Bagnaia a été opéré pour un arm-pump
Sitôt entré dans la pause du championnat, Pecco Bagnaia s'est soumis à une intervention chirurgicale, afin de remédier à un syndrome des loges.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Ducati a fait savoir que Pecco Bagnaia avait été opéré ce mercredi. Le pilote italien souffrait d'un syndrome des loges, autrement dit arm-pump, c'est-à-dire une surpression et une atrophie du muscle dans l'avant-bras droit.
Le double champion du monde MotoGP a choisi de confier l'intervention au professeur Luigi Tarallo, spécialiste orthopédique à la polyclinique de Modène, non loin de Bologne. L'opération, qui consistait en une fasciotomie endoscopique au niveau de l'avant-bras, s'est déroulée cet après-midi, avec succès et sans complications, indique Ducati.
Le pilote va désormais entamer sa convalescence et suivre la rééducation prévue par les médecins pour ce qui est une intervention courante en MotoGP. Ducati précise que Pecco Bagnaia compte être présent au prochain Grand Prix, prévu à Silverstone du 7 au 9 août, sous réserve de la bonne évolution de son état pendant la pause.
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