Verstappen salue un Hadjar "formidable" : Sans lui, je pouvais être sixième

Dans un week-end où les Red Bull se sont montrées plutôt performantes, il fallait toutefois un peu plus que le simple niveau de la voiture pour espérer un excellent résultat.

Profitant des pénalités qui assuraient déjà un départ depuis le fond de grille à Isack Hadjar, l'écurie autrichienne a logiquement mis à profit la possibilité de "sacrifier" une voiture pour donner le maximum de chances à Max Verstappen.

Le Néerlandais a ainsi bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire lors des ses deux tentatives de Q3, sous la forme d'une aspiration offerte par Hadjar - qui n'a même pas joué sa carte personnelle - entre Stavelot et l'Arrêt de bus. Les deux tours ont vu des situations légèrement différentes, mais le dernier a été suffisant pour permettre au quadruple champion du monde de se hisser en première ligne, derrière l'intouchable Mercedes de Kimi Antonelli.

"Dans l'ensemble, tout au long du week-end, l'équilibre de la voiture a été plutôt satisfaisant", a expliqué Verstappen. "Je pense que nous sommes juste un peu lents dans les lignes droites. Mais oui, la voiture est restée dans la fenêtre [de fonctionnement], on essayait simplement d'affiner un peu les réglages et ça a été la même chose lors des qualifications."

"À un moment donné, nous étions un peu bloqués quant au temps au tour qu'il était encore possible de gagner, pour être honnête, car chaque tour que je réalisais était un peu plus rapide, mais bon, à un certain stade, on ne peut pas aller plus vite dans les virages."

"C'est un point que nous devrons peut-être revoir ; peut-être que nous sommes trop rapides dans les virages, je ne sais pas."

Pas de première ligne sans Hadjar ?

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Le Néerlandais a ensuite insisté sur le rôle de Hadjar sans sa performance du jour. "La voiture était bonne et puis, bien sûr, Isack m'a beaucoup aidé en Q3 grâce à l'aspiration dans le dernier secteur ; c'est pour ça, bien sûr, que je suis ici aujourd'hui, sinon j'aurais facilement pu me retrouver sixième."

"Les écarts derrière étaient très serrés [les quatre pilotes derrière Verstappen se tenaient en un dixième, le Néerlandais devançant Lando Norris de 0"123], alors merci à lui pour ça. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous avons fait tout ce que nous pouvions."

Au début, je me suis dit : 'Oh mon Dieu, c'est trop proche', mais finalement, tout s'est bien passé jusqu'au dernier virage. C'était serré, mais je lui faisais confiance.

Lors de sa seconde tentative de Q3, son meilleur tour du jour, Verstappen avait déjà lui-même amélioré son temps de 0"15 grâce à une meilleure sortie du virage 9. La prise d'aspiration a ensuite été mieux exécutée, bien que de façon plus risquée, à la sortie de Stavelot, avec une arrivée dans les échappements de l'autre RB22 juste au moment d'aborder Blanchimont et un écartement de Hadjar dès la sortie de ce rapide virage à gauche.

Verstappen n'a pas manqué de plaisanter sur le fait que les deux voitures ont été très proches l'une de l'autre dans ce moment. "J'étais à fond, j'aurais pu le pousser. Mais il a été formidable. Au début, je me suis dit : 'Oh mon Dieu, c'est trop proche', mais finalement, tout s'est bien passé jusqu'au dernier virage. C'était serré, mais je lui faisais confiance."

Avec Jake Boxall-Legge et Filip Cleeren