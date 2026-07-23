McLaren n'a reçu les outils de simulation de son moteur Mercedes qu'à la mi-saison

Si plusieurs circuits avaient déjà mis en lumière les limites des nouvelles unités de puissance 2026 et de leur gestion de l'énergie, Spa en a apporté une nouvelle démonstration.

Tout au long du Grand Prix de Belgique, de nombreux pilotes se sont plaints de la manière dont l'énergie électrique était déployée. Si les critiques portaient d'abord sur le fait que certains virages avaient perdu de leur caractère - à l'image de Pouhon, désormais réduit à "une simple courbe en ligne droite" -, plusieurs d'entre eux ont également pointé les difficultés beaucoup plus profondes liées à la gestion de cette énergie.

Avec la nouvelle réglementation, le déploiement électrique est désormais devenu un facteur déterminant de la performance, en particulier sur les circuits les plus exigeants en matière d'énergie. Chaque moteur possède ses propres caractéristiques : Mercedes semble actuellement disposer de l'unité de puissance offrant la meilleure gestion énergétique, tandis que ce domaine constitue encore l'un des points faibles de celle de Ferrari.

Mais les différences ne se limitent pas aux motoristes. Chaque équipe - et même chaque pilote - développe sa propre stratégie de déploiement afin d'exploiter au mieux son énergie. Désormais, optimiser ces stratégies est devenu indispensable. Sur les circuits les plus énergivores, elles peuvent représenter plusieurs dixièmes de seconde en qualifications.

Ces stratégies varient naturellement d'un circuit à l'autre, la manière de déployer et de récupérer l'énergie dépendant de la longueur des lignes droites, du type de virages et, plus globalement, du profil du tracé.

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En arrivant à Spa, les équipes savaient donc qu'elles allaient devoir résoudre un véritable casse-tête, comme cela avait déjà été le cas à Suzuka ou à Silverstone. Pour s'y préparer, elles ont recours à un outil devenu incontournable en Formule 1 : la simulation.

Dans leurs usines, avant chaque Grand Prix, les équipes testent différentes stratégies grâce à des modèles informatiques destinés à reproduire le plus fidèlement possible le comportement de leur groupe motopropulseur. Pour les écuries clientes, qui utilisent les moteurs de l'un des cinq motoristes de la grille (Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull-Ford et Honda), ces outils de simulation sont donnés par leur fournisseur de moteurs.

McLaren est l'une des quatre équipes propulsées par Mercedes, aux côtés de l'écurie officielle, d'Alpine et de Williams. Les champions du monde en titre paient aujourd'hui leur lutte acharnée pour le championnat pilotes 2025, qui a retardé une partie du développement de leur projet 2026.

L'équipe de Woking a connu un début de saison particulièrement compliqué, marqué par plusieurs problèmes de fiabilité mais aussi de gestion du déploiement d'énergie de son moteur Mercedes.

En début d'année, quelques tensions semblaient même être apparues entre McLaren et High Performance Powertrains (HPP), le département moteur de Mercedes. L'écurie britannique expliquait alors avoir réclamé pendant plusieurs semaines le "mode d'emploi" de son unité de puissance avant de le recevoir.

Lando Norris et Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Au Grand Prix de Belgique, le directeur de McLaren, Andrea Stella, a révélé que son équipe venait seulement de recevoir les outils nécessaires pour simuler correctement le comportement de son unité de puissance, à l'aube de la mi-saison.

"En tant qu'équipe, nous effectuons un énorme travail, que ce soit au simulateur ou via des simulations hors ligne", déclarait le patron italien. "Et, en tant qu'équipe cliente, nous commençons enfin à disposer des outils nécessaires. Nous en sommes à quoi... la dixième course ? Nous avons enfin les outils qui nous permettent de simuler correctement les choses avant un week-end de course."

"Il y a donc énormément de travail de préparation. Mais malgré tout, vous bouclez votre premier tour et vous constatez que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. À partir de là, vous devez vous adapter et réagir."

"Je dirais donc que la majeure partie des discussions ce week-end a porté sur le groupe motopropulseur et sur l'optimisation de son utilisation. Mais ce n'est pas un phénomène qui concerne uniquement les équipes clientes par rapport aux équipes d'usine."

Le défi de la modélisation des moteurs 2026

Recevoir ces outils n'est toutefois que la première étape. Encore faut-il que les modèles informatiques qu'ils utilisent soient capables de reproduire fidèlement le comportement extrêmement complexe des nouvelles unités de puissance.

Interrogé sur les difficultés rencontrées par McLaren et sur les anomalies observées en Belgique, Andrea Stella a expliqué que toute la Formule 1 était encore en phase d'apprentissage.

"Nous essayons d'anticiper, d'optimiser et de définir les stratégies de contrôle à l'aide de modèles", confiait Stella. "Mais ces modèles ne sont qu'une représentation, dans le monde de l'ingénierie, du fonctionnement réel des systèmes physiques ou des machines que nous utilisons."

Lando Norris (McLaren) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Or, ces machines sont d'une telle complexité qu'il est parfois impossible d'en reproduire parfaitement le comportement dans un modèle", a ajouté l'Italien. "On y parvient progressivement, à mesure que les modèles deviennent plus sophistiqués et plus précis. Mais nous sommes tous en phase d'apprentissage."

"Je suis certain que chaque motoriste apprend lui aussi à mieux représenter, d'un point de vue technique, le comportement réel des groupes motopropulseurs qu'il a conçus. C'est donc un premier élément : la modélisation."

"En soi, ce ne serait pas un problème si les groupes motopropulseurs n'étaient pas aussi sensibles au moindre manque de précision de ces modèles. Nous avons déjà expliqué qu'une très légère variation dans une action du pilote peut entraîner une conséquence importante sur le résultat final. De la même manière, une très faible variation dans le comportement physique de certains composants du groupe motopropulseur peut produire des effets considérables."

"C'est précisément là que la qualité de la modélisation devient essentielle : il faut représenter le plus fidèlement possible la physique du système, les actions du pilote, voire même des éléments comme le vent."

"Je pense que nous avons entendu, notamment de la part des pilotes Mercedes, qu'ils adaptent leurs réglages en fonction du niveau d'adhérence tout au long des qualifications. Cela montre à quel point ces voitures sont sensibles à certains paramètres. Idéalement, il faudrait être capable d'intégrer tous ces éléments dans les modèles. C'est extrêmement difficile, et cela demandera encore du temps."