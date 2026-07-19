Antonelli reprend son dû face à Leclerc, Russell abandonne encore

Kimi Antonelli s'élançait depuis la pole position du Grand Prix de Belgique, devant Max Verstappen et George Russell, avec les Ferrari en embuscade juste derrière.

La grille avait toutefois été quelque peu chamboulée par les nombreuses pénalités infligées avant le départ, touchant notamment deux pilotes des équipes de tête : le champion du monde en titre Lando Norris, relégué en 13e position, et Isack Hadjar, contraint de s'élancer depuis la 21e place.

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Le ciel était chargé au dessus du circuit de Spa quelques minutes avant le départ. Les températures étaient d'autant plus fraîches que ce que l'on avait connu jusque-là, on comptait 17°C dans l'air et 28°C au sol.

La plupart des pilotes avaient choisi de s'élancer en pneus mediums, à l'exception de Lando Norris, Sergio Pérez, Lance Stroll, Isack Hadjar et Fernando Alonso en gommes dures, ainsi que Carlos Sainz et Valtteri Bottas en tendre.

Chaos dans le premier tour

Quelques gouttes de pluie avaient commencé à tomber avant l'extinction des feux. Au départ, Kimi Antonelli a conservé l'avantage de sa pole position, mais Max Verstappen a choisi d’utiliser son énergie juste avant le Raidillon. L'Italien a toutefois repris l'avantage aux Combes, immédiatement suivi par Charles Leclerc qui a bondi depuis la quatrième place.

Le premier incident n'a pas tardé. Dès le septième virage, George Russell est entré en contact avec Lewis Hamilton en sous-virage à l'approche des Combes. La Mercedes est partie en tête-à-queue avant de s'enliser dans le bac à graviers. Course terminée pour le Britannique ! La direction de course notait l'incident.

La voiture de sécurité est immédiatement entrée en piste et plusieurs pilotes en ont profité pour passer par les stands. Esteban Ocon a lui aussi été victime d'un contact avec son coéquipier Oliver Bearman, qui lui a provoqué une crevaison. Le Français est ressorti en fond de peloton.

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Red Bull a également tenté un pari stratégique. Isack Hadjar est passé deux fois par les stands pendant la neutralisation : une première fois pour chausser les pneus médiums, puis une seconde immédiatement après pour monter des pneus durs, avec l'objectif de rallier l'arrivée sans effectuer d'autre arrêt.

Avant la reprise de l'épreuve, le top 10 était composé de Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto et Lando Norris.

Antonelli a relancé la course à la sortie de Blanchimont, mais Leclerc ne s'est pas laissé surprendre et est resté au contact. Derrière eux, Hamilton a tenté une attaque sur Piastri au freinage de la chicane, mais l'Australien a immédiatement repris l'avantage dans le Raidillon.

Le départ du GP de Grand Prix de Belgique. Photo de: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Déjà, Isack Hadjar était remonté au 16e rang, tandis que Verstappen signait le meilleur tour en course. Quelques instants plus tard, le Néerlandais s'emparait de la deuxième place en dépassant Charles Leclerc à la sortie des Combes.

En tête, Kimi Antonelli ne parvenait toujours pas à creuser l'écart, Verstappen restant constamment à moins d'une seconde de la Mercedes. Derrière eux, Piastri tentait de dépasser Leclerc au bout de la ligne droite de Kemmel par l'extérieur.

Les deux monoplaces se sont touchées alors que le Monégasque défendait fortement et des débris du fond plat de la Ferrari se sont envolés. L'incident a immédiatement été placé sous enquête par la direction de course.

Hamilton en a profité pour dépasser la McLaren de Piastri. Dans le même temps, le septuple champion du monde écopait d'une pénalité de cinq secondes pour son accrochage avec George Russell au premier tour.

Au 13e tour, Lando Norris avait déjà effectué une belle remontée et occupait désormais la sixième place, à quelques secondes seulement de son coéquipier, après avoir dépassé successivement Franco Colapinto, Liam Lawson puis Arvid Lindblad. Devant, Kimi Antonelli avait réussi à se donner un peu d'air en portant son avance à deux secondes sur Max Verstappen.

