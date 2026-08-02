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WRC Rallye de Finlande

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de Finlande

Malgré son tonneau, Elfyn Evans est parvenu à limiter les dégâts au championnat en profitant de l'abandon de Sébastien Ogier et des difficultés de Takamoto Katsuta. Les grands gagnants du week-end sont toutefois Sami Pajari et Oliver Solberg, qui gagnent chacun une position au classement général à seulement quatre manches de la fin de la saison.

Téha Courbon
Publié:
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Photo de : Toyota Racing

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Championnat Pilotes (10/14)

POS. Pilote Voiture Points
1 United Kingdom E. Evans Toyota 201
2 Finland S. Pajari Toyota 171
3 Japan T. Katsuta Toyota 160
4 Sweden O. Solberg Toyota 156
5 France S. Ogier Toyota 139
6 France A. Fourmaux Hyundai 129
7 Belgium T. Neuville Hyundai 125
8 Finland E. Lappi Hyundai 25
9 New Zealand H. Paddon Hyundai 21
10 Ireland J. McErlean Ford M-Sport 21
11 France Y. Rossel Lancia Rally2 20
12 France L. Rossel Citroën Rally2 18
13 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport 16
14 Estonia R. Virves Škoda Rally2 15
15 Latvia M. Sesks Ford M-Sport 12
16 Bulgaria N. Gryazin Lancia Rally2 10
17 Spain D. Sordo Hyundai 10
18 United Kingdom G. Greensmith Toyota Rally2 8
19 Spain A. Cachón Toyota Rally2 7
20 Paraguay F. Zaldívar Škoda Rally2 6
21 Italy R. Daprà Škoda Rally2 6
22 Norway A. Mikkelsen Škoda Rally2 5
23 Finland R. Korhonen Toyota Rally2 5
24 Finland J. Latvala Toyota Rally2  
25 Paraguay D. Domínguez Toyota Rally2 2
26 France A. Pelamourgues Hyundai Rally2 2
27 Italy M. Fontana Ford Rally3 2
28 Finland T. Suninen Toyota Rally2 1
29 France E. Camilli Škoda Rally2 1
30 Finland E. Lindholm Škoda Rally2 1
31 Greece J. Serdridis Ford Rally3 0
32 Italy L. Bertelli Toyota Rally2 0
33 Luxembourg G. Munster Ford Rally3 0
34 Finland R. Jurgenson Ford Rally3 0

Championnat Constructeurs (10/14)

POS. Constructeur Points
1 Japan Toyota 514
2 Korea, Republic of Hyundai 340
3 Japan Toyota WRT2 184
4 United Kingdom M-Sport Ford 130

Rallye de Finlande - Classement final

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Finland S. Pajari Toyota 2h27'58"0
2 Sweden O. Solberg Toyota +26"7
 3 United Kingdom E. Evans Toyota +1'19"5
4 France A. Fourmaux Hyundai +1'35"9
5 Belgium T. Neuville Hyundai +3'52"5
6 Japan T.Katsuta Toyota +4'18"2
7 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +4'32"7

Rallye de Finlande - Power Stage

Pos. Pilote Voiture Points
1 United Kingdom E. Evans Toyota 5
2 Sweden O. Solberg Toyota 4
3 France A. Fourmaux Hyundai 3
4 Belgium T. Neuville Hyundai 2
5 Finland S. Pajari Toyota 1

Rallye de Finlande - Super Sunday

Pos. Pilote Voiture Points
1 Sweden O. Solberg Toyota 5
2 United Kingdom E. Evans Toyota 4
3 France A. Fourmaux Hyundai 3
4 Belgium T. Neuville Hyundai 2
5 Finland S. Pajari Toyota 1
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