Résultats

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de Finlande Malgré son tonneau, Elfyn Evans est parvenu à limiter les dégâts au championnat en profitant de l'abandon de Sébastien Ogier et des difficultés de Takamoto Katsuta. Les grands gagnants du week-end sont toutefois Sami Pajari et Oliver Solberg, qui gagnent chacun une position au classement général à seulement quatre manches de la fin de la saison.