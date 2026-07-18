Encore éliminé en Q1, Ocon fataliste : "La voiture qui performe normalement, c'est celle d'Ollie"

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Esteban Ocon ne connaît pas un début de week-end idéal au Grand Prix de Belgique, victime qu'il est de problèmes pour le moment irrésolus qui lui coûtent de la vitesse de pointe.

Fabien Gaillard
Publié:
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
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Pour la cinquième fois sur les six derniers Grands Prix, Esteban Ocon n'a pas passé le cap de la Q1 lors des qualifications, en signant le 18e temps qui, au jeu des pénalité, se transformera en 17e place sur la grille. 

Au Grand Prix de Belgique, épreuve qui marquait il y a un petit peu moins de dix ans ses grands débuts en Formule 1, à l'époque chez la défunte écurie Manor, le pilote Haas a de nouveau été nettement battu dans l'exercice par son équipier Oliver Bearman (16e en Q1, 15e sur la grille), auteur dans cette première partie de séance d'un chrono quasiment sept dixièmes plus rapide.

Pourtant, en dépit de cette situation, Ocon ne se montrait pas particulièrement fâché, que ce soit à la radio avec son ingénieure Laura Müller après la fin de Q1 ou devant les médias au sortir du cockpit. 

Interrogé par Canal+ sur ce calme apparent en dépit de ce nouveau résultat décevant, Ocon a déclaré : "Non, non, [je ne suis pas spécialement en colère] parce qu'on savait que ça allait être une séance difficile."

Le vainqueur du GP de Hongrie 2021, dont l'avenir chez Haas pourrait s'assombrir si l'on en croit certaines rumeurs du paddock, a ainsi expliqué que sa VF-26 souffrait d'un problème de vitesse de pointe, que l'écurie ne parvient visiblement pas à solutionner.

"L'équipe était plutôt contente de mon tour parce qu'on a un gros déficit en ligne droite. On perd plus de cinq dixièmes dans les lignes droites, donc forcément, avec ce souci qu'on n'arrive pas à régler depuis le début du week-end, c'est compliqué. Donc on a essayé de se coller un petit peu plus à l'aspi, pour essayer de diminuer le souci sur le dernier run."

La voiture qui performe normalement, c'est celle d'Ollie, donc c'est comme ça.

"Le tour était correct, j'en ai fait beaucoup des tours comme ça ici, c'est toujours passé, [parfois] en Q3, toujours en faisant des bons tours - cinquième l'année dernière, par exemple", a-t-il rappelé, tout en ajoutant qu'il souffrait également d'un problème le privant d'un peu d'appui aérodynamique à l'arrière.

"Voilà, c'était compliqué, on a aussi un problème de charge sur l'arrière de la voiture en plus, donc elle est assez instable. On a des difficultés depuis le début du week-end, on savait que ça allait être compliqué, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire de plus."

Quand il lui a été demandé s'il avait aidé son équipier en lui offrant de l'aspiration, Ocon a répondu par la négative. "Non. Dans le garage, on part du même côté, donc c'est favorable pour lui 80% du temps", a-t-il souri, "mais non. En fait, on garde le même ordre."

"J'avais trois voitures devant - avec [Liam] Lawson, on avait à peu près le même gap - et, ouais, malheureusement, [il y a] ces 3-4 km/h que je perds comparé à où on devrait être... La voiture qui performe normalement, c'est celle d'Ollie, donc c'est comme ça."

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