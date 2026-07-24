Aston Martin dévoile 16 évolutions aéro à Budapest !

Le Grand Prix de Hongrie était très attendu du côté d'Aston Martin car il s'agit de la première fois de la saison que l'écurie introduit un package aérodynamique. Et comme cela était annoncé par l'écurie elle-même ces dernières semaines, c'est bien à une "version B" de sa monoplace 2026 que l'on aura affaire ce week-end à Budapest.

La structure basée à Silverstone, dans le document officiel de la FIA, recense ainsi 16 évolutions différentes introduites au Hungaroring à partir de ce vendredi.

Les trois premières concernent l'aileron avant, avec une modification de la moustache (notamment au niveau des cordes), des plaques d'extrémité et du nez (plus long et plus fin), tout cela à des fins d'amélioration de la performance dans cette zone, mais aussi en aval.

Côté freins, les écopes ont été retravaillées, pour fonctionner en coordination avec la nouvelle géométrie de l'aileron avant, avec des déflecteurs revus.

Vient ensuite l'un des plus gros morceaux, en toute logique, avec la modification du fond plat qui recouvre en elle-même quatre évolutions. La première est d'ailleurs explicitement annoncée comme particulièrement importante puisqu'Aston indique tout bonnement que, concernant le corps du fond plat, "toutes les surfaces autorisées" ont été modifiées.

Détails de l'Aston Martin Photo de: Ronald Vording

Les aubes directrices situées à l'avant, les bordures du fond plat devant les roues arrière ainsi que le diffuseur ont également été retravaillés. Le but ici est simple : améliorer la charge aéro et donc les performances de la voiture.

Ensuite, pontons et capot moteur ont évolué dans le cadre du travail mené sur la carrosserie. L'idée est à la fois d'adapter cette dernière aux changements sur le fond plat, mais aussi d'améliorer la conduite du flux d'air vers l'arrière. Notons que les ouïes de refroidissement ont aussi été révisées, pour ouvrir les options disponibles afin d'adapter au mieux la configuration aux besoins.

Concernant le train arrière, la suspension évolue avec un changement de la position des bras mais aussi des modifications sur le carénage. Les écopes de freins sont aussi différentes, au niveau des déflecteurs et des aubes. Le tout vise à améliorer la performance en répondant aux changements en amont, notamment sur le fond plat.

Enfin, les trois dernières évolutions aéro listées sont liées à l'aileron arrière. Non seulement il a été revu dans sa partie principale mais aussi au niveau du beam wing et des plaques d'extrémité. L'objectif est d'améliorer l'appui qu'il procure, tout en réduisant la traînée qu'il génère, tout en alignant ses surfaces avec tous les changements évoqués précédemment.

McLaren n'est pas en reste

Photo de: Sona Maleterova / Getty Images

Après Aston Martin, là aussi comme prévu, McLaren est l'écurie avec le plus de nouveautés puisqu'elle en annonce cinq différentes. Les plaques d'extrémités de l'aileron arrière ont été revues pour améliorer le conditionnement du flux d'air et les performances aéro. La MCL40 disposera aussi d'un nouveau fond plat, pour les mêmes raisons.

L'on note des révisions au niveau du train avant, dans la géométrie des éléments du moyeu et des écopes de frein, certaines étant toutefois spécifiques au circuit du Hungaroring. Le demi-train arrière est aussi retravaillé, pour des raisons d'efficacité aérodynamique. Il s'agit là normalement d'une première partie d'un package qui trouvera sa suite après la trêve.

Chez les autres écuries de pointe, Mercedes et Red Bull sont venues avec trois évolutions chacune. Pour la marque allemande, l'aileron arrière est spécifique au circuit, avec une ailette ajoutée au centre, alors que le capot moteur dispose d'une sortie plus large pour des raisons de refroidissement. Finalement, la seule évolution non spécifique aux conditions ou au tracé consiste en une ailette positionnée sur l'aileron arrière.

Détails de la Red Bull Photo de: Ronald Vording

Pour Red Bull, il s'agit en revanche bien de trois évolutions générales : les montants de l'aileron arrière ont été révisés pour extraire plus de performance aéro, le diffuseur a été revu pour améliorer localement l'appui et le flap de l'aileron arrière a été modifié pour qu'il génère plus d'appui. En dehors de ces modifications, l'on s'attend à un retour, au moins en essais, de l'aileron "Macarena" qui avait été retiré pour des raisons de sécurité à Spa.

Ferrari, pour sa part, compte deux nouveautés, qui forment en réalité un travail plus global sur l'aileron arrière dans son ensemble, avec un nouveau design des flaps et des plaques d'extrémité, ainsi que des nouveaux montants. Une option de configuration a été ajoutée via des ailettes disposées en cascade, afin d'augmenter l'appui au détriment de la traînée si jugé nécessaire.

Parmi les autres équipes, Racing Bulls poursuit sur sa lancée avec trois évolutions (ailettes sur l'arceau, aileron arrière et ouïes de refroidissement). Williams en apporte deux (aileron arrière et fond plat), alors que Haas (aileron arrière), Audi (aileron arrière) et Cadillac (moyeu avant) en compte une. Alpine n'a en revanche aucune nouveauté à signaler.