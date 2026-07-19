"Une F3 avec l'appui d'une F1" : le Spa méconnaissable de 2026

Avant le week-end du Grand Prix de Belgique, Spa-Francorchamps était déjà considéré comme l'un des circuits les plus exigeants du calendrier en matière de gestion de l'énergie. Les qualifications, qui ont vu Kimi Antonelli décrocher la pole position, n'ont fait que confirmer les craintes exprimées par de nombreux pilotes.

Fernando Alonso avait notamment expliqué que la principale difficulté se situait dans le deuxième secteur, où les pilotes doivent composer avec un déploiement très limité du MGU-K, et donc sans véritable assistance électrique.

L'une des conséquences les plus visibles concerne le double gauche rapide de Pouhon. Ces dernières années, les pilotes devaient y repousser leurs limites pour négocier l'un des virages les plus exigeants du calendrier. Mais avec les monoplaces 2026, l'expérience est désormais bien différente selon Max Verstappen.

"Pendant la majeure partie du deuxième secteur, on roule uniquement avec le moteur [thermique]", expliquait le quadruple champion du monde après avoir décroché la deuxième place des qualifications du Grand Prix de Belgique.

"C'est quoi ? 450, 500 chevaux, quelque chose comme ça, ce qui correspond plus ou moins à une Formule 3, mais avec l'appui aérodynamique d'une Formule 1. Vous pouvez donc imaginer que ce n'est évidemment pas très enthousiasmant à piloter."

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lorsque le MGU-K ne déploie pas d'énergie électrique, les unités de puissance actuelles de Formule 1 délivrent environ 540 chevaux. À titre de comparaison, les moteurs Mecachrome utilisés en Formule 2 développent autour de 620 chevaux.

Les pilotes de F1 disposent donc effectivement de moins de puissance dans certaines portions du deuxième secteur de Spa. La comparaison avec la Formule 3 reste toutefois imparfaite, les monoplaces de la catégorie affichant une puissance officielle d'environ 380 chevaux.

Verstappen a rapidement tenu à préciser qu'il ne souhaitait pas transformer chacune de ses interventions en nouvelle critique du règlement 2026, notamment parce qu'il sait que ses remarques ne sont pas toujours bien accueillies dans le paddock.

"Honnêtement, je n'ai pas envie de me plaindre encore une fois, parce qu'il y aura probablement quelqu'un pour me tirer dessus en sortant de la pièce", a plaisanté Verstappen. "Mais comme je l'ai déjà dit, mentalement, je m'adapte simplement à cette situation et j'essaie d'en tirer le meilleur, même si ce n'est pas ce que j'aime et pas ce que j'adore faire en Formule 1."

"Après, je pourrais aussi rester chez moi et ne rien piloter, mais ça ne m'apporterait rien non plus. Donc j'essaie simplement de faire de mon mieux."

"Pouhon n'est plus vraiment un virage"

Verstappen était loin d'être le seul pilote à pointer les limites des monoplaces 2026 après les qualifications. Carlos Sainz mais aussi les deux pilotes McLaren, ont partagé ce constat.

Lando Norris avait déjà expliqué en Chine que les spectateurs ne sauraient plus quels pilotes ont "le plus de courage" dans Pouhon. Samedi, le champion du monde est allé encore plus loin, estimant que le célèbre double gauche n'était "même plus un virage" et que désormais il se "prenait facilement à fond".

Vendredi, le Britannique avait déjà expliqué que les pilotes perdaient environ 50 km/h dans Blanchimont, un constat partagé par son coéquipier Oscar Piastri. "Pouhon est assez horrible aussi. Il serait probablement plus juste de l'appeler une courbe sur une ligne droite désormais, parce que ce n'est plus vraiment un virage", a déclaré l'Australien à Motorsport.com.

"C'est dommage, parce que ça a toujours été un virage magnifique, et ça a aussi toujours été un virage où j'étais performant. C'est étrange de voir à quel point les choses sont différentes cette année, notamment avec la puissance dont on dispose en sortie de virage."

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cette nouvelle réalité oblige les pilotes à adapter leur pilotage d'un virage à l'autre. Une sortie de courbe avec le déploiement du MGU-K n'a plus rien à voir avec une accélération sans assistance électrique dans le deuxième secteur.

"Dans beaucoup de portions, on n'a désormais plus que le moteur thermique pour nous donner de la puissance", a ajouté Piastri. "Donc, on sort de certains virages avec près de 1000 chevaux, et d'autres avec 550, 600 chevaux, peu importe le chiffre exact."

"Il faut réussir à intégrer ça mentalement, et c'est assez difficile. C'est clairement plus exigeant sur certains aspects, mais c'est un Spa très différent de celui que nous avons connu ces dernières années."

L'impact est tel que Verstappen estime que c'est l'ensemble du circuit qui a été transformé par la nouvelle réglementation : "Ce n'est pas seulement Pouhon, c'est l'ensemble du tracé. C'est un Spa différent, mais oui, je m'adapte mentalement à cette nouvelle réalité."

Les pilotes espèrent toutefois que la situation évoluera progressivement au fil des prochaines saisons. L'équilibre entre la puissance du moteur thermique et celle du système électrique doit en effet être ajusté en deux étapes, avec l'objectif d'atteindre une répartition proche de 60/40 en faveur du moteur thermique à partir de 2028.