Hamilton privé de ses bonnes sensations après son accident en EL3

En bonne forme depuis le début du week-end, Lewis Hamilton a finalement dû se contenter de la sixième place en qualifications, avant de gagner une position sur la grille grâce à la pénalité de Lando Norris, rétrogradé de la troisième à la 13e place.

Lors de la séance qualificative, Hamilton a toutefois dû composer avec une Ferrari différente, après la réparation effectuée à la va vite suite à de son accident en EL3.

Hamilton avait percuté le mur à la sortie de Fagnes, endommageant fortement le train arrière de sa monoplace. Après les réparations, le septuple champion du monde n'a pas retrouvé les mêmes réglages ni le même équilibre que celui qui lui avait permis d'afficher un très bon rythme jusque-là.

"Je pense qu'il y avait quelque chose de différent au niveau de la suspension arrière", a-t-il déclaré après les qualifications. "L'équilibre n'était donc plus le même que lors des EL3, où la voiture était vraiment excellente."

"Mais l'équipe a travaillé jusqu'à la dernière minute pour réparer la voiture, donc je leur suis simplement reconnaissant d'y être parvenus. J'espère maintenant que la voiture sera toujours en bon état pour la course."

Malgré un écart de seulement deux millièmes avec son coéquipier Charles Leclerc, cinquième (puis quatrième grâce à la pénalité de Lando Norris) Hamilton estime avoir tiré le maximum de sa monoplace dans ces circonstances : "Je pense qu'on a fait du très bon travail. Les gars ont fait un travail incroyable pour réparer la voiture."

"Ce genre de choses arrive, il faut passer à autre chose et j'ai essayé de maximiser ce que je pouvais faire. J'ai donné le meilleur de moi-même en qualifications et je pense que mes tours étaient plutôt corrects."

Lewis Hamilton espère que les réparations de sa monoplace n'ont pas trop affecté son rythme de course. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Avant son accident, Hamilton était pourtant l'un des pilotes les plus rapides lors des simulations de longs relais, de quoi nourrir l'espoir d'un bon résultat dimanche malgré une qualification loin d'être idéale.

"En EL3, la voiture était vraiment très bonne et j'ai effectué quelques longs relais : elle était excellente", a confié le Britannique. "Les réglages sont légèrement différents maintenant, subtilement différents, donc j'espère toujours qu'elle sera performante demain."

Nous avons terminé la voiture seulement 30 secondes avant le début des qualifications.

Frédéric Vasseur a également reconnu que l'accident avait compliqué la préparation de Hamilton pour les qualifications. Selon le directeur de Ferrari, l'équipe a dû terminer les réparations dans l'urgence, sans avoir le temps de retrouver exactement la configuration idéale.

"Il avait un très bon rythme depuis le début du week-end, mais évidemment, avec un accident comme celui-ci, nous avons terminé la voiture seulement 30 secondes avant le début des qualifications", a confié le Français.

"Nous n'avons pas non plus eu le temps de faire un réglage complet. Je ne sais pas si nous avons laissé quelque chose en route, mais ce n'était clairement pas la préparation idéale pour les qualifications."

Concernant la sortie de piste de son pilote en EL3, Vasseur estime qu'elle pourrait aussi être liée aux nouvelles caractéristiques des monoplaces 2026 et à la gestion de l'énergie, qui modifie parfois les repères des pilotes.

"Je pense qu'il était vraiment à la limite", a-t-il ajouté. "Et le circuit est désormais un peu différent d'un virage à l'autre, notamment avec la gestion du déploiement de l'énergie. Nous avons aussi tendance à avoir des accidents dans des endroits où nous n'en avions pas l'habitude auparavant. Ce week-end, deux voitures sont d'ailleurs sorties dans le même virage [avec celle de Pierre Gasly]."