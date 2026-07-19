Championnat - Antonelli reprend ses aises, Hamilton redevient dauphin
Après la victoire de Kimi Antonelli au Grand Prix de Belgique, l'Italien reprend beaucoup d'air au championnat devant Lewis Hamilton. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la dixième manche de la saison, à Spa.
GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
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Grâce à son succès lors du Grand Prix de Belgique 2026 de F1, Kimi Antonelli a de nouveau creusé l'écart en tête du championnat, en prenant 45 points d'avance sur son premier poursuivant.
En dépit d'une course qui aura été parsemée d'embûches, c'est bien Lewis Hamilton qui retrouve d'ailleurs cette position de dauphin puisque, après avoir causé involontairement l'abandon de George Russell, il en a profité pour dépasser son compatriote - victime de son second zéro pointé de la saison après Monaco - de cinq points en terminant quatrième ce dimanche.
Chez les constructeurs, en dépit de l'abandon de Russell, Mercedes ne concède que cinq points à Ferrari au terme de l'épreuve. Alors que Racing Bulls est revenue à hauteur d'Alpine en inscrivant un point de plus à Spa, Audi a signé sa troisième entrée dans les points en F1 et la seconde consécutive, encore une fois grâce à Gabriel Bortoleto.
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|204
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|2
|L. HamiltonFerrari
|159
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|3
|G. RussellMercedes
|154
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|4
|C. LeclercFerrari
|126
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|5
|L. NorrisMcLaren
|103
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|6
|O. PiastriMcLaren
|92
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|7
|M. VerstappenRed Bull
|91
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|8
|I. HadjarRed Bull
|60
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|-
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|39
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|22
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|17
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
|Pos
|Équipe
|Points
|1
|Mercedes
|358
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|2
|Ferrari
|285
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|3
|McLaren
|195
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|20
|16
|4
|Red Bull Racing
|151
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|13
|23
|5
|Alpine
|61
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|3
|1
|6
|Racing Bulls
|61
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|15
|2
|7
|Haas F1 Team
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|9
|Audi
|10
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|10
|Aston Martin Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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