Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

Ferrari 499P 2027 : les secrets de la nouvelle Hypercar dévoilés

WEC
Ferrari 499P 2027 : les secrets de la nouvelle Hypercar dévoilés

Martín confirme mais se surprend : "Je ne m'attendais pas à faire ce chrono"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Martín confirme mais se surprend : "Je ne m'attendais pas à faire ce chrono"

La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP
Réactions
MotoGP GP de Grande-Bretagne

Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

Marc Márquez a vécu une fin de course sprint très difficile à Silverstone, victime d'une importante chute de performance de son pneu arrière dans les derniers tours. Un problème inédit qu'il ne parvient pas du tout à expliquer.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Joan Mir, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
NORTHAMPTON, ANGLETERRE - 8 AOÛT : Départ de la course « Tissot Sprint » sur le circuit de Silverstone, le 8 août 2026 à Northampton, en Angleterre. (Photo : Qian Jun/MB Media/Getty Images)

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Départ de la course

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Le pilote espagnol Iker Lecuona, de l'écurie BK8 Gresini Racing, tente de relever sa moto lors de la course Sprint du MotoGP, le deuxième jour du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, sur le circuit de Silverstone, dans le centre de l'Angle

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
76

Alors qu'il avait parfaitement lancé son sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne en se battant avec Marco Bezzecchi pour la quatrième place, Marc Márquez a été victime d'une importante perte de performance dans les derniers tours. Un phénomène inédit ce week-end qui l'a lourdement pénalisé, au point de le voir dégringoler à la neuvième place sous le drapeau à damier.

Le problème est apparu très tôt dans la course pour Márquez, qui a rapidement vu son rythme s'effondrer, à l'image de Fabio Di Giannantonio, lui aussi sur une Ducati. L'Espagnol a alors dû composer avec une Desmocedici particulièrement difficile à exploiter, tout en prenant des risques importants pour conserver sa position. 

"Je suis déçu parce que nous avons découvert un nouveau problème pendant la course sprint", a déclaré Marc Márquez après le sprint. "Lors des essais, nous n'avions jamais rencontré une telle chute de performance du pneu arrière."

"Je n'étais pas le seul, beaucoup de pilotes ont eu le même problème, mais j'ai été celui qui en a le plus souffert. J'ai commencé à le ressentir très tôt, dès le tour précédent, avec une énorme perte de performance."

Lire aussi :

Le septuple champion du monde MotoGP a ensuite préféré assurer l'arrivée plutôt que prendre davantage de risques pour quelques points supplémentaires, se laissant dépasser par Joan Mir puis par Franco Morbidelli dans le dernier tour. 

"J'ai simplement essayé de survivre et de terminer la course", a-t-il confié. "Quand j'étais en sixième, puis en septième position, je souffrais énormément et je prenais beaucoup de risques. La différence entre une sixième place et zéro point [la dixième position, ndlr] n'est que de trois ou quatre points, donc j'ai simplement terminé la course."

Un problème difficile à expliquer

Le problème est survenu avec le choix du pneu tendre à l'arrière, comme pour la grande majorité de la grille. Márquez a notamment évoqué un phénomène de graining, qui se produit lorsque la gomme en surface du pneu se détache en petits morceaux et vient se déposer sur la bande de roulement.

Ce phénomène peut apparaître lorsque le pneu ne fonctionne pas dans sa bonne fenêtre de température. Pourtant, les conditions rencontrées ce samedi n'étaient pas fondamentalement différentes de celles du début du week-end, de quoi épaissir encore un peu plus le mystère.

"C'est justement pour ça que je dis que ce n'est pas simplement une question de température, parce qu'il ne faisait pas beaucoup plus froid", signalait Márquez. "Normalement, quand les températures sont basses, le problème est différent. Là, ce n'était pas de la dégradation du pneu, mais du graining. Quand il y a du graining, cela signifie que la gomme ne fonctionne pas dans la bonne fenêtre de température."

Marc Márquez (Ducati Team)

Marc Márquez (Ducati Team)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toutefois cette explication ne convainc pas l'Espagnol, qui refuse également d'attribuer ce phénomène au choix de Michelin, alors que Fabio Quartararo a évoqué une surchauffe du pneu : "En ce qui concerne la température de l'asphalte, des pneus et la gomme apportée ici par Michelin, le composé choisi est le bon. Ce n'est pas comme s'ils avaient apporté un mauvais composé."

"Si vous regardez la température du pneu par rapport à celle de l'asphalte, nous sommes dans la bonne plage. C'est donc là que nous devons comprendre ce qui se passe. Je ne peux pas répondre pour le moment."

"Nous allons voir si nous pouvons trouver une solution pour demain. L'avantage, c'est que nous aurons les données, même si nous trouvons une solution avant la course, parce qu'au warm-up, on ne ressentira pas forcément le problème."

Le medium ne sera pas la solution miracle

Pour la course de dimanche, les pilotes devraient s'équiper du pneu medium à l'arrière, mais Marc Márquez reste prudent. Selon lui, l'écart entre les composés tendre et medium n'est pas suffisamment important pour garantir que le problème ne se reproduira pas.

"Sur le papier, les pneus tendre et medium sont très, très similaires", expliquait le pilote Ducati. "Le composé à gauche est le même, celui à droite appartient à la même famille, avec seulement un niveau de dureté supplémentaire. Donc ce n'est pas une énorme différence entre les pneus."

L'Espagnol observe également avec attention les performances de son frère Álex Márquez, qui semblait davantage en mesure de gérer le pneu arrière sur sa Ducati de l'équipe Gresini. Une comparaison qui pourrait fournir des pistes à l'équipe officielle.

"Nous devons comprendre", déclarait Márquez. "Souffrir moins, mais il faut tout de même souffrir un peu. C'est vrai que nous devons bien comprendre ce qu'Álex fait et essayer de voir si cette direction peut nous aider demain."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

Martín surprend en s'offrant la pole et le record du circuit à Silverstone !

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Martín surprend en s'offrant la pole et le record du circuit à Silverstone !
Plus de
Marc Márquez

Márquez en délicatesse à Silverstone : "Je suis loin du podium"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Márquez en délicatesse à Silverstone : "Je suis loin du podium"

Márquez reste dans le doute avec son épaule

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Márquez reste dans le doute avec son épaule

Marc Márquez assume enfin : "Le favori, c'est moi, non ?"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Marc Márquez assume enfin : "Le favori, c'est moi, non ?"
Plus de
Ducati Team

Bagnaia : "Álex Márquez est devenu le pilote de référence chez Ducati"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Bagnaia : "Álex Márquez est devenu le pilote de référence chez Ducati"

Pour Bagnaia, Stoner a affirmé une évidence en lui apportant son soutien

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Pour Bagnaia, Stoner a affirmé une évidence en lui apportant son soutien

Bagnaia plus gêné qu'il l'avait imaginé par son opération du bras

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Bagnaia plus gêné qu'il l'avait imaginé par son opération du bras

Dernières actus

Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3