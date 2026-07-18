Mercedes sait où Russell peut progresser après un vendredi décevant à Spa

Mercedes affirme avoir identifié des axes d'amélioration clairs pour permettre à George Russell de rebondir après un début de week-end en demi-teinte lors du Grand Prix de Belgique de Formule 1.

Kimi Antonelli a dominé la journée à Spa-Francorchamps avec un temps au tour de 1'45"944, réalisé au tiers de la deuxième séance d'essais libres. Son coéquipier Russell a connu une séance moins facile, terminant la journée à la huitième place, à plus de 1,2 seconde de son coéquipier, leader du championnat, avec un temps de 1'47"229.

Russell a récemment réduit l'écart qui le sépare d'Antonelli au classement général, qui est désormais de 25 points. Mais le pilote de 28 ans a encore du pain sur la planche pour égaler le rythme pur de son jeune équipier, et il a reconnu qu'il devra élever son niveau de jeu pour rester dans la course au titre. À cet égard, ce vendredi à Spa n'a pas constitué une entame particulièrement prometteuse à ce dernier double rendez-vous avant la trêve estivale.

Les images embarquées et les données GPS montrent que Russell a connu un mauvais passage dans Les Combes, perdant du temps à la sortie du virage 7 car il a relâché l'accélérateur, contrairement à Antonelli. Il a ensuite semblé en payer le prix sur la portion entre Pouhon et les Fagnes, où les deux Mercedes affichaient initialement exactement le même profil de vitesse avant que Russell ne semble manquer d'énergie plus rapidement. Le Britannique a également affiché une vitesse de pointe inférieure entre Blanchimont et la chicane de l'Arrêt de bus.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Selon Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, les pneus de Russell étaient en dehors de la fenêtre optimale d'exploitation dès le début du tour, et il a mal estimé l'adhérence disponible dans certains virages, après une première séance d'essais difficile au cours de laquelle les deux Mercedes avaient opté pour une mauvaise orientation sur les réglages.

"Ce n'est pas un excellent tour de la part de George, mais il ne s'agissait que d'un seul tour ; donc, si celui-ci ne se passe pas bien, on a l'impression d'être à la traîne", a expliqué Shovlin. "Mais il a estimé que ses pneus n'étaient pas prêts au début du tour, ce qui représente une petite perte."

"Il y a quelques virages où il semble avoir sous-estimé le niveau d'adhérence, mais compte tenu de la première séance que nous avons eue, ce n'est pas vraiment une surprise. Il a encore des points à améliorer, mais nous pouvons déjà voir une grande partie de ces éléments dans les données que nous allons analyser, et je suis presque certain qu'il sera au rendez-vous demain."

L'effet des règles moteur 2026

Les exigences très strictes en matière de récupération d'énergie imposées aux moteurs 2026, en particulier sur un circuit dont la vitesse moyenne est élevée comme celui de Spa-Francorchamps, font qu'une vitesse de passage réduite dans les virages a des répercussions sur la ligne droite suivante.

"Le problème, c'est que si les virages sont passés plus lentement, cela affecte le déploiement de l'énergie", a expliqué Shovlin. "Sur un circuit où la récupération l'énergie est rare, comme celui-ci ou comme Silverstone, ces différences sont vraiment amplifiées."

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Évoquant par ailleurs le début de journée difficile de Mercedes lors des EL1, où ses pilotes n'occupaient que les sixième et huitième places, Shovlin a déclaré : "Ce fut une première séance compliquée, durant laquelle nous n'avons pas réussi à régler correctement la voiture."

"Nous pensions que l'adhérence serait un peu meilleure, mais il semble que les autres équipes ont mieux réglé leurs monoplaces. Mais nous avons ensuite eu l'occasion, entre les deux séances, de tout réajuster, et les pilotes étaient beaucoup plus satisfaits cet après-midi."

"Il y a quelques points du côté de George que nous essayons simplement de cerner. Il y a eu un problème avec l'un des [débitmètres de carburant] homologués lors de la première séance, ce qui l'a privé d'un peu de puissance par rapport à Kimi. Ce problème a été résolu, il reste quelques autres petits détails à régler."

"Je pense que même Kimi a le sentiment de ne pas avoir réalisé un tour parfait, mais nous allons devoir gagner un peu de temps car nous voyons bien que les autres sont assez proches. En termes de rythme, en particulier sur les longs relais, tout le monde semble assez proche."