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Antonelli en pole à Spa, Verstappen profite de l'aide de Hadjar

Kimi Antonelli a décroché la pole position du Grand Prix de Belgique devant Max Verstappen, aidé par l'aspiration offerte par Isack Hadjar. Lando Norris avait initialement signé le troisième temps, mais, pénalisé, a dû laisser sa place à George Russell.

Téha Courbon
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Comme Crawford, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Toto Wolff, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Nico Hulkenberg, équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Francesco Nenci, ingénieur en chef de course de l'écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Liam Lawson, Racing Bulls, Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
48

La première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique a été dominée par Max Verstappen, tandis que les deux suivantes ont été maîtrisées par Kimi Antonelli, qui n'a jamais réellement été inquiété par ses rivaux depuis le début du week-end.

Pour rappel, plusieurs pilotes subiront des pénalités sur la grille de dimanche pour des changements d'éléments de leur unité de puissance. C'est le cas d'Isack Hadjar et de Lando Norris aux avant-postes, ainsi que des deux pilotes Aston Martin, Lance Stroll et Fernando Alonso, dans le milieu de peloton.

Lire aussi :

La pluie avait fait son apparition quelques heures plus tôt, mais la piste avait depuis séché. Les températures restaient relativement basses, avec 21°C dans l'air et 35°C en piste.

Q1 - Antonelli plus si dominant 

Tout d'abord, la Ferrari de Lewis Hamilton avait pu être réparée après son accident lors des EL3. Les deux McLaren ont été les dernières à s'élancer en piste, plusieurs minutes après le début de la Q1.

Max Verstappen a signé la première référence de cette première partie des qualifications avec un excellent tour en 1'45"930. Kimi Antonelli a concédé plusieurs dixièmes au Néerlandais et s'est même fait devancer par un surprenant Arvid Lindblad ainsi que par Isack Hadjar.

C'est finalement Lando Norris qui est venu s'emparer du meilleur temps en 1'45"865, soit 65 millièmes de mieux que Verstappen. Charles Leclerc et Lewis Hamilton étaient davantage en retrait, avec respectivement les sixième et dixième temps. George Russell et Oscar Piastri occupaient, eux, les septième et huitième places.

Liam Lawson (Racing Bulls)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dans la zone rouge figuraient Franco Colapinto, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, ainsi que les deux Aston Martin.

Les trois premiers, Norris, Verstappen et Hadjar, restaient aux stands pendant que les autres pilotes reprenaient la piste pour une dernière tentative. Antonelli ne parvenait pas à améliorer son chrono, tandis que Russell remontait au quatrième rang avant d'être finalement devancé par Lewis Hamilton. Les deux Alpine se sauvaient in extremis, tout comme Oliver Bearman.

Éliminés : Albon, Ocon, Bottas, Pérez, Alonso et Stroll

 Belgium GP de Belgique - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

1'45.865

   S 238.175
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.065

1'45.930

 0.065 S 238.028
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.197

1'46.062

 0.132 S 237.732
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.259

1'46.124

 0.062 S 237.593
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.320

1'46.185

 0.061 S 237.457
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.326

1'46.191

 0.006 S 237.443
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.413

1'46.278

 0.087 S 237.249
8 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.439

1'46.304

 0.026 S 237.191
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.568

1'46.433

 0.129 S 236.903
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.636

1'46.501

 0.068 S 236.752
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.744

1'46.609

 0.108 S 236.512
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.814

1'46.679

 0.070 S 236.357
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.930

1'46.795

 0.116 S 236.100
14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+1.028

1'46.893

 0.098 S 235.884
15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.215

1'47.080

 0.187 S 235.472
16 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 6

+1.248

1'47.113

 0.033 S 235.399
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.255

1'47.120

 0.007 S 235.384
18 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 6

+1.936

1'47.801

 0.681 S 233.897
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+1.958

1'47.823

 0.022 S 233.849
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+2.106

1'47.971

 0.148 S 233.529
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+4.137

1'50.002

 2.031 S 229.217
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+4.312

1'50.177

 0.175 S 228.853
Voir les résultats complets

Q2 - Antonelli se réveille

Un peu plus en retrait en Q1, Kimi Antonelli s'est réveillé en Q2 en signant, dès sa première tentative, un 1'45"142, qui lui permettait de prendre immédiatement les commandes de la séance. Charles Leclerc et Lando Norris se sont classés à deux dixièmes de l'Italien, aux deuxième et troisième places.

