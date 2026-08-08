Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

Alors qu'il avait parfaitement lancé son sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne en se battant avec Marco Bezzecchi pour la quatrième place, Marc Márquez a été victime d'une importante perte de performance dans les derniers tours. Un phénomène inédit ce week-end qui l'a lourdement pénalisé, au point de le voir dégringoler à la neuvième place sous le drapeau à damier.

Le problème est apparu très tôt dans la course pour Márquez, qui a rapidement vu son rythme s'effondrer, à l'image de Fabio Di Giannantonio, lui aussi sur une Ducati. L'Espagnol a alors dû composer avec une Desmocedici particulièrement difficile à exploiter, tout en prenant des risques importants pour conserver sa position.

"Je suis déçu parce que nous avons découvert un nouveau problème pendant la course sprint", a déclaré Marc Márquez après le sprint. "Lors des essais, nous n'avions jamais rencontré une telle chute de performance du pneu arrière."

"Je n'étais pas le seul, beaucoup de pilotes ont eu le même problème, mais j'ai été celui qui en a le plus souffert. J'ai commencé à le ressentir très tôt, dès le tour précédent, avec une énorme perte de performance."

Lire aussi : MotoGP Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

Le septuple champion du monde MotoGP a ensuite préféré assurer l'arrivée plutôt que prendre davantage de risques pour quelques points supplémentaires, se laissant dépasser par Joan Mir puis par Franco Morbidelli dans le dernier tour.

"J'ai simplement essayé de survivre et de terminer la course", a-t-il confié. "Quand j'étais en sixième, puis en septième position, je souffrais énormément et je prenais beaucoup de risques. La différence entre une sixième place et zéro point [la dixième position, ndlr] n'est que de trois ou quatre points, donc j'ai simplement terminé la course."

Un problème difficile à expliquer

Le problème est survenu avec le choix du pneu tendre à l'arrière, comme pour la grande majorité de la grille. Márquez a notamment évoqué un phénomène de graining, qui se produit lorsque la gomme en surface du pneu se détache en petits morceaux et vient se déposer sur la bande de roulement.

Ce phénomène peut apparaître lorsque le pneu ne fonctionne pas dans sa bonne fenêtre de température. Pourtant, les conditions rencontrées ce samedi n'étaient pas fondamentalement différentes de celles du début du week-end, de quoi épaissir encore un peu plus le mystère.

"C'est justement pour ça que je dis que ce n'est pas simplement une question de température, parce qu'il ne faisait pas beaucoup plus froid", signalait Márquez. "Normalement, quand les températures sont basses, le problème est différent. Là, ce n'était pas de la dégradation du pneu, mais du graining. Quand il y a du graining, cela signifie que la gomme ne fonctionne pas dans la bonne fenêtre de température."

Marc Márquez (Ducati Team) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toutefois cette explication ne convainc pas l'Espagnol, qui refuse également d'attribuer ce phénomène au choix de Michelin, alors que Fabio Quartararo a évoqué une surchauffe du pneu : "En ce qui concerne la température de l'asphalte, des pneus et la gomme apportée ici par Michelin, le composé choisi est le bon. Ce n'est pas comme s'ils avaient apporté un mauvais composé."

"Si vous regardez la température du pneu par rapport à celle de l'asphalte, nous sommes dans la bonne plage. C'est donc là que nous devons comprendre ce qui se passe. Je ne peux pas répondre pour le moment."

"Nous allons voir si nous pouvons trouver une solution pour demain. L'avantage, c'est que nous aurons les données, même si nous trouvons une solution avant la course, parce qu'au warm-up, on ne ressentira pas forcément le problème."

Le medium ne sera pas la solution miracle

Pour la course de dimanche, les pilotes devraient s'équiper du pneu medium à l'arrière, mais Marc Márquez reste prudent. Selon lui, l'écart entre les composés tendre et medium n'est pas suffisamment important pour garantir que le problème ne se reproduira pas.

"Sur le papier, les pneus tendre et medium sont très, très similaires", expliquait le pilote Ducati. "Le composé à gauche est le même, celui à droite appartient à la même famille, avec seulement un niveau de dureté supplémentaire. Donc ce n'est pas une énorme différence entre les pneus."

L'Espagnol observe également avec attention les performances de son frère Álex Márquez, qui semblait davantage en mesure de gérer le pneu arrière sur sa Ducati de l'équipe Gresini. Une comparaison qui pourrait fournir des pistes à l'équipe officielle.

"Nous devons comprendre", déclarait Márquez. "Souffrir moins, mais il faut tout de même souffrir un peu. C'est vrai que nous devons bien comprendre ce qu'Álex fait et essayer de voir si cette direction peut nous aider demain."