WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de Finlande
Malgré son tonneau, Elfyn Evans est parvenu à limiter les dégâts au championnat en profitant de l'abandon de Sébastien Ogier et des difficultés de Takamoto Katsuta. Les grands gagnants du week-end sont toutefois Sami Pajari et Oliver Solberg, qui gagnent chacun une position au classement général à seulement quatre manches de la fin de la saison.
Photo de : Toyota Racing
Championnat Pilotes (10/14)
|POS.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|E. Evans
|Toyota
|201
|2
|S. Pajari
|Toyota
|171
|3
|T. Katsuta
|Toyota
|160
|4
|O. Solberg
|Toyota
|156
|5
|S. Ogier
|Toyota
|139
|6
|A. Fourmaux
|Hyundai
|129
|7
|T. Neuville
|Hyundai
|125
|8
|E. Lappi
|Hyundai
|25
|9
|H. Paddon
|Hyundai
|21
|10
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|21
|11
|Y. Rossel
|Lancia Rally2
|20
|12
|L. Rossel
|Citroën Rally2
|18
|13
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|16
|14
|R. Virves
|Škoda Rally2
|15
|15
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|12
|16
|N. Gryazin
|Lancia Rally2
|10
|17
|D. Sordo
|Hyundai
|10
|18
|G. Greensmith
|Toyota Rally2
|8
|19
|A. Cachón
|Toyota Rally2
|7
|20
|F. Zaldívar
|Škoda Rally2
|6
|21
|R. Daprà
|Škoda Rally2
|6
|22
|A. Mikkelsen
|Škoda Rally2
|5
|23
|R. Korhonen
|Toyota Rally2
|5
|24
|J. Latvala
|Toyota Rally2
|25
|D. Domínguez
|Toyota Rally2
|2
|26
|A. Pelamourgues
|Hyundai Rally2
|2
|27
|M. Fontana
|Ford Rally3
|2
|28
|T. Suninen
|Toyota Rally2
|1
|29
|E. Camilli
|Škoda Rally2
|1
|30
|E. Lindholm
|Škoda Rally2
|1
|31
|J. Serdridis
|Ford Rally3
|0
|32
|L. Bertelli
|Toyota Rally2
|0
|33
|G. Munster
|Ford Rally3
|0
|34
|R. Jurgenson
|Ford Rally3
|0
Championnat Constructeurs (10/14)
|POS.
|Constructeur
|Points
|1
|Toyota
|514
|2
|Hyundai
|340
|3
|Toyota WRT2
|184
|4
|M-Sport Ford
|130
Rallye de Finlande - Classement final
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps / écart
|1
|S. Pajari
|Toyota
|2h27'58"0
|2
|O. Solberg
|Toyota
|+26"7
|3
|E. Evans
|Toyota
|+1'19"5
|4
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+1'35"9
|5
|T. Neuville
|Hyundai
|+3'52"5
|6
|T.Katsuta
|Toyota
|+4'18"2
|7
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+4'32"7
Rallye de Finlande - Power Stage
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|E. Evans
|Toyota
|5
|2
|O. Solberg
|Toyota
|4
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|3
|4
|T. Neuville
|Hyundai
|2
|5
|S. Pajari
|Toyota
|1
Rallye de Finlande - Super Sunday
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|O. Solberg
|Toyota
|5
|2
|E. Evans
|Toyota
|4
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|3
|4
|T. Neuville
|Hyundai
|2
|5
|S. Pajari
|Toyota
|1
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