Ocon exhorte Haas à agir : "Il nous faut des évolutions le plus vite possible"

La saison 2026 de l'écurie Haas F1 est en train de prendre une tournure que l'on ne connaît que trop bien du côté de la structure américaine. Après un début de saison prometteur, avec 21 points inscrits sur les six premières manches, elle n'a pas empoché le moindre point depuis Monaco et, surtout, elle a clairement chuté dans la hiérarchie, reléguée désormais au rang de huitième force du plateau... voire pire.

Sur toutes les voitures à l'arrivée, il est d'ailleurs saisissant de constater que Haas, par l'intermédiaire d'Esteban Ocon, 16e, n'a devancé que les pataudes Williams. Les Aston Martin, qui étaient avant le Hungaroring en dernière position, ont donc réalisé une épreuve plus convaincante, bien aidées par une palanquée d'évolutions.

Le signal d'alarme était déjà tiré par Oliver Bearman après les qualifications, le jeune Britannique s'inquiétant justement du fait que son équipe devait désormais batailler avec la marque de Silverstone. Après la course, Ocon ne peut qu'accompagner ce mouvement et exhorter Haas à accélérer le rythme du développement pour ne pas définitivement tomber dans les limbes.

"Course difficile", a résumé pour Canal+ celui qui avait remporté le GP de Hongrie 2021 avec Alpine. "Je pense qu'on a fait un très bon départ - on était P12 ou P11 [12e à la fin du premier tour après être parti 15e, ndlr] - donc encore une fois, on part de très loin [mais] on arrive à se positionner là où il faut."

"Malheureusement, on n'arrive pas à garder les voitures derrière, elles vont beaucoup trop vite. On n'a pas le rythme. En fait, on dégrade [les pneus], on glisse beaucoup."

"Il nous faut des updates le plus tôt possible", assène-t-il. "Une fois qu'on aura trouvé la constance avec les pièces... Sur ma voiture, ça a marché correctement ce week-end, donc ça, c'était positif. Je pense qu'il faut qu'on prenne ça."

"Il y a d'autres choses qu'on aurait pu mieux faire en course après, mais ça n'aurait pas changé le résultat final. Donc, il nous manque cruellement de la charge [aérodynamique] et de la vitesse en performance pure, et il faut qu'on arrive à régler ça."

Au classement constructeurs, Haas est en septième position, mais accuse un retard de 40 points sur Alpine. En revanche, elle voit Audi progressivement se rapprocher (12 points), la marque aux anneaux ayant inscrit deux unités de plus ce dimanche grâce à la neuvième place de Nico Hülkenberg.