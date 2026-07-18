Analyse : qui peut battre Kimi Antonelli à Spa ?

Kimi Antonelli, le leader du championnat, a terminé les séances d'essais libres de vendredi en Belgique en tête du classement des temps. Avec un meilleur tour en 1'45"944, il a devancé de 0"190 Lando Norris (McLaren), tandis que Max Verstappen (Red Bull) occupait la troisième place, à 0"472. L'Italien a également établi la référence lors des simulations de course avec beaucoup d'essence.

Après avoir corrigé les données des longs relais de la deuxième séance d'essais libres en fonction des différents composés de pneus et de leur longueur, Antonelli s'est avéré en moyenne 0"21 plus rapide par tour que son plus proche rival, Charles Leclerc sur la Ferrari. Cependant, Leclerc n'a effectué qu'un seul tour représentatif dans son long relais avant que le drapeau rouge provoqué par Pierre Gasly n'interrompe la séance.

Une comparaison plus pertinente s'impose donc avec l'équipier d'Antonelli chez Mercedes, George Russell, et les deux pilotes Red Bull, qui ont pu effectuer plusieurs tours avant l'interruption. Verstappen affichait un temps moyen par tour plus lent de 0"29 que la Mercedes frappée du numéro 12, tandis que Russell accusait un retard de près d'une demi-seconde.

Où se trouve l'avantage de Mercedes sur Red Bull ?

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Malgré tout, Red Bull pourrait bien s'imposer comme le principal challenger de Mercedes à Spa. Max Verstappen a terminé en tête de la première séance d'essais libres et a particulièrement profité d'un avantage de vitesse en ligne droite dans les secteurs 1 et 3. Cependant, outre ses difficultés dans le secteur central plus sinueux, la Red Bull a également révélé une autre faiblesse : la dégradation des pneus.

Au cours de son relais de huit tours, Verstappen a enregistré une dégradation moyenne des pneus de 0"227 par tour. Antonelli, sur la même distance, n'a enregistré que 0"078 de perte par tour. Alors que Red Bull a pu initialement rivaliser avec le rythme de Mercedes, l'écurie a progressivement perdu du terrain au fur et à mesure que le relais avançait.

Néanmoins, la position de Red Bull en tant que deuxième équipe la plus rapide est loin d'être acquise. Lando Norris s'est montré environ trois dixièmes plus rapide que Verstappen lors de la deuxième séance d'essais libres, tandis qu'il ne faut pas encore écarter Ferrari. Ce constat est surtout étayé par une série de tours réalisée par Lewis Hamilton lors de la première séance d'essais libres.

Le rythme encourageant de Ferrari sur les longs relais

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Contrairement aux longs relais de la deuxième séance d'essais libres, les simulations de course en EL1 n'ont pas été interrompues par un drapeau rouge. Par conséquent, bien que les EL2 revêtent généralement une plus grande signification, les données recueillies plus tôt méritent d'être examinées de plus près.

Lewis Hamilton a affiché le meilleur rythme moyen sur les longs relais lors de la première séance, terminant avec 0"29 d'avance par tour sur la Mercedes d'Antonelli. Toutefois, compte tenu des différences de charge en carburant et des programmes de tests, ces données doivent être interprétées avec prudence.

Alors que certaines écuries commencent délibérément leurs relais à un rythme plus soutenu afin d'analyser la dégradation maximale des pneus et d'extrapoler les performances en course, d'autres adoptent d'emblée une approche plus prudente et plus conservatrice, en préservant les pneus, à l'image de la stratégie attendue lors de la course de dimanche.

Les chiffres de la dégradation révèlent une situation intéressante. Soit Antonelli a délibérément géré ses pneus tout au long de son relais, soit Mercedes a trouvé un avantage significatif en matière de gestion des pneus. Quoi qu'il en soit, Mercedes et Antonelli semblent actuellement être les favoris incontestables pour la suite du week-end, tant sur un tour de qualifications qu'en configuration de course.

Aston Martin en danger ?

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari et Aston Martin sont les seules écuries à ne pas avoir apporté de nouveautés aéro au Grand Prix de Belgique. Alors que Ferrari marque une pause dans son programme de développement après avoir introduit une trentaine d'améliorations depuis le début de la saison, Aston Martin se concentre entièrement sur le package de mises à jour majeur dont l'introduction est prévue en Hongrie la semaine prochaine.

Selon les documents FIA, l'écurie basée à Silverstone n'a introduit que six améliorations cette saison et a par conséquent reculé dans la hiérarchie. En Belgique, Aston Martin pourrait bien se retrouver dans une situation où elle devra batailler pour simplement se qualifier pour la course.

Le meilleur tour absolu réalisé par Fernando Alonso lors de la deuxième séance d'essais libres n'était que d'un dixième de seconde plus rapide que le rythme moyen affiché par Antonelli sur le long relais, donc au volant d'une Mercedes au réservoir plein. Si l'on convertit cette différence en équivalent de charge en carburant, le déficit de rythme d'Aston Martin est estimé à environ 100 kg d'essence.

Avec un retard de 5"187 par rapport au meilleur temps des EL2, Aston Martin ne se situait qu'à 2"229 en dessous du seuil de qualification prévu de 107%. Un retard de plus de sept secondes lors des qualifications exposerait Aston Martin à un risque réel de ne pas franchir la barre des 107%. Les évolutions prévues pour la Hongrie arrivent donc à point nommé.

Alpine devant Racing Bulls ?

Franco Colapinto (Alpine) Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En milieu du peloton, la hiérarchie semble globalement inchangée par rapport aux dernières courses. Racing Bulls, Alpine et Audi forment actuellement le groupe de tête, suivis d'un deuxième groupe composé de Haas et Williams. Cadillac et Aston Martin occupent l'arrière du peloton.

Alpine a réalisé la simulation de qualifications la plus rapide parmi ces équipes lors de la deuxième séance d'essais libres et a particulièrement impressionné dans les premier et troisième secteurs, où la vitesse est élevée.

Lors des longs relais en EL1, cependant, c'est Audi qui a enregistré le meilleur rythme moyen parmi les équipes du milieu de peloton (+1"66 par rapport à la référence), devant Racing Bulls (+1"72) et Alpine (+2"06). Aucune différence significative n'a été constatée en matière de dégradation des pneus entre ces trois équipes.

Gabriel Bortoleto (Audi) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En parlant de pneus, ceux-ci devraient une nouvelle fois jouer un rôle décisif en Belgique. Selon Dario Marrafuschi, responsable de Pirelli Motorsport, Spa figure "parmi les trois [circuits] les plus exigeants" du calendrier en termes de sollicitation des pneus. Malgré tout, rien ne laisse actuellement présager que la course nécessitera deux arrêts au stand.

L'année dernière, les écuries avaient déjà réussi, dans certains cas, à boucler plus de 30 tours avec le composé C3 (medium). Selon Simone Berra, ingénieur en chef chez Pirelli, la situation semble peu avoir évolué : "Une course à un seul arrêt dimanche semble très probable."