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La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP
Résumé d'essais libres
MotoGP GP de Grande-Bretagne

EL2 - Di Giannantonio devance les Aprilia

Fabio Di Giannantonio a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 au GP de Grande-Bretagne, devant Raúl Fernández et Marco Bezzecchi.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Joan Mir, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Alex Márquez, Gresini Racing

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Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

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Marc Marquez, Ducati Team

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Alex Rins, Yamaha Factory Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

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NORTHAMPTON, ANGLETERRE - 8 AOÛT : Départ de la course « Tissot Sprint » sur le circuit de Silverstone, le 8 août 2026 à Northampton, en Angleterre. (Photo : Qian Jun/MB Media/Getty Images)

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Départ de la course

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Le pilote espagnol Iker Lecuona, de l'écurie BK8 Gresini Racing, tente de relever sa moto lors de la course Sprint du MotoGP, le deuxième jour du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, sur le circuit de Silverstone, dans le centre de l'Angle

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Iker Lecuona, Gresini Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

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Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Luca Marini, Honda HRC

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

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Luca Marini, Honda HRC

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
76

Le ciel s'est légèrement couvert sur Silverstone par rapport à vendredi. La température ambiante est similaire, mesurée à 22°C au début de la séance, mais celle de l'asphalte est plus fraîche, à 32°C.

La séance a débuté par une chute sans conséquence pour Jack Miller à la chicane avant la ligne droite principale, à la fin de son premier tour rapide. Il a pu repartir pour regagner immédiatement son garage.

Les pilotes Aprilia, qui ont fait forte impression vendredi, ont vite pris le pouvoir, avec Marco Bezzecchi devant Jorge Martín. Álex Márquez, l'un de ceux qui ont offert la plus forte résistance dans le clan Ducati, a pris la tête. Bezzecchi est repassé devant le pilote Gresini.

Cette séance sert traditionnellement à évaluer les pneus dans la durée en vue des courses, et Bezzecchi était le seul en piste avec un pneu medium et pas un tendre à l'arrière. Seuls Brad Binder et Enea Bastianini l'ont également essayé dans la deuxième partie de la séance.

Discret vendredi, Marc Márquez a signé le troisième temps et Pecco Bagnaia, qui devra disputer la Q1, a pu prendre la sixième place mais il s'est agacé sur sa moto. Comme Bezzecchi, il est diminué physiquement après avoir été opéré pendant la pause estivale.

À cinq minutes du drapeau à damier, Fabio Di Giannantonio a pris le pouvoir. Le pilote VR46 était satisfait de sa première journée, avec un bon chrono sans avoir cherché à trop attaquer, et au terme d'un tour émaillé de petites erreurs. Raúl Fernández a également confirmé sa bonne forme en remontant à la deuxième place.

Di Giannantonio a ainsi conclu la séance devant Fernández et Bezzecchi. Marc Márquez s'est classé au quatrième rang, devant Martín, Ai Ogura et Álex Márquez. Pedro Acosta, Fabio Quartararo et Brad Binder ont complété un top 10 dont Bagnaia a été éjecté. L'Italien a finalement pris la 12e place.

Lire aussi :

Une courte pause sépare la fin de cette séance du début des qualifications. Pecco Bagnaia affrontera notamment Fabio Quartararo en Q1.

United Kingdom GP de Grande-Bretagne MotoGP - Essais Libres 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 11

1'57.885

   179.900  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+0.117

1'58.002

 0.117 179.722  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 11

+0.184

1'58.069

 0.067 179.620  
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 12

+0.258

1'58.143

 0.074 179.507  
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 11

+0.446

1'58.331

 0.188 179.222  
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.502

1'58.387

 0.056 179.137  
7 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+0.540

1'58.425

 0.038 179.080  
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+0.616

1'58.501

 0.076 178.965  
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+0.827

1'58.712

 0.211 178.647  
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+1.056

1'58.941

 0.229 178.303  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+1.109

1'58.994

 0.053 178.224  
12 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+1.127

1'59.012

 0.018 178.197  
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+1.214

1'59.099

 0.087 178.066  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+1.554

1'59.439

 0.340 177.560  
15 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 9

+1.618

1'59.503

 0.064 177.465  
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 12

+1.625

1'59.510

 0.007 177.454  
17 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 9

+1.878

1'59.763

 0.253 177.079  
18 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+2.102

1'59.987

 0.224 176.749  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 9

+2.132

2'00.017

 0.030 176.704  
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 10

+2.352

2'00.237

 0.220 176.381  
21 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 11

+2.374

2'00.259

 0.022 176.349  
22 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 9

+2.516

2'00.401

 0.142 176.141  
23 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+2.555

2'00.440

 0.039 176.084  
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