Au 16e tour, Pierre Gasly était le premier pilote à s'arrêter, chaussant des pneus durs. Lawson et Colapinto plongeaient dans la voie des stands un tour plus tard, ce qui permettait à Isack Hadjar de remonter jusqu'à la huitième place. Au même moment, la FIA annonçait que l'incident entre Leclerc et Piastri ne ferait l'objet d'aucune enquête supplémentaire.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Au 18e tour, Verstappen était le premier des leaders à effectuer son arrêt. Le Néerlandais montait lui aussi des pneus durs et ressortait en sixième position, juste devant son coéquipier. Quelques instants plus tard, une brève Virtual Safety Car était déployée pour permettre l'évacuation de débris sur la piste.

Mercedes réagissait immédiatement : Antonelli plongeait à son tour dans les stands pour couvrir Verstappen, laissant provisoirement les commandes de la course à Charles Leclerc. Dans le même temps, Lewis Hamilton faisait part de son incompréhension à la radio concernant sa stratégie.

Ferrari prend la tête

Au 20e tour, Lando Norris était revenu dans les échappements d'Oscar Piastri. L'Australien laissait d'abord passer son coéquipier, avant de reprendre immédiatement l'avantage à l'entrée de la ligne droite de Kemmel, visiblement à la faveur d'un meilleur déploiement de l'énergie, après un problème de batterie côté Norris.

Une nouvelle Virtual Safety Car était ensuite déployée pour évacuer des débris sur la piste. Cette fois, la neutralisation durait un peu plus longtemps et Ferrari en profitait pour effectuer un double arrêt, tout comme McLaren avec Piastri. Hadjar lui aussi passait en stand pour chausser un nouveau train de pneus durs et ressortait en septième position.

Charles Leclerc réalisait une excellente opération en ressortant juste devant Kimi Antonelli, tandis que Lewis Hamilton purgeait sa pénalité de cinq secondes. Le Britannique a d'ailleurs bien failli renverser l'un de ses mécaniciens après un malentendu lors de son arrêt, heureusement sans conséquence. L'incident était toutefois noté par les commissaires.

Lando Norris héritait alors provisoirement de la tête de la course, n'ayant pas encore effectué son arrêt sous cette VSC. Leclerc revenait ensuite à toute vitesse sur le Britannique et le dépassait sans la moindre difficulté à l'entrée des Combes.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Antonelli revenait à son tour dans les échappements de Lando Norris, mais le pilote McLaren défendait chèrement sa position. L'Italien finissait toutefois par trouver l'ouverture et s'emparait de la deuxième position, avant de partir à la poursuite de Charles Leclerc.

Verstappen, en difficulté avec ses pneus durs, avait lui aussi recollé Norris, chaussé de gommes âgées de plus de 26 tours. Derrière la Red Bull, Piastri restait en embuscade.

Plus loin dans le peloton, Franco Colapinto nous offrait un remake du célèbre dépassement de Mika Häkkinen sur Michael Schumacher, 26 ans plus tôt sur ce même circuit. L'Argentin profitait de la présence de Pierre Gasly à l'extérieur pour dépasser Liam Lawson à l'intérieur dans une jolie manœuvre.

Antonelli en route vers une nouvelle victoire

Au 30e tour, Norris plongeait finalement dans les stands pour chausser des pneus médiums. Un arrêt un peu lent lui coûtait quelques précieuses secondes et il ressortait huitième, juste derrière Gabriel Bortoleto. Le Britannique ne tardait toutefois pas à reprendre l'avantage sur le Brésilien.

Devant, Kimi Antonelli était revenu dans les échappements de Charles Leclerc. L'Italien trouvait rapidement l'ouverture pour reprendre la tête de la course, mais le Monégasque refusait de décrocher et restait au contact de la Mercedes.

À moins de dix tours de l'arrivée, Lando Norris fondait sur Isack Hadjar. Plus loin devant, Oscar Piastri ne parvenait plus à suivre le rythme de Max Verstappen, tandis que Lewis Hamilton était revenu à moins d'une seconde de la McLaren. Le pilote Ferrari trouvait finalement l'ouverture par l'extérieur aux Combes pour s'emparer de la quatrième place.

Malgré la pression de Charles Leclerc, Kimi Antonelli prenait sa petite revanche de Silverstone et remportait le Grand Prix de Belgique devant le Monégasque et Max Verstappen. Lewis Hamilton et Oscar Piastri complétaient le top 5, même si le Britannique restait sous enquête pour un unsafe release qui sera étudié après la course.

Isack Hadjar conservait finalement une superbe sixième place devant Lando Norris, au terme d'une course parfaitement exécutée par le Français et Red Bull. Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad et Franco Colapinto complétaient le top 10.