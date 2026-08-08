Martín confirme mais se surprend : "Je ne m'attendais pas à faire ce chrono"

Jorge Martín se réjouissait d'avoir retrouvé de bonnes sensations sur l'Aprilia après la première journée en piste à Silverstone. Le champion du monde 2024 a joint les actes à la parole en signant la pole, sa deuxième sur la RS-GP après celle d'Assen, et une performance qui fait de lui le huitième poleman différent en huit éditions du GP de Grande-Bretagne.

Martín a dépassé ses propres attentes dans son dernier tour, qui lui a permis de s'offrir la pole avec un chrono record et une avance de 0"021 sur son premier poursuivant. "J'ai mis tout ce que j'avais en piste", a commenté Martín dans le parc fermé. "Je ne m'attendais pas à faire ce chrono, sincèrement, mais hier, on a confirmé les progrès dans les sensations. On a encore fait de petits progrès aujourd'hui."

"L'an dernier, je n'avais pas fait la course, donc j'avais du mal à gérer la vitesse que l'on atteint [sur cette piste]. C'est toujours très spécial d'être en pole et ça représente quelque chose de plus à Silverstone. On va essayer de bien travailler et de se battre pour la victoire."

Trackhouse complète un triplé Aprilia

Aprilia a l'avantage depuis le début du week-end et la marque va monopoliser la première ligne de la grille de départ. Diminué physiquement après sa chute au Sachsenring, Marco Bezzecchi n'a pris que la cinquième place, mais Raúl Fernández et Ai Ogura ont été au rendez-vous dans l'équipe Trackhouse.

"Je suis content, mais je passe toujours à côté de la pole position pour des détails, presque rien aujourd'hui", a déploré Fernández, présent en première ligne pour la sixième fois de sa carrière, mais jamais en pole position pour le moment. "On travaille bien. Il faut bien réfléchir au bon pneu pour la course sprint parce que ce n'est pas encore clair à 100%."

Raúl Fernández court encore après sa première pole en MotoGP. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En tout cas, je pense qu'on fait un bon travail. Petit à petit, je suis de plus en plus à l'aise sur la moto. C'est bien que Justin [Marks, propriétaire de l'équipe] soit là parce que je pense qu'on pourra se battre pour le podium, et lui montrer que l'équipe est performante."

La troisième place d'Ogura est un peu plus surprenante puisque le Japonais est arrivé à Silverstone avec peu d'ambition, sur un circuit qui lui a posé des difficultés par le passé. Il a finalement fait un bon tour en profitant du sillage de Pedro Acosta.

"C'était une séance difficile pour moi", a assuré Ogura. "Le chrono ne venait pas vraiment comme je l'attendais. C'était une séance difficile, mais j'ai réussi à faire un bon tour derrière Pedro et ça a suffi pour la première ligne. J'ai l'impression d'avoir fait le travail ce matin."