Red Bull Racing 151 8 4 4 14 27 12 20 26 13 23 5 Alpine 61 1 9 6 7 12 15 7 - 3 1 6 Racing Bulls 61 4 8 2 - 7 14 6 3 15 2 7 Haas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 - - - - 8 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - 9 Audi 10 2 - - - - - - - 4 4 10 Aston Martin Racing 1 - - - - - 1 - - - - 11 Cadillac F1 Team - - - - - - - - - -