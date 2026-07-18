Antonelli en pole à Spa, Verstappen profite de l'aide de Hadjar

La première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique a été dominée par Max Verstappen, tandis que les deux suivantes ont été maîtrisées par Kimi Antonelli, qui n'a jamais réellement été inquiété par ses rivaux depuis le début du week-end.

Pour rappel, plusieurs pilotes subiront des pénalités sur la grille de dimanche pour des changements d'éléments de leur unité de puissance. C'est le cas d'Isack Hadjar et de Lando Norris aux avant-postes, ainsi que des deux pilotes Aston Martin, Lance Stroll et Fernando Alonso, dans le milieu de peloton.

La pluie avait fait son apparition quelques heures plus tôt, mais la piste avait depuis séché. Les températures restaient relativement basses, avec 21°C dans l'air et 35°C en piste.

Q1 - Antonelli plus si dominant

Tout d'abord, la Ferrari de Lewis Hamilton avait pu être réparée après son accident lors des EL3. Les deux McLaren ont été les dernières à s'élancer en piste, plusieurs minutes après le début de la Q1.

Max Verstappen a signé la première référence de cette première partie des qualifications avec un excellent tour en 1'45"930. Kimi Antonelli a concédé plusieurs dixièmes au Néerlandais et s'est même fait devancer par un surprenant Arvid Lindblad ainsi que par Isack Hadjar.

C'est finalement Lando Norris qui est venu s'emparer du meilleur temps en 1'45"865, soit 65 millièmes de mieux que Verstappen. Charles Leclerc et Lewis Hamilton étaient davantage en retrait, avec respectivement les sixième et dixième temps. George Russell et Oscar Piastri occupaient, eux, les septième et huitième places.

Liam Lawson (Racing Bulls) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dans la zone rouge figuraient Franco Colapinto, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, ainsi que les deux Aston Martin.

Les trois premiers, Norris, Verstappen et Hadjar, restaient aux stands pendant que les autres pilotes reprenaient la piste pour une dernière tentative. Antonelli ne parvenait pas à améliorer son chrono, tandis que Russell remontait au quatrième rang avant d'être finalement devancé par Lewis Hamilton. Les deux Alpine se sauvaient in extremis, tout comme Oliver Bearman.

Éliminés : Albon, Ocon, Bottas, Pérez, Alonso et Stroll

Q2 - Antonelli se réveille

Un peu plus en retrait en Q1, Kimi Antonelli s'est réveillé en Q2 en signant, dès sa première tentative, un 1'45"142, qui lui permettait de prendre immédiatement les commandes de la séance. Charles Leclerc et Lando Norris se sont classés à deux dixièmes de l'Italien, aux deuxième et troisième places.

Arvid Lindblad a de nouveau signé un excellent chrono en se hissant au sixième rang, devant Oscar Piastri, George Russell et Isack Hadjar. Dans la zone rouge figuraient alors Liam Lawson, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz et Oliver Bearman.

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Antonelli, Norris, Hamilton et Verstappen choisissaient de rester au box. Charles Leclerc était le seul pilote du top 5 à reprendre la piste. Il améliorait son chrono, mais conservait la deuxième place.

Isack Hadjar, toujours neuvième, échappait à l'élimination malgré les améliorations de Liam Lawson et Nico Hülkenberg derrière lui. L'Allemand était d'ailleurs contraint de s'immobiliser en piste en raison d'une fuite hydraulique.

Éliminés : Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz et Bearman

Q3 - Antonelli nous a bien eus

Isack Hadjar est sorti devant la monoplace de Max Verstappen, sans doute afin de lui offrir une aspiration, un atout particulièrement précieux sur le circuit de Spa. Le Français, déjà condamné à partir du fond de la grille, n'avait rien à jouer dans ces qualifications.

Après les premières tentatives, Kimi Antonelli s'emparait d'abord du meilleur temps, avant d'être finalement battu par Lando Norris en 1'44"801 ! Charles Leclerc et Max Verstappen suivaient.

Hadjar n'avait pas signé le moindre chrono, ayant offert une aspiration à Verstappen au milieu de son tour lancé. Un rapide drapeau rouge était ensuite rapidement déployé après qu'Oscar Piastri a envoyé des graviers sur la piste.

Les pilotes s'élançaient pour leur dernière tentative, et c'est finalement Kimi Antonelli qui reprenait le meilleur temps devant Max Verstappen, qui bénéficiait une nouvelle fois de l'aspiration de son coéquipier. Lando Norris conservait une troisième position malgré un dernier tour avorté après une erreur à la sortie des Fagnes .

Le Britannique s'élancera toutefois depuis la 13e place sur la grille en raison de sa pénalité, laissant donc la troisième place à George Russell.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto et Isack Hadjar complétaient le top 10. Le Français reculera lui aussi en fond de grille, permettant à Liam Lawson et Pierre Gasly de prendre les neuvièmes et dixième places.

La grille mise à jour : Formule 1 La grille de départ du Grand Prix de Belgique F1 2026