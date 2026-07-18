EL3 - Antonelli sans concurrence, Hamilton finit dans le mur

Après une première séance d'essais libres dominée par Max Verstappen, puis une deuxième par Kimi Antonelli, les pilotes ont repris la piste pour une ultime séance de travail avant les qualifications du Grand Prix de Belgique.

Les températures avaient de nouveau baissé par rapport à vendredi, avec 19°C dans l'air et 34°C en piste.

Après quasiment dix minutes, seuls six pilotes avaient pris la piste. La seule voiture d'une équipe de pointe était celle d'Isack Hadjar. Oscar Piastri et Lando Norris ont ensuite rejoint leurs collègues.

L'Australien avait manqué une partie des EL2 après avoir subi une fuite hydraulique lors des EL1. Plus généralement, McLaren a expliqué que, malgré la deuxième place de Norris vendredi après-midi, ce résultat n'était pas représentatif de la véritable position de l'équipe dans la hiérarchie.

Les pilotes en piste avaient pour la plupart chaussé des gommes tendres en ce début de séance. Lando Norris et Isack Hadjar, les deux pilotes pénalisés sur la grille de départ de dimanche. Le meilleur chrono avait à ce stade été signé par Liam Lawson en 1'47"786.

Après 20 minutes, Lewis Hamilton avait pris les commandes de la séance en 1'46"789, avec cinq dixièmes d'avance sur Arvid Lindblad et Oscar Piastri. Les deux seules monoplaces qui n'avaient toujours pas pris la piste étaient les Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell.

Les W17 se décidaient finalement à sortir des stands à l'approche de la mi-séance. Au même moment, Isack Hadjar quittait la voie des stands, mais calait à la sortie et est resté immobilisé en attendant l'intervention des commissaires.

Hamilton conservait le meilleur temps, cette fois devant Max Verstappen et George Russell. Mais c'était avant qu'Antonelli n'aligne les meilleurs secteurs lors de sa première tentative, pour signer un chrono en 1'45"990, avec huit dixièmes d'avance sur la Ferrari !

Après s'être concentrés sur les longs relais, les pilotes ont profité des 15 dernières minutes de la séance pour effectuer une ultime série de tours rapides. Lando Norris a signé le deuxième chrono, à un peu plus d'un dixième de la référence. Max Verstappen s'est glissé juste derrière la McLaren.

Après une première tentative avortée à la suite d'un freinage manqué dans le premier virage, Antonelli n'est finalement pas parvenu à améliorer sa marque, commettant une nouvelle erreur lors de son deuxième tour lancé. Il conservait néanmoins la tête de la séance. Audi affichait un rythme encourageant, avec ses deux monoplaces dans le top 8.

En toute fin de séance, Lewis Hamilton est venu heurter le mur à l'exact même endroit que Pierre Gasly la veille, dans le bout droit suivant les Fagnes après une perte de contrôle en sortie de virage. Sa Ferrari a violemment tapé de l'arrière et semblait assez endommagée.

Kimi Antonelli a terminé ces EL3 en tête, devant Lando Norris et Max Verstappen. George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto et Isack Hadjar complétaient le top 10.