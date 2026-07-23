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"Rien à annoncer" : Ocon reste évasif sur son avenir chez Haas

En difficulté depuis le début de la saison 2026, Esteban Ocon affirme qu'aucune décision n'a encore été prise concernant son futur, alors que son baquet est de plus en plus menacé pour 2027.

Ed Hardy Oleg Karpov
Publié:
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Esteban Ocon a assuré n'avoir "rien à annoncer pour le moment" concernant son avenir en Formule 1, alors qu'il traverse "le début de saison le plus difficile de sa carrière".

Le pilote Haas n'a inscrit que trois points lors des dix premières manches de la saison 2026, peinant à composer avec le comportement imprévisible de la VF-26.

Cette campagne ne fait toutefois que prolonger les difficultés rencontrées en 2025. L'an dernier, le Français avait terminé 15e du championnat, trois points derrière son équipier débutant Oliver Bearman. Cette saison, l'écart est encore plus marqué : le Britannique compte déjà 15 points d'avance.

Alors que le contrat d'Ocon arrive à échéance à la fin de l'année, son baquet est désormais menacé pour 2027. Selon les informations de Motorsport.com, Haas étudie notamment les candidatures des jeunes pilotes Leonardo Fornaroli et Rafael Câmara pour épauler Bearman la saison prochaine.

À lire également :

C'est dans ce contexte qu'Ocon a été interrogé, ce jeudi en Hongrie, à l'approche du dernier Grand Prix avant la traditionnelle trêve estivale, une période souvent propice à l'annonce de mouvements sur le marché des pilotes.

"Bien sûr, je n'ai rien à annoncer pour le moment", a déclaré le Français de 29 ans, qui a fêté ses 10 ans en F1 lors du GP de Belgique la semaine passée. "La pause estivale sera assez animée. Nous verrons bien. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur cette course, et nous verrons ensuite ce qui se passera."

"Il y a toujours plusieurs options. Mais, dans un premier temps, nous allons discuter avec l'équipe. Je suis ici depuis deux ans. C'est Ayao [Komatsu] qui m'a convaincu de rejoindre Haas. La première discussion aura donc forcément lieu avec cette équipe."

C'est probablement la première moitié de saison la plus difficile que j'aie connue.

Esteban Ocon (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 peine à répondre aux attentes depuis son arrivée chez Haas en 2025 en provenance d'Alpine. Premier pilote vainqueur en Grand Prix à poser ses bagages au sein de l'écurie américaine, il était censé en devenir le leader à l'aube de cette nouvelle réglementation.

Mais le Français peine à enchaîner les résultats et est nettement dominé par son jeune équipier de 21 ans. Ocon avait d'ailleurs expliqué plus tôt dans la saison que les irrégularités de comportement de la VF-26 l'avaient pénalisé sur toutes les manches, à l'exception de deux. Ses seuls points ont été inscrits au Japon et à Monaco, ce qui constitue le pire début de saison de sa carrière en Formule 1 depuis ses débuts en 2016. 

Invité à dresser le bilan de cette première partie de saison à Budapest, Ocon a répondu : "Je ne parlerais pas forcément de frustration, mais plutôt de trop nombreuses difficultés. Trop de problèmes. Trop de choses nous ont empêchés de performer."

"C'est probablement la première moitié de saison la plus difficile que j'aie connue, en raison du manque de constance de la voiture d'une course à l'autre et du nombre de problèmes que nous avons rencontrés cette année."

"J'espère que les choses vont s'améliorer. Nous travaillons tous très dur pour que ce soit le cas. Ce n'est pas seulement difficile pour moi, c'est difficile pour toute l'équipe. Mais nous savons ce que nous devons faire et nous restons soudés pour résoudre ces problèmes. C'est le plus important."

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