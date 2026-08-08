Martín retrouve sa base et ses sensations : "Une sorte de bascule mentale"

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Publié:
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Jorge Martín est arrivé à Silverstone sur la pointe des pieds, surpris par son statut de leader du championnat alors que ses sensations sur l'Aprilia étaient loin de le satisfaire avant la pause estivale. La première journée en piste lui a apporté les réponses qu'il espérait.

Martín est revenu à une base de réglages plus familière et semble être de nouveau sur la bonne voie. Dans les chronos, cela s'est traduit avec une huitième place en EL1 et une quatrième pendant les Essais, et surtout par de meilleures sensations que dans les dernières courses.

"Ça s'est clairement pas mal amélioré", s'est réjoui Martín. "On a beaucoup regardé les données et ce qui fonctionnait au début de la saison, et on est revenus à cette base et à ce qu'on pensait aussi être la meilleure option pour Silverstone. Ça a vraiment très bien fonctionné, je me sens très bien."

"Le fait de ne pas avoir couru ici la saison dernière pèse beaucoup le vendredi, parce qu'il faut s'adapter, beaucoup travailler sur l'électronique, la puissance, le frein moteur. Donc j'ai essayé de comprendre ça, mais dans l'ensemble ça a été une super journée. C'était presque comme une journée de test parce que j'avais différentes pièces à tester mais je me sens très bien." 

Dès qu'il a pris la piste vendredi matin, Martín a compris qu'il disposait d'une Aprilia plus conforme à ses attentes : "Je pense qu'on peut le sentir immédiatement quand on sort. Je suis un pilote sensible et, même si on me change parfois la hauteur d'un millimètre, je le sens direct en sortant du box !"

Jorge Martín retrouve de bonnes sensations sur l'Aprilia à Silverstone.

Jorge Martín retrouve de bonnes sensations sur l'Aprilia à Silverstone.

Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

"[Vendredi], je me suis tout de suite senti très fort, très bien avec l'avant. Je pense que c'était aussi une sorte de bascule mentale : je me suis dit, OK, l'avant est bien alors je vais attaquer. Je crois que je commence à me sentir mieux avec l'avant par rapport à Barcelone." 

"Je sens que je freine très fort et que j'entre très fort dans les virages, et la moto tourne malgré tout", a détaillé Martín. "Parce que, parfois, quand on essaye ça, la moto élargit. J'arrive à très bien stopper la moto, ensuite je relâche les freins et j'arrive à sortir vite. Donc, dans l'ensemble, la moto fonctionne, l'équilibre de la moto est très bon ici." 

L'Aprilia est la moto qui a fait la plus forte impression vendredi, avec les quatre représentants de la marque dans le top 5. Martín ignore ce qu'il pourra faire dans les deux courses mais il affiche sa confiance : "La moto fonctionne très bien [à Silverstone], c'était déjà le cas par le passé. Alors on va juste essayer de continuer à savourer ces sensations et à profiter du week-end."

"Tout est possible, absolument", a-t-il souligné. "Il faut juste qu'on comprenne comment faire mieux. Les autres pilotes Aprilia sont super fortes aussi, donc on a de très bonnes infos. Je n'ai pas encore regardé quelles ont été les différences avec les autres Aprilia, mais il y a clairement de bonnes choses à comprendre."

Avec Léna Buffa

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