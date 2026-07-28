Hadjar a dû aider Verstappen : "J'ai vite compris quand ils m'ont laissé en piste..."

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Isack Hadjar a terminé sixième du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1, dans une course "étrange" durant laquelle il a été amené à jouer les lieutenants auprès de Max Verstappen en ralentissant les McLaren.

Fabien Gaillard Téha Courbon
Publié:
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

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Lando Norris, McLaren

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

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Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

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GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
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Pour le septième Grand Prix consécutif, Isack Hadjar a terminé dans le top 6 en Hongrie. Il a en effet franchi la ligne d'arrivée au sixième rang, en contenant le retour de la Mercedes de George Russell, qui a terminé a deux secondes derrière lui.

Après des qualifications qui l'ont frustré, le Français estimant que Red Bull n'avait pas optimisé l'exécution de la Q3, il a affiché un visage plus satisfait au terme des 70 tours de la course de Budapest.

Toutefois, comme à son habitude, Hadjar n'a pas manqué de s'attarder sur ce qui n'avait pas fonctionné tout à fait correctement. Il pointe notamment un rythme pas forcément au rendez-vous sur la durée du premier relais, avant deux relais en durs bien plus convaincants.

"En fait, c'est étrange parce que [dans] le premier relais, je suis OK pendant les premiers tours et après, d'un coup, je décroche complètement et je ne suis absolument nulle part", a-t-il expliqué au micro de Canal+.

"Quand je pit, je pense que je dois être à une bonne seconde [au tour] de la voiture qui est devant moi. Et après, le rythme en [pneus durs] - et quand on re-pit encore pour des durs -, en fait, il était très bon."

"Donc le rythme de course est très bon, sauf le premier relais en mediums où je suis à la ramasse. J'ai donc envie d'aller voir ce qui s'est passé parce que, potentiellement, je pense qu'on aurait pu avoir une bonne course avec les Ferrari, parce que sur les durs on était vite."

Hadjar est "resté clean" dans son rôle de lieutenant

Oscar Piastri en tête, pendant qu'Isack Hadjar est attaqué par Lando Norris au virage 2.

Oscar Piastri en tête, pendant qu'Isack Hadjar est attaqué par Lando Norris au virage 2.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Comme en Belgique, où il avait aidé Max Verstappen en lui offrant son aspiration en Q3, Hadjar a dû jouer le rôle de lieutenant du Néerlandais lors de la course de dimanche dernier. Red Bull a ainsi retardé son premier arrêt au stand pour le mettre sur le chemin des McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris.

La tactique, sans avoir été poussée à l'extrême par le Français, désireux de ne pas aller au-delà des limites, a plutôt fonctionné puisque - dans le 19e tour - Verstappen a un temps recollé aux deux MCL40, sans toutefois pouvoir faire grand-chose en raison de son manque de rythme.

Interrogé sur cet épisode, Hadjar a déclaré "Ouais... Moi j'avais vite compris, hein, quand ils m'ont laissé dehors alors que je klaxonnais pour rentrer. J'ai compris. Donc, bon, je n'ai pas été... Je ne voulais pas non plus foutre le bazar, donc je suis resté clean, mais bon ça a un peu aidé."

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