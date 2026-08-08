EL2 - Di Giannantonio devance les Aprilia
Fabio Di Giannantonio a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 au GP de Grande-Bretagne, devant Raúl Fernández et Marco Bezzecchi.
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Le ciel s'est légèrement couvert sur Silverstone par rapport à vendredi. La température ambiante est similaire, mesurée à 22°C au début de la séance, mais celle de l'asphalte est plus fraîche, à 32°C.
La séance a débuté par une chute sans conséquence pour Jack Miller à la chicane avant la ligne droite principale, à la fin de son premier tour rapide. Il a pu repartir pour regagner immédiatement son garage.
Les pilotes Aprilia, qui ont fait forte impression vendredi, ont vite pris le pouvoir, avec Marco Bezzecchi devant Jorge Martín. Álex Márquez, l'un de ceux qui ont offert la plus forte résistance dans le clan Ducati, a pris la tête. Bezzecchi est repassé devant le pilote Gresini.
Cette séance sert traditionnellement à évaluer les pneus dans la durée en vue des courses, et Bezzecchi était le seul en piste avec un pneu medium et pas un tendre à l'arrière. Seuls Brad Binder et Enea Bastianini l'ont également essayé dans la deuxième partie de la séance.
Discret vendredi, Marc Márquez a signé le troisième temps et Pecco Bagnaia, qui devra disputer la Q1, a pu prendre la sixième place mais il s'est agacé sur sa moto. Comme Bezzecchi, il est diminué physiquement après avoir été opéré pendant la pause estivale.
À cinq minutes du drapeau à damier, Fabio Di Giannantonio a pris le pouvoir. Le pilote VR46 était satisfait de sa première journée, avec un bon chrono sans avoir cherché à trop attaquer, et au terme d'un tour émaillé de petites erreurs. Raúl Fernández a également confirmé sa bonne forme en remontant à la deuxième place.
Di Giannantonio a ainsi conclu la séance devant Fernández et Bezzecchi. Marc Márquez s'est classé au quatrième rang, devant Martín, Ai Ogura et Álex Márquez. Pedro Acosta, Fabio Quartararo et Brad Binder ont complété un top 10 dont Bagnaia a été éjecté. L'Italien a finalement pris la 12e place.
Une courte pause sépare la fin de cette séance du début des qualifications. Pecco Bagnaia affrontera notamment Fabio Quartararo en Q1.
GP de Grande-Bretagne MotoGP - Essais Libres 2
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|11
|
1'57.885
|179.900
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|11
|
+0.117
1'58.002
|0.117
|179.722
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|11
|
+0.184
1'58.069
|0.067
|179.620
|4
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|12
|
+0.258
1'58.143
|0.074
|179.507
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|11
|
+0.446
1'58.331
|0.188
|179.222
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+0.502
1'58.387
|0.056
|179.137
|7
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|11
|
+0.540
1'58.425
|0.038
|179.080
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|11
|
+0.616
1'58.501
|0.076
|178.965
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|10
|
+0.827
1'58.712
|0.211
|178.647
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|12
|
+1.056
1'58.941
|0.229
|178.303
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|10
|
+1.109
1'58.994
|0.053
|178.224
|12
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+1.127
1'59.012
|0.018
|178.197
|13
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|11
|
+1.214
1'59.099
|0.087
|178.066
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+1.554
1'59.439
|0.340
|177.560
|15
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|9
|
+1.618
1'59.503
|0.064
|177.465
|16
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|12
|
+1.625
1'59.510
|0.007
|177.454
|17
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|9
|
+1.878
1'59.763
|0.253
|177.079
|18
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+2.102
1'59.987
|0.224
|176.749
|19
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|9
|
+2.132
2'00.017
|0.030
|176.704
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|10
|
+2.352
2'00.237
|0.220
|176.381
|21
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|11
|
+2.374
2'00.259
|0.022
|176.349
|22
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|9
|
+2.516
2'00.401
|0.142
|176.141
|23
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
+2.555
2'00.440
|0.039
|176.084
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