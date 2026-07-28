Comment McLaren a réagi à la colère de Piastri à la radio

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a expliqué la stratégie adoptée par l'équipe lors de sa deuxième série d'arrêts au stand pendant le Grand Prix de Hongrie 2026 de F1, sur fond de frustration d'Oscar Piastri suite à son accrochage avec Carlos Sainz.

Dans leur quête d'une première victoire cette saison, Oscar Piastri et son équipier Lando Norris ont tous deux laissé transparaître une certaine frustration dans le feu de l'action, trahissant ainsi le sentiment d'urgence qui anime les champions du monde en titre, désireux de finir par peser sur la saison 2026.

Mercedes, qui dominait nettement en début de saison, a été bousculée par une Scuderia Ferrari en pleine renaissance, avec sa monoplace innovante qui a bénéficié d'importantes améliorations. Mais la structure championne de 2025, McLaren, a de son côté démarré l'année 2026 en retrait ; dès lors, lorsqu'une amélioration significative du fond plat a enfin semblé remettre McLaren dans la course, ni Norris ni Piastri n'ont eu besoin d'encouragements supplémentaires pour en tirer pleinement parti.

Après avoir accompli le plus gros du travail en plaçant la MCL40 en pole position, Norris ne pouvait se permettre aucune erreur dans le premier tour, mais c'est pourtant ce qu'il a fait en quittant la trajectoire pour aller dans la poussière du virage 2. Après une séance de qualifications décevante, Piastri a pour sa part profité de pénalités pour se hisser en troisième position sur la grille, puis a dépassé Norris et Charles Leclerc pour prendre la tête au départ.

Les dépassements étant extrêmement difficiles sans décalage pneumatique conséquent sur le Hungaroring, l'après-midi de Norris semblait d'ores et déjà gâchée. Et bien qu'il s'efforçât de mettre la pression sur Piastri pour le pousser à la faute, le Britannique a rapidement laissé entendre à la radio à quel point il pouvait aller plus vite si la piste était dégagée devant lui. La situation s'est poursuivie dans le deuxième relais, lorsqu'il a demandé à passer au stand en premier.

"Impossible", lui a alors répondu son ingénieur de course, Will Joseph. La règle habituelle veut en effet que la voiture la mieux placée ait la priorité pour l'arrêt au stand et, dans ce cas précis, Piastri avait gagné ce droit en dépassant Norris de manière tout à fait régulière dès le premier tour.

Lando Norris (McLaren) Photo de: Clive Mason / Getty Images

Donc, au 34e passage, alors que Lewis Hamilton, qui s'était déjà arrêté plusieurs tours auparavant, s'est retrouvé à 25 secondes du leader et se rapprochait encore, McLaren a estimé qu'il fallait couvrir la stratégie de la Ferrari, considérée comme sa principale menace.

"Lorsque Hamilton s'est arrêté au stand, il était en mesure de devancer les deux McLaren grâce à une stratégie d'undercut, nous devions donc réagir", a expliqué Stella. "Oscar était en tête, et nous avons estimé que c'était la voiture qu'il fallait faire rentrer [en premier]."

Piastri est ressorti avec quatre secondes d'avance, ce qui laissait de la place pour que Norris puisse s'intercaler. Mais grâce à une combinaison de facteurs - Piastri étant gêné par Sainz et Norris pouvant déployer sa vitesse en bénéficiant de l'air propre -, Norris a réussi un inhabituel "overcut" pour prendre la tête, au grand dam de Piastri.

"Putain, dégage de là espèce d'idiot, bon sang !", s'est emporté Piastri à l'encontre de Sainz, avant de rediriger une partie de cette frustration vers sa propre équipe lorsqu'il a vu ses chances de remporter la course s'envoler. "C'est sympa de votre part d'en tenir compte, au fait, merci", a-t-il déclaré avec sarcasme.

Piastri, une frustration compréhensible et digérée

Après la course, Piastri a lui-même reconnu que McLaren n'avait pas d'autre choix que de le faire rentrer au stand à ce moment-là, et que, dans le feu de l'action, son instinct de pilote avait pris le pas sur la raison, dans l'espoir que McLaren puisse d'une manière ou d'une autre rectifier ce qu'il percevait comme une injustice.

"Évidemment, lorsque Lando est ressorti devant, je savais que je n'avais pas le rythme nécessaire pour l'attaquer. Je savais donc que mes chances de remporter la course s'étaient envolées à ce moment-là", admettait l'Australien.

