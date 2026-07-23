Entre inquiétude et curiosité, Cadillac redoute la version B d'Aston Martin

Sergio Pérez, pilote Cadillac en Formule 1, estime que l'importante mise à jour apportée par Aston Martin pour le Grand Prix de Hongrie de ce week-end lui permettra de réduire l'écart avec son équipe.

La marque britannique a connu d'énormes difficultés avec son AMR26, et comme son partenaire moteur Honda est lui aussi confronté à des débuts très difficiles sous la réglementation 2026, l'équipe a décidé de retarder ses évolutions jusqu'à ce qu'elle puisse apporter suffisamment de performances à la voiture pour envisager de s'extraire de la queue du peloton.

Ce moment est désormais arrivé à Budapest, l'AMR26 bénéficiant d'un lifting comprenant une refonte aérodynamique complète et une réduction du poids.

Les rumeurs dans le paddock divergent quant à l'ampleur du gain de temps au tour que Fernando Alonso et Lance Stroll pourront tirer de leur nouveau package, certains observateurs s'attendant à ce que la version B permette de gagner plus de deux secondes par tour.

Une telle progression sera nécessaire pour menacer Cadillac et quitter la dernière ligne de la grille de départ. La monoplace américaine la plus rapide affichait un avantage de 1,6 seconde lors des qualifications à Silverstone et de 2,4 secondes en Belgique, même si le manque de puissance et de déploiement de Honda a exagéré cet écart. À Barcelone et à Spielberg, le retard d'Aston Martin était d'un peu plus d'une seconde, sachant que Cadillac a depuis également amélioré les performances de sa MAC-26.

S'exprimant ce jeudi, Pérez s'est dit inquiet à l'idée que Cadillac puisse être dépassée. "Je pense qu'ils vont se renforcer, c'est manifestement une écurie très solide", a déclaré le Mexicain. "Nous nous attendons à ce qu'ils comblent leur retard et qu'ils progressent."

Sergio Pérez (Cadillac) Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Son équipier, Valtteri Bottas, ne sait pas trop quoi penser pour le moment et a déclaré être à la fois curieux et inquiet quant à ce que ses rivaux vont être capables de montrer ce week-end.

"Il y a beaucoup de rumeurs. La plupart indiquent qu'il s'agit d'un grand pas en avant pour eux. Mais encore une fois, nous verrons bien lorsque la voiture prendra la piste", a-t-il déclaré.

D'après une rumeur que j'ai entendue, la seule chose qui resterait inchangée par rapport à la voiture précédente serait la suspension avant. Tout le reste serait nouveau. Nous verrons bien.

"D'après une rumeur que j'ai entendue, la seule chose qui resterait inchangée par rapport à la voiture précédente serait la suspension avant. Tout le reste serait nouveau. Nous verrons bien."

"Je suis assez curieux à ce sujet, mais en même temps un peu inquiet à l'idée que, s'ils font un grand bond en avant, nous nous retrouvions alors en queue de peloton. Mais au final, il faut simplement que nous nous concentrions sur notre travail. Nous ne devrions pas gaspiller notre énergie là-dessus."

"Amélioration aéro significative et réduction de poids"

Mike Krack, responsable de l'ingénierie de piste chez Aston Martin, a minimisé la portée réelle des améliorations telles qu'évoquées par Bottas, mais son équipe introduit effectivement un nouveau châssis plus léger afin de tirer pleinement parti des gains apportés par ses nouvelles pièces aérodynamiques.

"Cette mise à jour représente une amélioration aérodynamique significative et une réduction de poids", a déclaré Krack, tout en tempérant les attentes quant à la capacité de la version B d'Aston Martin à générer un gain de performance immédiat.

"Lorsque vous introduisez des mises à jour substantielles, l'équipe sur le circuit doit s'y adapter le plus rapidement possible. Cela met fortement l'accent sur la qualité de vos données et sur la qualité de votre compréhension des simulations."

"Mais nous ne nous attendons pas à en tirer pleinement parti dès le premier tour de piste demain. Je pense que nous devons apprendre à les gérer et à en tirer le meilleur parti. Cela prendra un peu de temps."