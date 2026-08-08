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Zarco espère revenir à Misano : "C'est optimiste mais faisable"

Johann Zarco se fixe pour obtenir de revenir au GP de Saint-Marin au mois de septembre. Son genou le gêne de moins en moins mais il a dû adapter son entraînement.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de : Marc Fleury

Johann Zarco ne devrait plus avoir très longtemps à attendre avant de retrouver le MotoGP. Le Français s'est blessé à la jambe gauche, restée coincée dans la Ducati de Pecco Bagnaia dans une chute à Barcelone au mois de mai, et les bonnes nouvelles se sont enchaînées au cours des dernières semaines.

Zarco pensait d'abord devoir subir une opération, les ligaments du genou ayant été touchés, et elle a dans un premier temps été repoussée en raison d'une brûlure qui augmentait le risque d'infection… et finalement annulée, puisque la guérison a permis d'éviter une intervention.

Le pilote LCR a ainsi pu intensifier son entraînement et surtout fixer une date de retour au mois de septembre. Le calendrier se précise et c'est au GP de Saint-Marin, dans un peu plus d'un mois, que Zarco devrait revenir. "Mon kiné dit que c'est optimiste mais faisable", a-t-il confié dans une interview accordée à L'Équipe.

Johann Zarco a pu retrouver un quotidien plus conforme à ses habitudes. Il a passé le début de sa convalescence auprès de sa famille, en Provence, avant de retourner en Andorre, où il s'est installé il y a un peu plus de deux ans. Il partage des photos de son entraînement, principalement à vélo.

La gêne physique est cependant de plus en plus faible. "De temps en temps, je boite", a reconnu Zarco. "Sinon ça va."

Lire aussi :

Pour récupérer, Johann Zarco s'entraîne dans une salle de sport avec des charges de plus en plus importantes sur la jambe et vendredi, il a pu remonter sur une moto sur le circuit Andorra - Pas de la Casa.

Zarco ne peut cependant pas trop solliciter son genou, et ne pourra pas le faire avant un long moment. Une intervention chirurgicale devrait rester nécessaire à terme et il sera encore diminué quand il reprendra la compétition.

"Tant que je ne me fais pas opérer, ça restera très ciblé. Pas de sport d'appuis, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus le plaisir de faire un petit padel de temps en temps. Mais pour préparer la condition physique, il y a plein d'autres choses, comme le vélo et la musculation."

"Pour l'intensité qu'il faut mettre à moto, il en manque encore et les chocs restent douloureux", a-t-il précisé. "Je peux poser le genou par terre dans les virages, mais s'il y a une petite secousse, un vibreur, ou si je rattrape la moto sur une petite glissade, ça fait mal. Le genou a encore tendance à gonfler."

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