Ils ne peuvent tout simplement pas s'abstenir de faire rentrer Lando au stand à cause d'un événement qui échappe à son contrôle et au mien.

"Je me suis dit que l'équipe aurait peut-être pu éviter de faire rentrer Lando au stand s'il s'agissait d'une lutte pour la victoire entre [nos] deux voitures, mais je sais bien que ce n'était pas le cas. Ils ne peuvent tout simplement pas s'abstenir de faire rentrer Lando au stand à cause d'un événement qui échappe à son contrôle et au mien."

"De ce point de vue-là, tout va bien. J'étais simplement très, très énervé sur le moment à cause de ce qui s'était passé. Si je n'avais pas été percuté, j'aurais encore été devant Lando."

Oscar Piastri a finalement dû abandonner sur problème de boîte de vitesses. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

C'est également ainsi que Stella a perçu les choses, ce dernier révélant que Piastri avait expliqué ses propos à la radio après coup. "Immédiatement après la course, Oscar a précisé que son commentaire avait été prononcé sous le coup de la colère", a déclaré le technicien italien lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com.

"Il y a eu quelques épisodes malheureux. Évidemment, le plus important est le fait qu'Oscar ait été impliqué dans une collision avec un retardataire. Et en même temps, une fois que Lando a pu prendre son rythme, son allure était tout simplement phénoménale. Je pense qu'il gagnait une demi-seconde par tour. Et ce rythme a permis à Lando de devancer Oscar."

"Je pense qu'Oscar l'a compris immédiatement. Il est tout à fait compréhensible que, lorsque vous menez presque la moitié de la course et que vous perdez ensuite les commandes à cause d'un incident avec un retardataire, vous puissiez avoir un moment de colère et faire une remarque sous le coup de l'émotion, mais il n'y a absolument aucun problème."

McLaren s'en tient toujours aux Papaya Rules

De la même manière, McLaren ne pouvait pas non plus faire grand-chose pour Norris, même s'il était intrinsèquement plus rapide. Stella a ainsi expliqué que le muret des stands avait évalué "toutes les options", au cas où l'équipe aurait subi une pression plus importante venant de derrière, comme le fait d'échanger les positions pour permettre à Norris de creuser un écart, puis de reprendre leurs places respectives en fin de course si McLaren tenait le doublé.

Toutefois, selon Stella, Piastri "méritait d'avoir l'occasion de tenter de remporter la course" après avoir dépassé Norris au départ et avoir réussi à le tenir en respect par la suite.

"On évalue constamment toutes les options", a ajouté Stella. "On peut se demander comment marquer le plus de points possible pour l'équipe, mais il faut aussi rester cohérent avec notre façon de courir."

"Je pense que jusqu'au moment où Oscar s'est arrêté au stand, il avait pris la tête de manière régulière dans les virages 1 et 2, et qu'il méritait donc d'avoir l'occasion de tenter de remporter la course. Sur d'autres circuits, Lando aurait probablement pu dépasser Oscar, mais dans ce cas précis, c'était difficile."

Lando Norris avec le trophée de la victoire. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren ayant dominé la course, il n'a pas été nécessaire de modifier l'ordre des pilotes, mais l'équipe a tout de même tenté de calmer un Norris très en verve, afin de gérer divers problèmes de fiabilité, tant lorsqu'il talonnait Piastri que lorsqu'il était en tête. L'abandon de Piastri, dû à une défaillance de la boîte de vitesses, a montré que cette décision n'était pas déraisonnable.

"Principalement, avec Lando, nous devions gérer plusieurs éléments du point de vue de la fiabilité ; il n'y avait donc absolument aucun besoin de prendre les vibreurs, ce que nous lui avons d'ailleurs clairement indiqué à plusieurs reprises", a rappelé Stella. "Mais Lando [n'essayait] pas de prouver quoi que ce soit. Il était en tête, dans l'air propre, et il avait tout simplement beaucoup de rythme en réserve."

Quoi qu'il en soit, cette première victoire de la saison pour McLaren a ravivé le souvenir des nombreux dilemmes liés aux consignes d'équipe qui avaient marqué la campagne victorieuse de l'année dernière. Alors que Piastri était frustré de n'avoir pu bénéficier que tardivement du nouveau plancher prévu pour ce week-end - il a dû attendre la troisième séance d'essais libres de samedi -, la course de dimanche n'a fait que mettre davantage en lumière le principe d'équité prôné par McLaren.