Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

Après avoir signé la pole position dans la matinée, Jorge Martín a mené le sprint de bout en bout au GP de Grande-Bretagne, sans être à un seul instant menacé par Ai Ogura, son premier poursuivant. Le champion du monde 2024 n'était pourtant pas certain de sa domination dans la première moitié de la course, en raison d'un pneu arrière difficile à préserver.

Dès le premier tour, Martín a ménagé sa gomme arrière et réduit son rythme, en craignant qu'Ogura ne se rapproche… pour finalement se rendre compte que l'ensemble du plateau était confronté aux mêmes difficultés que lui.

"Je gérais déjà dans le premier tour, même si je m'échappais", a expliqué Martín face à la presse internationale, dont Motorsport.com, après son succès. "Quand j'ai eu des soucis, après quatre tours, je me disais qu'Ai allait revenir, mais j'ai vu que même si j'avais de gros problèmes, je pouvais maintenir cet écart, et même l'augmenter."

"À ce moment, je me suis dit 'OK, ils sont encore plus en difficulté que moi !'. J'ai fait du bon travail à ce niveau. Ce sera une autre histoire avec le medium demain, tout sera plus lent, plus constant, et peut-être plus facile à gérer qu'aujourd'hui."

Jorge Martín a mené l'intégralité du sprint à Silverstone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Comment Martín a-t-il pu limiter l'usure du pneu ? "En ne mettant pas les gaz à 100% et en attendant que le grip soit là", a-t-il expliqué, également aidé par une Aprilia efficace ce week-end : "Quand la moto est équilibrée, que l'avant et l'arrière sont équilibrés, il ne faut pas surpiloter pour faire tourner l'avant, ou tourner avec l'arrière. Tout est plutôt bon."

"Il n'y a rien à ajouter : la moto fonctionne très, très bien, je n'ai pas besoin de surpiloter et tout vient assez facilement."

Si tout s'est passé aussi facilement pour Jorge Martín ce samedi, c'est grâce à des progrès dans l'électronique, alors qu'il n'était pas le représentant d'Aprilia le plus performant vendredi.

"C'était la première fois que je roulais avec l'Aprilia ici, donc même en étant rapide, j'étais vraiment perdu au niveau de l'électronique. Il fallait travailler sur beaucoup de choses. Je pense que ça a été la clé pour la gestion du pneu et pour être aussi rapide."

Jorge Martín a remporté son premier sprint depuis Le Mans. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Ce succès a également été possible parce que Martín a renoué avec les réglages qu'il avait au Grand Prix de France et qu'il avait abandonnés pour des expérimentations infructueuses par la suite : "C'est la moto que l'on utilisait au Mans. On a quelques évolutions aérodynamiques, mais les réglages sont les mêmes qu'au Mans."

Martín retrouve ainsi la forme qu'il avait au GP de France… où il avait remporté les deux courses du week-end, mais plus que le résultat brut, il se réjouit des sensations retrouvées ce week-end.

"C'est sûr que c'est bien d'avoir de très bonnes sensations ce week-end. Pour moi, c'est le plus important, plus que le résultat : retrouver mes sensations, retrouver ma vitesse. On sort un peu du trou dans lequel on était et ça nous apporte une grosse motivation. On a une grosse confiance en nous, j'ai une confiance totale en l'équipe et en moi."

"Je savais que c'était une question de temps avant de sortir de cette situation, mais ce n'est pas comme si tout allait bien après avoir gagné à Silverstone. Il faudra le confirmer dans les prochaines courses. Mais on aura aussi une belle opportunité demain."