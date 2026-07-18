"Comment a-t-on pu accepter ça ?" : Sainz tacle encore la F1 2026

Carlos Sainz a livré une analyse cinglante des performances des F1 2026 après les qualifications du Grand Prix de Belgique, s'interrogeant sur la manière dont ces règles ont pu être acceptées telles quelles, compte tenu des simulations réalisées pour la première fois il y a quelques saisons.

Les critiques concernant la gestion énergétique des monoplaces actuelles n'ont pas manqué depuis le début de la saison. Alors que les réactions négatives s'étaient quelque peu calmées après les modifications apportées aux règles à Miami, les dernières courses à Silverstone et à Spa ont mis en évidence certaines des principales limites de la réglementation.

La multitude de virages à vitesse moyenne et rapides ainsi que les longues lignes droites de ces deux circuits limitent les possibilités dont disposent les voitures pour recharger leurs batteries. Bien que les tactiques les plus extrêmes de lift-and-coast aient été abandonnées, grâce aux modifications apportées à la puissance électrique et à l'augmentation de la portée du super clipping, les voitures sont toujours condamnées à manquer d'énergie à la fin des zones d'accélération.

Ce phénomène est particulièrement flagrant à la sortie de Blanchimont, où les monoplaces perdent environ 50 km/h simplement en raison de la diminution de la puissance électrique provenant du MGU-K.

En comparant le tour de pole de Lando Norris en 2025 à celui de Kimi Antonelli en 2026, on constate également que les monoplaces ont perdu jusqu'à 40 km/h dans le virage de Pouhon, les écuries évitant de déployer de la puissance dans ce double gauche rapide. L'année dernière, Norris avait dû lever légèrement le pied à cet endroit pour pouvoir négocier le virage ; aujourd'hui, les voitures sont à fond à des vitesses plus faibles.

Sainz, directeur du GPDA (l'Association des pilotes de Grand Prix), a déclaré vouloir éviter de "dénigrer [son] propre sport" en multipliant les plaintes, mais a néanmoins continué à remettre en question le cadre technique réglementaire défini il y a environ quatre ans.

"Je pense que personne ici n'apprécie autant les qualifications que nous le faisions l'année dernière", a déclaré Sainz. "Je pense qu'il est clair que nous avons perdu pas mal de performance avec ces monoplaces à Spa."

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Cela dit, je ne veux pas continuellement dénigrer mon propre sport, car cela ne servira à rien", a-t-il annoncé, avant de... dénigrer à nouveau la discipline version 2026. "Je pense que nous savons tous que ce n'est pas satisfaisant."

"Il faut que ça change. Ça va changer. Ça va évoluer. Mais oui, espérons que l'année prochaine soit un peu meilleure, et l'année d'après encore un peu meilleure."

"Mais ce que je dis, c'est que quiconque verrait les simulations de 2022 et 2023 se dirait 'Comment a-t-on pu accepter ça ?'. On doit examiner ce qui s'est passé, car cela n'aurait jamais dû arriver."

"Mais maintenant que nous en sommes là, nous assistons à des courses passionnantes, ce championnat continue de se développer, il est donc temps de passer à autre chose."

L'Espagnol s'attend en tout cas à un premier tour de course "délicat", notamment en raison de l'utilisation de l'aérodynamique active dans la ligne droite de Kemmel, où les voitures seront très proches les unes des autres.

Il estime qu'il ne sera pas forcément aisé de gagner des places dès le premier tour, alors qu'il s'élancera en 14e position aux côtés de Norris, pénalisé après avoir signé le troisième meilleur temps lors des qualifications.

"Ça va être compliqué", a ajouté Sainz. "Je pense que ce sera un défi de taille. Le premier tour sera également délicat dans [le Raidillon], avec le [Mode Ligne droite] et tout ce qui se passera là-haut. Mais on verra bien. Il faudra rester vigilant, faire preuve d'intelligence et bien jouer ses cartes. On verra bien."

Hamilton d'accord avec Sainz

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lorsque les propos de Sainz ont été rapportés à Lewis Hamilton, celui-ci a acquiescé, ajoutant que les écuries et les pilotes avaient "tout de suite" anticipé ces problèmes.

"Ce n'est juste pas très bon dans les lignes droites, mais dans les virages, les voitures sont formidables. C'est simplement que dans les lignes droites, ce n'est pas très agréable", a fait remarquer Hamilton, dans la lignée de ses critiques mesurées du début d'année.

"Je suis presque sûr que nous l'avons compris tout de suite. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais qui que ce soit, cette personne est toujours en poste."

Avec Filip Cleeren et Fabien Gaillard