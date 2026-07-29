Alpine en lutte avec Aston Martin ? "Ils sont beaucoup plus rapides que nous"

Alors que le début de saison laissait entrevoir de réels progrès, faisant d'Alpine la référence du milieu de grille, les dernières courses ont brutalement ramené l'écurie d'Enstone à la réalité.

Dépassée dans la course au développement, Alpine a d'abord vu Racing Bulls prendre l'ascendant, avant d'être désormais également devancée par Audi. En Hongrie, l'écurie franco-britannique n'a jamais été en mesure de rivaliser avec ses deux concurrentes directes, Pierre Gasly passant l'essentiel du week-end à observer leurs monoplaces de derrière.

Si le Français a limité les dégâts en décrochant la 12e place, aussi bien en qualifications qu'en course, il peine à tirer la moindre satisfaction de ce résultat.

"Ce n'est pas la réalité que j'ai envie de voir, mais on ne peut pas la cacher", déclarait-il après l'épreuve. "Cela fait plusieurs courses que c'est un peu la même histoire : en qualifications, on est 12e ou 13e derrière Racing Bulls et Audi. En course, on se dit parfois qu'on va pouvoir être dans le match, je les vois devant moi, mais c'est simplement une question de rythme et nous ne sommes pas au niveau."

"Les sensations dans la voiture ne sont pas bonnes. Elle ne réagit pas du tout comme je le voudrais et ne me permet pas de piloter comme j'en ai besoin. Il y a encore pas mal de choses à corriger. Je pense que l'aérodynamique est très inconstante. C'est quelque chose que nous connaissons et qui, j'espère, sera corrigé à Zandvoort."

Pierre Gasly n'a pu se mêler à la lutte entre les Racing Bulls et les Audi à Budapest. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

L'écurie française mise désormais beaucoup sur le Grand Prix des Pays-Bas, où un important package d'évolutions est attendu. Il devra permettre, selon Gasly lui-même, de réduire un écart qui s'est nettement creusé face à Racing Bulls et Audi ces dernières semaines.

Le recul d'Alpine s'explique aussi par un développement insuffisant. Alors que ses rivales ont régulièrement gagné en performance, les évolutions introduites par l'équipe d'Enstone n'ont pas produit les progrès espérés, faisant progressivement reculer l'équipe dans la hiérarchie.

Aston Martin, une nouvelle menace pour Alpine ?

Franco Colapinto a même terminé la course en Hongrie derrière les deux Aston Martin. L'Argentin avait lui-même reconnu que les "versions B" des AMR26 affichaient un net avantage sur les Alpine dans les virages : "Ils sont vraiment très forts dans les virages. En revanche, dans les lignes droites, ils sont très lents et perdent beaucoup de temps au tour. Mais dans les courbes, ils sont clairement beaucoup plus rapides que nous."

Si la situation actuelle est préoccupante, les pilotes s'autorisent toutefois à croire que les nouveautés prévues pour Zandvoort permettront enfin d'inverser la tendance.

"En Formule 1, lorsque vous apportez des évolutions, vous vous attendez à ce que la voiture soit plus performante", expliquait Gasly. "De mon côté, je ne doute pas qu'elles produiront les effets attendus par l'équipe."

"Mais comme vous le dites, c'est important. Aston Martin a gagné près de deux dixièmes ce week-end et d'autres évolutions sont encore à venir. Racing Bulls a fait un énorme bond depuis le début de la saison, Audi aussi, tandis que nous n'avons pratiquement pas progressé. C'est donc crucial si nous voulons conserver un espoir de terminer cinquièmes du championnat."

"[Les progrès d'Aston Martin] montrent que nous pouvons faire un gros pas en avant et, je l'espère, nos évolutions de Zandvoort nous permettront justement de franchir un cap important", espérait Colapinto.

À l'entrée de la pause estivale, Alpine a perdu sa position de référence du milieu de grille et occupe désormais la sixième place du championnat constructeurs, six points derrière Racing Bulls. Haas, qui continue de perdre du terrain, est reléguée à bonne distance, alors qu'Audi, malgré des progrès significatifs, reste huitième à 49 points de l'écurie française.