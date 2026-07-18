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EL3 - Antonelli sans concurrence, Hamilton finit dans le mur

Kimi Antonelli a été le plus rapide de la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique, devant Lando Norris et Max Verstappen. Lewis Hamilton a terminé la séance dans le mur, au même endroit que Pierre Gasly la veille.

Téha Courbon
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Marc Fleury

Après une première séance d'essais libres dominée par Max Verstappen, puis une deuxième par Kimi Antonelli, les pilotes ont repris la piste pour une ultime séance de travail avant les qualifications du Grand Prix de Belgique.

Les températures avaient de nouveau baissé par rapport à vendredi, avec 19°C dans l'air et 34°C en piste.

Après quasiment dix minutes, seuls six pilotes avaient pris la piste. La seule voiture d'une équipe de pointe était celle d'Isack Hadjar. Oscar Piastri et Lando Norris ont ensuite rejoint leurs collègues.

L'Australien avait manqué une partie des EL2 après avoir subi une fuite hydraulique lors des EL1. Plus généralement, McLaren a expliqué que, malgré la deuxième place de Norris vendredi après-midi, ce résultat n'était pas représentatif de la véritable position de l'équipe dans la hiérarchie.

Les pilotes en piste avaient pour la plupart chaussé des gommes tendres en ce début de séance. Lando Norris et Isack Hadjar, les deux pilotes pénalisés sur la grille de départ de dimanche. Le meilleur chrono avait à ce stade été signé par Liam Lawson en 1'47"786.

Lire aussi :

Après 20 minutes, Lewis Hamilton avait pris les commandes de la séance en 1'46"789, avec cinq dixièmes d'avance sur Arvid Lindblad et Oscar Piastri. Les deux seules monoplaces qui n'avaient toujours pas pris la piste étaient les Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell.

Les W17 se décidaient finalement à sortir des stands à l'approche de la mi-séance. Au même moment, Isack Hadjar quittait la voie des stands, mais calait à la sortie et est resté immobilisé en attendant l'intervention des commissaires.

Hamilton conservait le meilleur temps, cette fois devant Max Verstappen et George Russell. Mais c'était avant qu'Antonelli n'aligne les meilleurs secteurs lors de sa première tentative, pour signer un chrono en 1'45"990, avec huit dixièmes d'avance sur la Ferrari !

Après s'être concentrés sur les longs relais, les pilotes ont profité des 15 dernières minutes de la séance pour effectuer une ultime série de tours rapides. Lando Norris a signé le deuxième chrono, à un peu plus d'un dixième de la référence. Max Verstappen s'est glissé juste derrière la McLaren.

Après une première tentative avortée à la suite d'un freinage manqué dans le premier virage, Antonelli n'est finalement pas parvenu à améliorer sa marque, commettant une nouvelle erreur lors de son deuxième tour lancé. Il conservait néanmoins la tête de la séance. Audi affichait un rythme encourageant, avec ses deux monoplaces dans le top 8.

En toute fin de séance, Lewis Hamilton est venu heurter le mur à l'exact même endroit que Pierre Gasly la veille, dans le bout droit suivant les Fagnes après une perte de contrôle en sortie de virage. Sa Ferrari a violemment tapé de l'arrière et semblait assez endommagée.

 

Kimi Antonelli a terminé ces EL3 en tête, devant Lando Norris et Max Verstappen. George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto et Isack Hadjar complétaient le top 10.

Belgium GP de Belgique - Essais Libres 3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'45.990

   S 237.894
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.139

1'46.129

 0.139 S 237.582
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14

+0.148

1'46.138

 0.009 S 237.562
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.367

1'46.357

 0.219 S 237.073
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 17

+0.392

1'46.382

 0.025 S 237.017
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.760

1'46.750

 0.368 S 236.200
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.795

1'46.785

 0.035 S 236.123
8 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 20

+0.934

1'46.924

 0.139 S 235.816
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.059

1'47.049

 0.125 S 235.540
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 19

+1.106

1'47.096

 0.047 M 235.437
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.186

1'47.176

 0.080 S 235.261
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 23

+1.700

1'47.690

 0.514 S 234.138
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.914

1'47.904

 0.214 S 233.674
14 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 23

+1.930

1'47.920

 0.016 S 233.639
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+1.959

1'47.949

 0.029 S 233.576
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.000

1'47.990

 0.041 S 233.488
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+2.654

1'48.644

 0.654 S 232.082
18 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 20

+2.702

1'48.692

 0.048 S 231.980
19 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 22

+2.740

1'48.730

 0.038 S 231.899
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+3.000

1'48.990

 0.260 S 231.345
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 17

+4.165

1'50.155

 1.165 S 228.899
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 15

+4.641

1'50.631

 0.476 S 227.914
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