Bezzecchi "pas encore à 100%" mais impatient de revenir dans la bagarre

Plus que quiconque sans doute, Marco Bezzecchi attend la reprise du championnat avec l'espoir qu'elle marque un nouveau départ pour lui. Alors qu'il semblait survoler les débats lors des premiers Grands Prix, le pilote italien s'est effondré avant la pause, enchaînant malchance, erreurs et même blessures.

Son accident pendant les qualifications du GP d'Allemagne l'a laissé avec une clavicule gauche fracturée, en plus d'une belle frayeur qu'il lui a fallu digérer. D'un point de vue médical, il en a été quitte pour deux opérations, l'une pour fixer la fracture, l'autre pour soigner une plaie au niveau du genou.

La trêve a donc été dédiée à sa convalescence, et il attend à présent de reprendre le guidon de sa RS-GP pour comprendre dans quelles conditions il va vivre cette reprise. Il passera cet après-midi le contrôle médical réglementaire au circuit, mais s'attend à être en piste dès demain pour les premiers essais.

"Je ne me sens pas trop mal", explique Marco Bezzecchi. "Ça a évidemment été une pause estivale compliquée, pas celle que je voulais. Je ne suis pas encore à 100%. Ça ne va pas trop mal au niveau de mon épaule, mais mon genou gauche a aussi été blessé. Je suis très content d'être ici alors on verra comment je me sens demain sur la moto."

"Pour le moment, je ne pense pas tellement à la performance, je pense juste à monter sur la moto et à voir ce que ça donne. Évidemment, si je me sens bien, je vais essayer, mais je n'aurai la réponse que demain", poursuit le pilote Aprilia.

"Pendant la pause estivale, j'ai essayé de me remettre du mieux possible donc je n'ai jamais arrêté de m'entraîner tout en essayant de guérir. En gros, j'ai fait ça tout l'été. J'étais tous les jours à la salle et, heureusement, j'ai aussi pu rouler à moto pendant un jour avant de venir ici. Les émotions sur la moto ont été très belles, bien meilleures qu'à la salle, c'est clair."

Une reprise en douceur, puis "la guerre" à partir d'Aragón

Après son triomphe au Mugello, Marco Bezzecchi a connu une telle dégringolade qu'elle laisse perplexe. Massimo Rivola était le premier à penser que le pilote avait besoin de la pause du championnat, pour reprendre ses esprits et revenir plus apaisé. Maintenant que l'heure du retour a sonné, le principal intéressé espère lui aussi pouvoir repartir du bon pied.

"Normalement, on apprend toujours plus des moments difficiles. Il est vrai que le début a été très bon, puis il y a eu une partie très difficile juste avant la pause. Avec mon équipe, j'ai une relation très forte, alors ils me sont restés proches."

"J'essaye toujours de faire mon mieux, à la maison comme sur les courses, pour produire le meilleur travail possible, alors je vais continuer à faire ça jusqu'au bout et toujours me battre", promet Bezzecchi, tombé au quatrième rang du classement général, à 22 points de Jorge Martín, qui a pris la suite en tête.

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Comment aborde-t-il la suite du championnat et la gestion des risques à prendre ? "C'est très important d'être régulier, c'est vrai", admet-il. "Le fait est aussi qu'avec ce format, avec le sprint et le GP le même week-end, on peut très vite gagner ou perdre beaucoup de points. Il va être très important d'essayer d'être très régulier et compétitif sur toutes les courses. Je suis certain que tout le monde va être très coriace mais je pense pouvoir essayer de m'y mêler."

À partir d'Aragón, ce sera clairement la guerre.

Pendant qu'il perdait pied, le championnat a bougé, notamment avec l'émergence de la menace venue de chez Trackhouse et le retour en force de Marc Márquez. Pense-t-il toujours avoir une chance de remporter le titre cette année ?

"Ça ne va pas être facile, surtout maintenant, mais je vais clairement faire de mon mieux pour au moins être en mesure de me battre jusqu'au bout", répond-il à cette question, posée par une fan lors d'une conférence de presse en public, ce jeudi à Londres. "Ensuite, quand on approchera des dernières manches du championnat, on verra si je suis encore dans la bagarre, et ça me donnera alors une motivation supplémentaire pour essayer d'y arriver."

"On en est à la moitié du championnat, mais ça veut dire que ça reste très long alors je vais déjà essayer de faire un bon retour ici, à Silverstone. Après, j'aurai un peu plus de temps pour régler les derniers détails au niveau de mon corps, et ensuite, à partir d'Aragón, ce sera clairement la guerre."