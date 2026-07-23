Les options de Haas se précisent pour 2027, Ocon en danger ?

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Même si Haas entretient des liens étroits tant avec Ferrari qu'avec Toyota, son directeur, Ayao Komatsu, s'est montré on ne peut plus clair quant à sa politique en matière de pilotes. Seules les performances détermineront qui pilotera pour son équipe en 2027, et non la nationalité ou l'influence politique.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton étant désormais installés chez Ferrari, Haas devrait conserver Oliver Bearman, prêté par la Scuderia, pour une troisième et probablement dernière saison, avant que cette dernière ne doive se prononcer sur l'avenir à long terme du jeune pilote de 21 ans en son sein.

La place d'Esteban Ocon est bien moins assurée, car il peine à suivre le rythme de Bearman de manière régulière. Le Français est en effet frustré par les irrégularités du comportement de la voiture qui, selon lui, l'ont pénalisé lors de quasiment toutes les manches de la saison 2026, à l'exception de deux d'entre elles.

Ces dernières semaines, Leonardo Fornaroli, champion F2 en titre et pilote junior chez McLaren, ainsi que Rafael Câmara, pilote junior Ferrari, se sont imposés comme les deux principaux prétendants au volant d'Ocon si Haas décidait d'opérer un changement l'année prochaine.

Le statut de Haas en tant qu'écurie cliente de Ferrari a alimenté les spéculations concernant Câmara, 21 ans, champion de Formule 3 qui dispute actuellement le titre F2. Mais la semaine dernière, Komatsu a déclaré que sa principale préoccupation était la performance plutôt que les liens avec d'autres écuries.

"Honnêtement, ce n'est pas une préoccupation majeure", a-t-il déclaré. "Tout ce que nous voulons, ce sont des pilotes capables de nous offrir les meilleurs résultats possibles. Il vaut mieux avoir un tel pilote plutôt que de se baser sur d'autres considérations. Notre seule préoccupation est la suivante : qui est le meilleur pilote pour l'écurie ?"

Haas réfléchit actuellement au coéquipier de Bearman pour 2027. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Cela vaut également pour le partenariat technique entre Haas et Toyota, qui permet aux ingénieurs, mécaniciens et pilotes japonais d'acquérir une précieuse expérience en F1. De son côté, Haas en tire profit tant sur le plan technique qu'en termes de ressources, notamment grâce à la construction de son premier simulateur interne et à la mise en place d'un programme d'essais.

Dans le cadre de ce programme, Fornaroli a déjà testé la Haas de l'année dernière et Câmara devrait également prendre le volant plus tard cet été. Mais l'écurie a également accordé à Ryo Hirakawa, le pilote phare de Toyota en WEC, de nombreuses heures de pilotage, tant à titre privé que lors des séances d'essais libres du vendredi.

Alors que Hirakawa, âgé de 32 ans, va prendre le volant de la voiture de Bearman lors des EL1 en Hongrie ce week-end, Komatsu a souligné que ce qui s'appliquait aux liens avec Ferrari s'appliquait également à ceux avec Toyota : la performance passe avant tout. C'est d'ailleurs un point qu'il a clairement fait valoir auprès du grand patron de Toyota, Akio Toyoda.

"J'ai été tout à fait clair dès le premier jour avec Akio-san, car je ne voulais tout simplement pas qu'il y ait de malentendu avec lui non plus", a déclaré Komatsu.

Fornaroli est plus avancé dans son parcours et pourrait constituer un choix plus sûr à court terme pour Haas. Il semblerait que si Haas souhaitait conclure un accord avec Fornaroli, McLaren ne s'y opposerait pas.

"Si nous engageons un pilote en raison de sa nationalité, cela discrédite toutes les personnes qui prennent cette décision, y compris ce pilote lui-même. Car même si le pilote est capable, si tout le monde se dit : 'Oh, il n'est là que grâce à Toyota, grâce à l'argent', cela ne profitera ni à Toyota, ni à Akio-san, ni à Haas, ni au pilote lui-même. Nous l'avons toujours dit dès le premier jour, j'ai été très clair avec Akio-san : nous choisissons le pilote en fonction de ses performances, à 100%."

"Oui, si les performances sont totalement équivalentes, alors bien sûr, des éléments tels que le budget que vous pouvez apporter, ou ce que nous pouvons faire avec ce pays en termes de soutien ou de suscitation d'un intérêt accru, constituent autant de valeurs ajoutées. Mais l'essentiel, ce sont les performances. Nous n'allons pas engager quelqu'un qui est plus lent simplement parce qu'il est japonais, italien ou autre, cela nous est égal."

En parlant de performances, Câmara s'est assurément révélé être un espoir prometteur, ne serait-ce que par son talent, après avoir impressionné Ferrari par sa vitesse naturelle, même si c'est un diamant brut qui doit être poli.

Camara est actuellement troisième de F2. Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Selon les informations d'Autosport, permettre à ce membre de longue date de l'académie Ferrari d'obtenir un baquet en F1 l'année prochaine constitue une option plausible pour Ferrari. Mais le constructeur se demande également s'il ne serait pas plus bénéfique pour le développement du jeune Brésilien qu'il passe une année en tant que pilote de réserve à part entière avant d'accéder à un statut de pilote titulaire.

Bien qu'ils soient du même âge, Leonardo Fornaroli est plus avancé dans son parcours et pourrait constituer un choix plus sûr à court terme pour Haas. Il semblerait que si l'équipe américaine souhaitait conclure un accord avec Fornaroli, McLaren ne s'y opposerait pas. Mais contrairement à son ancien jeune pilote Gabriel Bortoleto, qui avait été libéré pour rejoindre Audi, McLaren tiendrait à conserver le contrôle sur l'Italien.

La situation est délicate pour McLaren, car d'un côté, l'écurie forme en effet des pilotes du calibre de la F1 pour ses rivaux, mais de l'autre, elle doit également se prémunir au cas où un imprévu surviendrait à l'avenir avec ses titulaires. C'est pourquoi le fait de conserver le contrôle et de positionner le projet Hypercar comme une éventuelle solution offre à McLaren une plus grande flexibilité en matière de pilotes.

Mais après avoir fait rouler Fornaroli à plusieurs reprises, et avec une nouvelle occasion ce week-end lors des EL1 au volant de la MCL40 d'Oscar Piastri, McLaren a été suffisamment séduite pour considérer Fornaroli avant tout comme un pilote de F1 potentiel.

"Leonardo est sans aucun doute un atout pour la Formule 1 à l'avenir", a déclaré le directeur de l'écurie, Andrea Stella. "Nous souhaitons qu'il pilote ; il se peut très bien qu'à l'avenir, il pilote pour McLaren Racing, mais je pense que nous allons collaborer avec Leonardo pour explorer les différentes possibilités en F1."

Quelle que soit la décision prise par Haas - qu'il s'agisse de conserver Ocon ou de miser sur un jeune pilote prometteur -, l'écurie ne semble pas pressée de se prononcer, compte tenu de la situation globale du marché des pilotes.

Tant que Max Verstappen n'aura pas officiellement confirmé qu'il restera chez Red Bull, comme tout le monde s'y attend, aucun autre domino ne pourra tomber. Cela signifie également que Haas ne dispose pas encore d'une visibilité totale sur la possibilité que des pilotes chevronnés d'autres écuries deviennent soudainement disponibles, ce qui constituerait une option inattendue.

Affaire à suivre…

Haas pourrait attendre un moment avant de confirmer son duo 2027. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images