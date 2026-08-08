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La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP
Résumé de qualifications
MotoGP GP de Grande-Bretagne

Martín surprend en s'offrant la pole et le record du circuit à Silverstone !

Jorge Martín a décroché la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, tout en établissant un nouveau record absolu du circuit. L'Espagnol a devancé Raúl Fernández et Ai Ogura, alors que Marco Bezzecchi s'est montré un peu plus en retrait.

Téha Courbon
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Joan Mir, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

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NORTHAMPTON, ANGLETERRE - 8 AOÛT : Départ de la course « Tissot Sprint » sur le circuit de Silverstone, le 8 août 2026 à Northampton, en Angleterre. (Photo : Qian Jun/MB Media/Getty Images)

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Départ de la course

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Le pilote espagnol Iker Lecuona, de l'écurie BK8 Gresini Racing, tente de relever sa moto lors de la course Sprint du MotoGP, le deuxième jour du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, sur le circuit de Silverstone, dans le centre de l'Angle

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
76

Ce n'est pas le pilote Aprilia que l'on attendait, mais c'est bien Jorge Martín qui a décroché la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP. Il s'élancera donc en tête lors des deux courses du week-end, devant Raúl Fernández et Ai Ogura. 

Lire aussi :

Q1 - Bagnaia n'y arrive pas, Lecuona surprend encore ! 

En Q1, Pecco Bagnaia faisait figure de principal candidat à la qualification en Q2, mais la concurrence était bien présente, notamment avec Luca Marini, Franco Morbidelli et Diogo Moreira. L'Italien souffrait encore des séquelles de son opération pour un syndrome des loges et n'avait visiblement pas encore totalement récupéré.

Morbidelli, suivi de Moreira, avaient signé les deux meilleurs chronos provisoires à l'issue des premières tentatives. Bagnaia pointait alors à une lointaine septième place. Fabio Quartararo, sorti un peu plus tard que le reste du peloton, s'était installé au troisième rang.

Après un tour lancé, tous les pilotes étaient déjà rentrés aux stands. Ils reprenaient la piste quelques minutes plus tard, alors qu'il restait moins de sept minutes au compteur.

Franco Morbidelli a finalement signé le meilleur chrono de cette Q1, devant... Iker Lecuona, le remplaçant de Fermín Aldeguer chez Gresini ! Les deux pilotes décrochaient ainsi leur ticket pour la Q2. Bagnaia était en avance sur le chrono du pilote VR46, mais a tout perdu dans le deuxième secteur. Il a même fini par couper son effort, avant d'échouer à la 16e place. Fabio Quartararo, de son côté, a manqué la Q2 pour seulement 50 millièmes.

United Kingdom GP de Grande-Bretagne - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

1'57.173

   180.993 336
2 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 6

+0.210

1'57.383

 0.210 180.670 332
3 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.260

1'57.433

 0.050 180.593 327
4 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.423

1'57.596

 0.163 180.342 334
5 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.704

1'57.877

 0.281 179.912 335
6 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.718

1'57.891

 0.014 179.891 332
7 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+0.767

1'57.940

 0.049 179.816 330
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.908

1'58.081

 0.141 179.602 337
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.947

1'58.120

 0.039 179.542 334
10 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 7

+0.967

1'58.140

 0.020 179.512 333
11 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 7

+1.241

1'58.414

 0.274 179.097 336
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.417

1'58.590

 0.176 178.831 331
13 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 7

+1.669

1'58.842

 0.252 178.452 329
Voir les résultats complets

Q2 - Martín prend la pole et le record du circuit ! 

Marc Márquez s'est fait une sacrée frayeur dès sa première tentative, manquant de chuter dans le premier secteur, probablement en raison d'un pneu encore pas suffisamment en température. Álex Márquez avait signé le meilleur temps provisoire, immédiatement battu par... Marc Márquez, en 1'56"527.

 

Les Aprilia officielles occupaient les troisième et septième places, avec Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Raúl Fernández, l'un des hommes forts du week-end, avait manqué sa première tentative et pointait au quatrième rang. Ai Ogura, tout comme Bezzecchi, était également un peu en retrait, à la neuvième place.

Marco Bezzecchi claquait alors un très bon chrono en 1'56"456 pour s'emparer du meilleur temps provisoire... mais plusieurs pilotes amélioraient également. Raúl Fernández battait finalement le temps de son coéquipier, mais aussi le record du circuit jusque-là détenu par Bezzecchi, grâce à un 1'56"181.

Certains pilotes se réservaient toutefois une dernière tentative, à commencer par Jorge Martín. L'Espagnol faisait encore mieux que Fernández et s'emparait de la pole position, tout en établissant un nouveau record absolu du circuit de Silverstone en 1'56"160 !

Raúl Fernández et Ai Ogura complétaient le top 3, tandis que Marco Bezzecchi et Marc Márquez échouaient respectivement aux cinquième et sixième places. L'Italien avait perdu son aileron arrière dans son dernier tour, tandis que l'Espagnol avait manqué sa dernière tentative.

United Kingdom GP de Grande-Bretagne - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

1'56.160

   182.572  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.021

1'56.181

 0.021 182.539  
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.189

1'56.349

 0.168 182.275  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.255

1'56.415

 0.066 182.172  
5 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+0.296

1'56.456

 0.041 182.108  
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.367

1'56.527

 0.071 181.997  
7 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.379

1'56.539

 0.012 181.978  
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+0.729

1'56.889

 0.350 181.433  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.772

1'56.932

 0.043 181.366  
10 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+1.162

1'57.322

 0.390 180.764  
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+1.334

1'57.494

 0.172 180.499  
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+1.883

1'58.043

 0.549 179.659  
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