Un malentendu avec un drapeau jaune prive Leclerc d'une meilleure qualif

Charles Leclerc a terminé cinquième des qualifications du Grand Prix de Belgique et a gagné une position sur la grille grâce à la pénalité de Lando Norris, initialement troisième.

Avec Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen et Lando Norris devant lui, les hommes forts du début de week-end, cette cinquième place constituait déjà un résultat satisfaisant pour le Monégasque.

Néanmoins, au micro de Canal+ après la séance, le pilote Ferrari n'a pas pu masquer sa légère frustration, convaincu qu'il aurait pu aller chercher une ou deux positions supplémentaires sans un malentendu dans son dernier tour lancé en Q3.

Un drapeau jaune avait été déployé après la fin des qualifications, à l'entrée de la voie des stands, alors que le parc fermé se mettait en place. Isack Hadjar avait alors immobilisé sa Red Bull, bloquant temporairement l'accès aux stands.

Ce signal, destiné aux voitures rejoignant la voie des stands, était également visible depuis la piste à l'approche du dernier virage. Charles Leclerc a donc cru qu'il concernait cette portion du circuit et a légèrement levé le pied en conséquence.

Leclerc a finalement signé un temps 30 millièmes plus lent que sa précédente référence, alors qu'il aurait dû être en mesure d'améliorer. Cette confusion lui a donc coûté environ un dixième de seconde. Avec seulement 24 millièmes d'écart sur George Russell, quatrième, le pilote Ferrari pouvait légitimement nourrir quelques regrets d'avoir laissé échapper une position.

"C'est un peu frustrant", déclarait-il. "J'étais assez énervé à la fin de mon tour parce qu'il y avait un commissaire au milieu de la voie des stands, et j'ai cru qu'il y avait un drapeau jaune dans le dernier virage et j'ai relâché."

"Bon, on n'aurait sans doute pas fini deuxièmes, mais je pense qu'une quatrième place était possible. Ça aurait peut-être permis de gagner une position, mais c'est comme ça. Ce n'est pas très grave."

Charles Leclerc a été gêné par un drapeau jaune en fin de Q3. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc a également connu un début de week-end plus compliqué que prévu. Alors que Lewis Hamilton semblait plus à l'aise, le Monégasque a expliqué que Ferrari avait rencontré un problème inexpliqué qui lui coûtait énormément de vitesse de pointe, avant de trouver une solution juste avant les qualifications.

"Je veux dire, ce week-end a été très compliqué, mais pour des raisons différentes de celles que nous avions rencontrées auparavant", a-t-il confié. "Malheureusement, nous avons eu un problème que nous ne sommes toujours pas capables d'expliquer. C'était assez difficile à comprendre, mais je perdais constamment entre quatre et cinq dixièmes dans les lignes droites."

"Heureusement, avant les qualifications, nous avons identifié une piste, nous avons modifié quelque chose et les performances sont revenues beaucoup plus en ligne avec ce que nous attendions."

Le pilote Ferrari reste néanmoins confiant pour la course et vise au minimum un podium : "On a eu pas mal de problèmes à gérer, mais pour les qualifications, on a plus ou moins tout remis dans l'ordre. Je suis donc confiant sur le fait que demain, notre performance sera meilleure que celle d'hier."

"On va essayer de monter sur le podium. Je pense que, de manière réaliste, reproduire ce qu'on a fait à Silverstone sera compliqué, mais on ne sait jamais. On va essayer de maximiser ce qu'on a."