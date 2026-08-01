5 ans après, que reste-t-il de la victoire historique d'Esteban Ocon en Hongrie ?

Le 1er août 2021, Esteban Ocon écrivait l'une des plus belles pages de sa carrière. Dans une course complètement folle au Hungaroring, marquée par un énorme accident au départ et un drapeau rouge, le Français profitait des circonstances pour se retrouver en tête du Grand Prix. Mais encore fallait-il saisir cette opportunité.

Après le restart, alors que Lewis Hamilton devait remonter le peloton après un choix stratégique malheureux, Ocon héritait de la première place devant Sebastian Vettel. Pendant près de 70 tours, le pilote Alpine allait devoir résister à la pression constante du quadruple champion du monde, sans jamais commettre la moindre erreur.

À l'arrivée, après une course parfaitement maîtrisée, le Français pouvait enfin lever les bras. À 24 ans, il devenait le premier pilote français à s'imposer en Formule 1 depuis Pierre Gasly à Monza en 2020, et offrait également à Alpine sa première victoire depuis le changement d'identité de l'équipe. La première victoire franco-française depuis le triomphe d'Olivier Panis avec Ligier au GP de Monaco 1996.

Le tournant qui n'en fut pas un

Cette victoire était aussi l'aboutissement d'un parcours particulier. Écarté du championnat en 2019 après son départ de Force India, Ocon avait retrouvé une place en F1 chez Renault en 2020, avant de progressivement retrouver son niveau aux côtés de Daniel Ricciardo.

À l'époque, Budapest semblait pouvoir représenter un tournant. Alpine affichait de grandes ambitions avec le nouveau règlement qui allait arriver en 2022, et Ocon apparaissait comme l'un des pilotes sur lesquels l'équipe française comptait pour construire son avenir.

Mais cinq ans plus tard, cette victoire reste encore son seul succès en Formule 1. Le Français a connu d'autres grands moments depuis, notamment son podium à Monaco en 2023, sans jamais retrouver une voiture capable de lui offrir de nouvelles opportunités de victoire.

Esteban Ocon fête sa troisième place avec son écurie au Gp de Monaco 2023. Photo de: Alpine

Sa relation avec Alpine n'a cessé de se dégrader au fil des saisons, jusqu'à se terminer de la pire des manières. En fin de contrat en 2024, Esteban Ocon avait choisi de tourner la page après une collaboration arrivée à bout de souffle. Son arrivée chez Haas avait d'ailleurs été officialisée en cours de saison.

Le Français espérait alors conclure dignement son aventure avec Enstone avant de rejoindre sa nouvelle écurie pour les essais de fin de saison. Mais Alpine, de retour sous les conseils de Flavio Briatore, lui a posé un ultimatum : s'il souhaitait participer aux essais d'après-saison avec Haas, il devait renoncer au Grand Prix d'Abu Dhabi avec Alpine.

Mis au pied du mur, Ocon n'a eu d'autre choix que d'accepter. Une fin particulièrement amère pour celui qui reste, à ce jour, le dernier vainqueur de l'histoire d'Alpine en Formule 1. Son aventure avec l'écurie s'est ainsi achevée sans même qu'il puisse retourner à l'usine d'Enstone pour dire au revoir aux femmes et aux hommes avec lesquels il avait vécu le plus grand succès de sa carrière.

Un vainqueur de Grand Prix en quête d'avenir

5 ans après cette victoire, le décor est donc bien différent. Esteban Ocon traverse une saison 2026 compliquée, pénalisé par une Haas qui peine à suivre le rythme de ses rivales. Le Français est régulièrement devancé par son jeune coéquipier Oliver Bearman et, alors que l'écurie américaine prépare déjà son effectif pour 2027, son avenir apparaît plus incertain que jamais.

Pour autant, quelle que soit la suite de sa carrière et qu'elle se poursuive encore plusieurs saisons ou non, une chose ne pourra lui être retirée : Esteban Ocon aura marqué la Formule 1. Par sa résilience, son parcours semé d'embûches et cette victoire inoubliable au Grand Prix de Hongrie 2021, il a démontré qu'il avait toute sa place dans la discipline et offert aux supporters français l'un des plus beaux moments de ces dernières années.

Esteban Ocon pourra toujours se retourner vers ce 1er août 2021 avec fierté. Ce jour-là, il a transformé une opportunité inattendue en un exploit historique, prouvant qu'il avait le talent et le sang-froid nécessaires pour gagner au plus haut niveau.

Cinq ans plus tard, Budapest reste le symbole d'un pilote qui n'a jamais cessé de se battre pour mériter sa place. Quoi qu'il advienne de la suite de sa carrière, personne ne pourra lui enlever cette ligne de son palmarès : vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1.