Arvid Lindblad a de nouveau signé un excellent chrono en se hissant au sixième rang, devant Oscar Piastri, George Russell et Isack Hadjar. Dans la zone rouge figuraient alors Liam Lawson, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz et Oliver Bearman.

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Antonelli, Norris, Hamilton et Verstappen choisissaient de rester au box. Charles Leclerc était le seul pilote du top 5 à reprendre la piste. Il améliorait son chrono, mais conservait la deuxième place.

Isack Hadjar, toujours neuvième, échappait à l'élimination malgré les améliorations de Liam Lawson et Nico Hülkenberg derrière lui. L'Allemand était d'ailleurs contraint de s'immobiliser en piste en raison d'une fuite hydraulique.

Éliminés : Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz et Bearman

Belgium  GP de Belgique - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

1'45.142

   S 239.812
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.255

1'45.397

 0.255 S 239.232
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.312

1'45.454

 0.057 S 239.103
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.401

1'45.543

 0.089 S 238.901
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.447

1'45.589

 0.046 S 238.797
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.487

1'45.629

 0.040 S 238.707
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.529

1'45.671

 0.042 S 238.612
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.547

1'45.689

 0.018 S 238.571
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 9

+0.681

1'45.823

 0.134 S 238.269
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.940

1'46.082

 0.259 S 237.687
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.978

1'46.120

 0.038 S 237.602
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.189

1'46.331

 0.211 S 237.131
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.250

1'46.392

 0.061 S 236.995
14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.529

1'46.671

 0.279 S 236.375
15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.635

1'46.777

 0.106 S 236.140
16 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 12

+1.637

1'46.779

 0.002 S 236.136
Voir les résultats complets

Q3 - Antonelli nous a bien eus

Isack Hadjar est sorti devant la monoplace de Max Verstappen, sans doute afin de lui offrir une aspiration, un atout particulièrement précieux sur le circuit de Spa. Le Français, déjà condamné à partir du fond de la grille, n'avait rien à jouer dans ces qualifications.

Après les premières tentatives, Kimi Antonelli s'emparait d'abord du meilleur temps, avant d'être finalement battu par Lando Norris en 1'44"801 ! Charles Leclerc et Max Verstappen suivaient.

Hadjar n'avait pas signé le moindre chrono, ayant offert une aspiration à Verstappen au milieu de son tour lancé. Un rapide drapeau rouge était ensuite rapidement déployé après qu'Oscar Piastri a envoyé des graviers sur la piste.

Les pilotes s'élançaient pour leur dernière tentative, et c'est finalement Kimi Antonelli qui reprenait le meilleur temps devant Max Verstappen, qui bénéficiait une nouvelle fois de l'aspiration de son coéquipier. Lando Norris conservait une troisième position malgré un dernier tour avorté après une erreur à la sortie des Fagnes .

 

Le Britannique s'élancera toutefois depuis la 13e place sur la grille en raison de sa pénalité, laissant donc la troisième place à George Russell.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto et Isack Hadjar complétaient le top 10. Le Français reculera lui aussi en fond de grille, permettant à Liam Lawson et Pierre Gasly de prendre les neuvièmes et dixième places.

La grille mise à jour :

Belgium GP de Belgique - Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

1'44.361

   S 241.607
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.317

1'44.678

 0.317 S 240.875
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.440

1'44.801

 0.123 S 240.593
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.508

1'44.869

 0.068 S 240.437
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.532

1'44.893

 0.024 S 240.382
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.534

1'44.895

 0.002 S 240.377
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.655

1'45.016

 0.121 S 240.100
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.782

1'45.143

 0.127 S 239.810
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.267

1'45.628

 0.485 S 238.709
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 13

 

   S  
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