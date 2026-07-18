Hadjar offre l'aspiration à Verstappen : "Pas amusant, mais il fallait le faire"

Avec plusieurs changements de pièces sur son unité de puissance, Isack Hadjar allait quoi qu'il arrive ce samedi être contraint de partir depuis le fond de grille pour la course du Grand Prix de Belgique 2026 de F1. Il a donc fait contre mauvaise fortune bon cœur en aidant son équipier Max Verstappen à obtenir le meilleur résultat possible.

Se hisser en Q3 n'avait pas une importance majeure pour Hadjar, même s'il a mis un point d'honneur à terminer dans le top 10. L'important était toutefois ailleurs et s'est matérialisé au moment des premiers tours lancés de cette dernière partie des qualifications : le Français avait pour mission de donner la meilleure aspiration possible à Verstappen dans la pleine charge finale du circuit de Spa, entre Stavelot et l'Arrêt de bus.

C'est ce qu'il a réalisé lors des deux tours lancés du Néerlandais : si, la première fois, les deux hommes ont semblé quelque peu éloignés avant que Verstappen ne rattrape son équipier avant la chicane finale, sur la seconde tentative, ils étaient plus près plus tôt, de sorte que c'est cette fois juste à la sortie de Blanchimont que le quadruple champion du monde est passé.

Verstappen a signé, avec cette aide, le deuxième temps de la séance en 1'44"678, plus de trois dixièmes derrière l'intouchable Kimi Antonelli, mais en devançant le groupe resserré de quatre pilotes qui se tenaient en moins d'un dixième derrière lui.

Interrogé au micro de Canal+ sur ce qui avait été fait pour se caler au mieux avec son équipier, Hadjar a répondu : "C'était son job de me suivre dans le tour de sortie et puis, moi, je l'attendais à la sortie du virage 15 pour lui donner la meilleure aspi possible. C'était normal. Ce n'était pas super amusant, la Q3, mais il fallait le faire."

Interrogé ensuite par les médias internationaux, dont Motorsport.com, sur la difficulté de cet exercice particulier, qui se réalisait en sus dans une section pas forcément simple, Hadjar a surtout mis en avant l'incertitude quant à la gestion du déploiement d'énergie dans ces conditions particulières : "Ce n'est pas très difficile, vous savez."

"Ce qui est difficile, c'est de deviner ce que le moteur va vous donner, car dès que vous vous arrêtez à la sortie du virage 14, le moteur est un peu perturbé pour déployer la puissance parce que vous vous êtes arrêté sans raison, et ça perturbe le logiciel. Lors de la première tentative en Q3, j'avais donc beaucoup trop de puissance, et je me suis échappé."

"Et lors de la deuxième tentative, je n'en avais pas assez ; au contraire, c'est lui qui me rattrapait, et je n'ai pas pu lui offrir l'aspiration jusqu'à la fin. C'est ce qui rendait le dosage très difficile à évaluer."

Quand il lui a été rapporté que Verstappen considérait qu'il n'aurait sans doute pas pu faire mieux que sixième sans son aide, Hadjar a déclaré : "[L'aspiration] avait l'air assez impressionnant, mais je ne sais pas pour la P6, il était plutôt rapide aujourd'hui. Mais bon, oui, j'ai fait mon travail."

Une situation frustrante au volant d'une Red Bull performante

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sur le plan personnel, Hadjar regrette cependant de subir cette pénalité moteur qui l'obligera à partir 21e ce dimanche alors qu'il sait avoir entre les mains une Red Bull particulièrement véloce à Spa.

"C'est sans doute le meilleur comportement que les voitures aient affiché cette saison, avec le Red Bull Ring également. Donc, partir de la position où nous partons, c'est très frustrant. J'aimerais me battre à l'avant et demain, à part doubler des voitures plus lentes, cela ne m'apprendra pas grand-chose."

Hadjar s'attend en tout cas à remonter jusqu'en "huitième position".