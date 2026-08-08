Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

Fabio Quartararo a vécu une nouvelle course sprint difficile, cette fois à Silverstone. 14e à l'arrivée après avoir accroché le top 10 pendant en début de course, le Français a souffert de la dégradation et surtout de la surchauffe de son pneu tendre, tout en reconnaissant qu'il ne se sent toujours pas suffisamment à l'aise au guidon de sa Yamaha.

Le choix du pneu tendre n'a pas permis à Quartararo de créer la surprise. Le Français savait pourtant que le pari était risqué, mais il estimait ne pas avoir suffisamment de rythme pour envisager de marquer des points avec un pneu plus dur.

"Pour être honnête, terminer dans les points aujourd'hui était quasiment impossible", a confié Quartararo aux médias, dont Motorsport.com après l'épreuve. "Je voulais donc tenter le pari du pneu tendre. Je savais que Jack [Miller] partait avec le medium, mais si vous démarrez déjà avec un pneu plus dur que les autres et que vous avez donc moins de grip, c'est forcément impossible de marquer des points."

Le choix du tendre a rapidement montré ses limites sur le long tracé de Silverstone, malgré les dix tours de course : "La dégradation des pneus était assez élevée, parce que, de mon côté aussi, j'ai poussé pendant toute la course, pour être honnête. [Diogo] Moreira et [Luca] Marini me dépassaient dans les lignes droites, et j'essayais de rester devant, mais la dégradation du pneu était assez importante. Je pense qu'avec le medium, ce sera mieux."

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ce phénomène a notamment été observé sur les Ducati de Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez en fin de sprint. L'Espagnol a perdu trois positions d'un coup, en grande difficulté au guidon de sa machine qu'il peinait même à faire tourner. Pour Quartararo, cela ne s'explique toutefois pas uniquement par la dégradation.

Il estime que la surchauffe est déterminante à Silverstone et qu'Aprilia dispose actuellement d'un avantage important dans ce domaine face à la concurrence, ce qui peut notamment expliquer le très bon résultat du constructeur ce samedi.

"Je pense que c'est davantage une question de surchauffe du pneu que de dégradation", expliquait le pilote Yamaha. "Ici, on fait rapidement monter le pneu en température. Lorsque vous avez davantage de grip, vous pouvez davantage jouer avec l'accélérateur et maintenir la température un peu plus basse."

"Et je pense que c'est là qu'Aprilia est plus forte que tout le monde : ils arrivent à maintenir une température plus basse sur le pneu arrière et peuvent ainsi conserver un rythme élevé plus longtemps."

Au-delà du choix pneumatique, Quartararo a de nouveau livré un constat peu rassurant concernant ses sensations au guidon de la Yamaha. Le Français estime ne pas parvenir à retrouver la fluidité qu'il avait l'an dernier.

"Quand je compare la façon dont je me sentais l'an dernier et celle dont je me sens cette année, je pilote de manière vraiment... Je ne sais pas comment le dire, mais je suis très tendu sur la moto. Je ne suis pas vraiment en harmonie avec elle et je sens que je ne suis pas à l'aise", a-t-il reconnu.

Il reste 11 courses à faire, on va essayer de rester calmes et de finir de la meilleure des manières.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Une situation qui n'est malheureusement pas nouvelle pour Quartararo, alors que Yamaha est en difficulté depuis de nombreux mois désormais. Interrogé par Canal+ sur les discussions qui reviennent régulièrement dans les débriefings d'après-course, le champion du monde 2021 a expliqué que les mêmes besoins étaient identifiés depuis maintenant deux ans.

Alors qu'il lui reste encore de nombreuses courses à disputer avant de quitter le constructeur japonais pour Honda à l'issue de la saison, Quartararo estime que, pour tenir face à ces situations qui se présenteront de nouveau inévitablement, il doit avant tout "rester calme".

"[Les discussion sont] les mêmes depuis deux ans : on a besoin de grip, on a besoin que la moto ait plus de puissance et que la moto tourne un petit peu plus", expliquait le Français. "Mais il reste 11 courses à faire, on va essayer de rester calmes et de finir de la meilleure des manières."

Toujours pas de miracle attendu dimanche

Quartararo ne s'attend donc pas à une transformation radicale pour la course principale, même avec une autre gomme. Son objectif sera avant tout de tirer le maximum du pneu medium et de limiter les dégâts sur un circuit où il peine à exploiter pleinement sa Yamaha.

"De l'espoir ? Non, rien. Je n'attends rien de particulier", a-t-il avoué. "C'est un circuit où, si on ne sent pas vraiment l'avant et l'arrière ensemble dans les virages rapides, ça signifie que je suis très tendu. Je sais que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin et nous ne l'avons pas ici."

"Je ne veux pas changer les réglages de la moto à chaque fois, parce qu'on les modifie constamment, mais on revient toujours au même point. Donc demain, je vais simplement mettre le pneu arrière medium et essayer de maximiser le résultat."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud