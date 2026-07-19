Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Formule 1
GP de Belgique
Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Hamilton conteste sa pénalité après son accrochage avec Russell

Formule 1
GP de Belgique
Hamilton conteste sa pénalité après son accrochage avec Russell

Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Formule 1
GP de Belgique
Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Le pari gagnant de Red Bull derrière la remontée héroïque de Hadjar à Spa

Formule 1
GP de Belgique
Le pari gagnant de Red Bull derrière la remontée héroïque de Hadjar à Spa

Pourquoi Leclerc n'a pas été sanctionné pour le contact avec Piastri

Formule 1
GP de Belgique
Pourquoi Leclerc n'a pas été sanctionné pour le contact avec Piastri

Accrochage Hamilton-Russell : l'explication des commissaires

Formule 1
GP de Belgique
Accrochage Hamilton-Russell : l'explication des commissaires

Championnat - Antonelli reprend ses aises, Hamilton redevient dauphin

Formule 1
GP de Belgique
Championnat - Antonelli reprend ses aises, Hamilton redevient dauphin

Votez pour le meilleur pilote du GP de Belgique F1 2026 !

Formule 1
GP de Belgique
Votez pour le meilleur pilote du GP de Belgique F1 2026 !
Formule 1 GP de Belgique

Championnat - Antonelli reprend ses aises, Hamilton redevient dauphin

Après la victoire de Kimi Antonelli au Grand Prix de Belgique, l'Italien reprend beaucoup d'air au championnat devant Lewis Hamilton. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la dixième manche de la saison, à Spa.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Carlos Sainz, Williams

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Jacques Villeneuve arrive dans le paddock.

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Nico Hulkenberg, équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andy Stevenson, directeur sportif de l'écurie Aston Martin de F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Alexander Albon, Williams, Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Message de l'équipe Alpine F1 depuis la voie des stands

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Carlos Sainz, Williams

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
47

Grâce à son succès lors du Grand Prix de Belgique 2026 de F1, Kimi Antonelli a de nouveau creusé l'écart en tête du championnat, en prenant 45 points d'avance sur son premier poursuivant. 

En dépit d'une course qui aura été parsemée d'embûches, c'est bien Lewis Hamilton qui retrouve d'ailleurs cette position de dauphin puisque, après avoir causé involontairement l'abandon de George Russell, il en a profité pour dépasser son compatriote - victime de son second zéro pointé de la saison après Monaco - de cinq points en terminant quatrième ce dimanche.

Chez les constructeurs, en dépit de l'abandon de Russell, Mercedes ne concède que cinq points à Ferrari au terme de l'épreuve. Alors que Racing Bulls est revenue à hauteur d'Alpine en inscrivant un point de plus à Spa, Audi a signé sa troisième entrée dans les points en F1 et la seconde consécutive, encore une fois grâce à Gabriel Bortoleto.

Lire aussi :

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium
1 ItalyK. AntonelliMercedes 204 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 159 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4
3 United KingdomG. RussellMercedes 154 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 -
4 MonacoC. LeclercFerrari 126 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 103 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 92 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2 10/5
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 91 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3
8 FranceI. HadjarRed Bull 60 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10 8/6
9 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1 -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 39 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9 -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 22 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6 2/9
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - -
16 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - -
17 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos Équipe Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium
1 GermanyMercedes 358 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25
2 ItalyFerrari 285 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30
3 United KingdomMcLaren 195 10 8 28 48 12 10 25 18 20 16
4 AustriaRed Bull Racing 151 8 4 4 14 27 12 20 26 13 23
5 FranceAlpine 61 1 9 6 7 12 15 7 - 3 1
6 ItalyRacing Bulls 61 4 8 2 - 7 14 6 3 15 2
7 United StatesHaas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 - - - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - -
9 GermanyAudi 10 2 - - - - - - - 4 4
10 United KingdomAston Martin Racing 1 - - - - - 1 - - - -
11 United StatesCadillac F1 Team   - - - - - - - - - -

 

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Votez pour le meilleur pilote du GP de Belgique F1 2026 !
Article suivant Accrochage Hamilton-Russell : l'explication des commissaires

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Pourquoi Leclerc n'a pas été sanctionné pour le contact avec Piastri

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Pourquoi Leclerc n'a pas été sanctionné pour le contact avec Piastri

Dernières actus

Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Formule 1
GP de Belgique
Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Hamilton conteste sa pénalité après son accrochage avec Russell

Formule 1
GP de Belgique
Hamilton conteste sa pénalité après son accrochage avec Russell

Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Formule 1
GP de Belgique
Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Le pari gagnant de Red Bull derrière la remontée héroïque de Hadjar à Spa

Formule 1
GP de Belgique
Le pari gagnant de Red Bull derrière la remontée héroïque de Hadjar à Spa