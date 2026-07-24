Contact Ocon/Bearman : "Ça ne doit plus jamais se reproduire, point final"

Le Grand Prix de Belgique 2026 a vu Haas enchaîner sa quatrième course sans le moindre point, après un début de saison qui n'était pas dénué de promesses. Toutefois, il est clair depuis plusieurs épreuves que l'écurie américaine est dépassée dans le développement par la plupart de ses rivales, à commencer par Racing Bulls et Audi, qui sont désormais en lutte avec Alpine pour les points.

Aussi, avant la course de Spa, les espoirs de bien figurer n'étaient pas énormes, surtout dans le chef d'Esteban Ocon, en proie à des problèmes de performance sur sa VF-26. Mais le fait que les deux pilotes soient entrés en contact dans le premier tour, ce qui a notamment entraîné une sortie de piste et une crevaison pour le Français, n'a pas aidé.

Historiquement, des contacts entre pilotes Haas, ce n'est pas une première, mais pour Ayao Komatsu, en dépit des circonstances particulières de l'incident de la semaine passée, il est essentiel de tracer une ligne rouge immédiatement.

"Nous devons simplement veiller à ce que cela ne se reproduise plus", a-t-il déclaré auprès des médias, dont Motorsport.com, ce jeudi à Budapest. "Comme toujours, dès le dimanche après la course, j'ai simplement voulu entendre les points de vue des deux pilotes, puis j'ai exposé le mien, et nous en avons discuté. Nous en avons également reparlé les jours suivants, donc tout va bien."

Quand nous le questionnons sur son point de vue, le Japonais botte en touche : "Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le partager ici. Ce qui m'importe, bien sûr, c'est que, quelle qu'en soit la raison, cela ne doit plus jamais se reproduire. Point final. Nous devons donc simplement disposer de règles d'engagement claires."

"Ce n'était même pas une véritable lutte"

Esteban Ocon au départ du GP de Belgique. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Du côté d'Ocon, dont l'avenir chez Haas semble quelque peu s'assombrir sur fond de résultats décevants depuis le début de la campagne, l'incident est plus dû à un malheureux concours de circonstances qu'à une véritable lutte pour une position qui aurait mal tourné.

"Bien sûr, ce n'était pas l'idéal", a-t-il expliqué devant la presse, dont Motorsport.com. "Ce n'est pas le genre de situation que nous souhaitons voir se produire, car nous avons déjà du mal à suivre le rythme pour rester dans les points."

"Il y a eu une discussion avec Ayao, Ollie et moi-même immédiatement après la course. Une conversation très franche. Je suis sûr que cela nous rendra également plus forts. Ayao nous a dit ce qu'il avait à nous dire, que cela ne doit absolument pas se reproduire. Ce n'est pas comme si nous étions en lice pour le championnat du monde."

"C'était vraiment malheureux", a-t-il ensuite expliqué. "Pour être honnête, ce n'était même pas une véritable lutte. Ollie avait des problèmes de boîte de vitesses à la sortie du virage. Nous étions à trois de front parce que nous essayions de l'éviter. Il était plutôt lent. J'étais à l'intérieur, Nico était là."

"Ollie était en fait légèrement en retrait. J'ai freiné tôt pour laisser passer Nico. J'étais à l'intérieur à cet endroit. À la dernière seconde, j'ai vu Ollie arriver et nous nous sommes touchés. C'est vraiment très regrettable. Bien sûr, nous ne voulons pas perdre de temps avec ça. Espérons que cela ne se reproduira pas."