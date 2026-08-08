Martín surprend en s'offrant la pole et le record du circuit à Silverstone !
Jorge Martín a décroché la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, tout en établissant un nouveau record absolu du circuit. L'Espagnol a devancé Raúl Fernández et Ai Ogura, alors que Marco Bezzecchi s'est montré un peu plus en retrait.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
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Ce n'est pas le pilote Aprilia que l'on attendait, mais c'est bien Jorge Martín qui a décroché la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP. Il s'élancera donc en tête lors des deux courses du week-end, devant Raúl Fernández et Ai Ogura.
Q1 - Bagnaia n'y arrive pas, Lecuona surprend encore !
En Q1, Pecco Bagnaia faisait figure de principal candidat à la qualification en Q2, mais la concurrence était bien présente, notamment avec Luca Marini, Franco Morbidelli et Diogo Moreira. L'Italien souffrait encore des séquelles de son opération pour un syndrome des loges et n'avait visiblement pas encore totalement récupéré.
Morbidelli, suivi de Moreira, avaient signé les deux meilleurs chronos provisoires à l'issue des premières tentatives. Bagnaia pointait alors à une lointaine septième place. Fabio Quartararo, sorti un peu plus tard que le reste du peloton, s'était installé au troisième rang.
Après un tour lancé, tous les pilotes étaient déjà rentrés aux stands. Ils reprenaient la piste quelques minutes plus tard, alors qu'il restait moins de sept minutes au compteur.
Franco Morbidelli a finalement signé le meilleur chrono de cette Q1, devant... Iker Lecuona, le remplaçant de Fermín Aldeguer chez Gresini ! Les deux pilotes décrochaient ainsi leur ticket pour la Q2. Bagnaia était en avance sur le chrono du pilote VR46, mais a tout perdu dans le deuxième secteur. Il a même fini par couper son effort, avant d'échouer à la 16e place. Fabio Quartararo, de son côté, a manqué la Q2 pour seulement 50 millièmes.
GP de Grande-Bretagne - Q1
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
1'57.173
|180.993
|336
|2
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|6
|
+0.210
1'57.383
|0.210
|180.670
|332
|3
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|7
|
+0.260
1'57.433
|0.050
|180.593
|327
|4
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|7
|
+0.423
1'57.596
|0.163
|180.342
|334
|5
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|7
|
+0.704
1'57.877
|0.281
|179.912
|335
|6
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.718
1'57.891
|0.014
|179.891
|332
|7
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+0.767
1'57.940
|0.049
|179.816
|330
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.908
1'58.081
|0.141
|179.602
|337
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+0.947
1'58.120
|0.039
|179.542
|334
|10
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|7
|
+0.967
1'58.140
|0.020
|179.512
|333
|11
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|7
|
+1.241
1'58.414
|0.274
|179.097
|336
|12
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.417
1'58.590
|0.176
|178.831
|331
|13
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|7
|
+1.669
1'58.842
|0.252
|178.452
|329
|Voir les résultats complets
Q2 - Martín prend la pole et le record du circuit !
Marc Márquez s'est fait une sacrée frayeur dès sa première tentative, manquant de chuter dans le premier secteur, probablement en raison d'un pneu encore pas suffisamment en température. Álex Márquez avait signé le meilleur temps provisoire, immédiatement battu par... Marc Márquez, en 1'56"527.
Les Aprilia officielles occupaient les troisième et septième places, avec Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Raúl Fernández, l'un des hommes forts du week-end, avait manqué sa première tentative et pointait au quatrième rang. Ai Ogura, tout comme Bezzecchi, était également un peu en retrait, à la neuvième place.
Marco Bezzecchi claquait alors un très bon chrono en 1'56"456 pour s'emparer du meilleur temps provisoire... mais plusieurs pilotes amélioraient également. Raúl Fernández battait finalement le temps de son coéquipier, mais aussi le record du circuit jusque-là détenu par Bezzecchi, grâce à un 1'56"181.
Certains pilotes se réservaient toutefois une dernière tentative, à commencer par Jorge Martín. L'Espagnol faisait encore mieux que Fernández et s'emparait de la pole position, tout en établissant un nouveau record absolu du circuit de Silverstone en 1'56"160 !
Raúl Fernández et Ai Ogura complétaient le top 3, tandis que Marco Bezzecchi et Marc Márquez échouaient respectivement aux cinquième et sixième places. L'Italien avait perdu son aileron arrière dans son dernier tour, tandis que l'Espagnol avait manqué sa dernière tentative.
GP de Grande-Bretagne - Q2
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
1'56.160
|182.572
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.021
1'56.181
|0.021
|182.539
|3
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+0.189
1'56.349
|0.168
|182.275
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.255
1'56.415
|0.066
|182.172
|5
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
+0.296
1'56.456
|0.041
|182.108
|6
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.367
1'56.527
|0.071
|181.997
|7
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.379
1'56.539
|0.012
|181.978
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+0.729
1'56.889
|0.350
|181.433
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+0.772
1'56.932
|0.043
|181.366
|10
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|5
|
+1.162
1'57.322
|0.390
|180.764
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+1.334
1'57.494
|0.172
|180.499
|12
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|6
|
+1.883
1'58.043
|0.549
|179.659
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