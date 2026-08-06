Bagnaia plus gêné qu'il l'avait imaginé par son opération du bras
Pecco Bagnaia a largement dédié la pause du championnat à sa guérison, après avoir souffert d'un arm-pump depuis le printemps et avoir finalement décidé d'être opéré.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Il y a trois semaines, Pecco Bagnaia entamait la pause du championnat par une intervention chirurgicale visant à corriger un syndrome des loges naissant. La gêne se faisait ressentir depuis plusieurs semaines déjà, et le pilote italien a voulu prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter que cela prenne trop d'ampleur.
Alors qu'il s'apprête à reprendre la piste – sous réserve du contrôle médical qu'il doit passer à Silverstone –, il se sent toutefois encore affecté par les suites de cette opération.
"Ça n'a pas été une pause estivale facile. Il a fallu que je travaille beaucoup sur mon bras. Je pensais que ça m'impacterait moins", a expliqué Bagnaia en rencontrant la presse ce jeudi sur le circuit anglais, et notamment Motorsport.com.
S'il dit aller "assez bien", le pilote Ducati pressent qu'il n'a pas encore totalement évacué les effets de l'intervention, qui consistait en une fasciotomie endoscopique au niveau de l'avant-bras bras. "Il reste encore beaucoup de travail. C'est assez long au final, pas en ce qui concerne l'opération en elle-même mais en termes de récupération. On fait le maximum et je vais essayer d'être prêt."
"J'ai eu besoin de beaucoup travailler, j'ai juste pris quatre jours de repos et les journées à la salle ont été intenses", poursuit Bagnaia, qui a aussi anticipé ce retour en s'entraînant avec une Panigale. "J'ai fait deux sessions. À la première, je n'ai pas été capable de piloter. J'ai fait deux tours et j'ai dû m'arrêter. Ensuite, à la seconde, j'ai fait 30 tours et c'était un peu mieux."
"C'était il y a dix jours, donc j'espère que la situation s'est améliorée. Piloter une MotoGP, ça n'a rien à voir avec le fait de piloter une Panigale, même si je dois dire que la Panigale est plus difficile au freinage parce qu'il faut utiliser plus de forces. On verra. Pour la première fois, je vais peut-être prendre des antidouleurs."
Le problème s'est déclaré à Jerez
C'est la première fois que Pecco Bagnaia souffre de ce mal dans l'avant-bras, conséquence d'un muscle atrophié car soumis à une pression trop forte. "Je n'ai jamais eu de problèmes aux bras de toute ma carrière. Cette année, sachant qu'on a des soucis sur la moto, j'ai eu besoin [de me faire opérer]", glisse-t-il.
"J'ai commencé à avoir le problème à Jerez, où il a fallu que je m'arrête - non pas à cause du bras, mais à cause d'un problème [technique]. On n'a pas résolu le problème, après quoi mon bras s'est enflammé de plus en plus, donc il a fallu que je le fasse", ajoute le pilote turinois. Et lorsqu'il lui est demandé plus clairement si l'apparition de ce problème est liée à sa moto, il ne le cache pas : "C'est lié à la moto, oui."
Questionné pour savoir si cela l'a beaucoup affecté cette saison, Pecco Bagnaia poursuit : "Je dois dire que c'était plus ou moins selon les moments. Ça a malheureusement été une conséquence d'un petit problème qu'on a eu, et alors que je n'avais jamais eu le moindre problème d'arm-pump, cette année malheureusement j'en suis arrivé au stade où j'ai décidé de m'ôter cela de la tête. J'ai surtout essayé de prévenir le problème, disons."
Le contrôle médical de ce jeudi ne laissait pas vraiment de place au doute et le pilote Ducati devrait donc bel et bien être en piste vendredi pour les premiers essais libres du GP de Grande-Bretagne. Il estime avoir fait le maximum pour se préparer et attend désormais de pouvoir évaluer ses sensations au guidon de sa puissante MotoGP.
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