Les impressions de Hamilton après la première journée du GP de Belgique
Ferrari a semblé rencontrer des difficultés lors des essais libres du vendredi du Grand Prix de Belgique 2026 de F1.
GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
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Lewis Hamilton estime que Mercedes et McLaren devraient faire forte impression lors du Grand Prix de Belgique de Formule 1, alors que Ferrari a semblé rencontrer des difficultés lors des essais libres de vendredi à Spa-Francorchamps.
Kimi Antonelli (Mercedes) a signé le meilleur temps hier en 1'45"944, devançant Lando Norris (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull) respectivement de deux dixièmes et d'une demi-seconde.
La meilleure Ferrari, pilotée par Hamilton, accusait un retard de 0"747 sur la Flèche d'argent, et le septuple champion du monde s'est montré impressionné par ses deux anciennes écuries.
"Mercedes est toujours l'équipe à battre, comme c'est le cas depuis le début de l'année", a estimé Hamilton. "Sur un circuit avec de longues lignes droites comme celui-ci, on s'attend à ce que ce soit le cas. Je pense qu'ils vont être très performants."
"McLaren semble en bonne forme. Ils sont apparemment très performants dans les virages rapides, qu'ils soient à vitesse moyenne ou élevée."
C'est justement dans les virages rapides que Ferrari perd du terrain, selon Hamilton, qui a notamment évoqué le deuxième secteur du circuit belge.
Lewis Hamilton (Ferrari)
Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Je pense qu'en EL1, nous semblions un peu plus performants que prévu, puis en EL2, tout le monde a fait un bond en avant et franchi un nouveau cap", a-t-il analysé. "C'est donc probablement plus réaliste. Et puis, la voiture semble globalement bien se comporter, mais nous manquons un peu de performance dans le secteur central ; nous essayons donc de comprendre pourquoi."
Lorsqu'il lui a été demandé s'il percevait une limite particulière de la voiture dans ce secteur précis, le Britannique a répondu : "Ça semble un peu lié à l'appui aérodynamique ; l'équilibre est globalement bon."
"On aimerait pouvoir augmenter l'appui sur la voiture si possible, mais il faut aussi de la vitesse en ligne droite. Nous allons donc mener une analyse approfondie ce soir pour déterminer comment améliorer ce secteur sans, espérons-le, perdre [en vitesse de pointe]."
Malgré les commentaires de Hamilton, le directeur de l'écurie Ferrari, Frédéric Vasseur, a tenu à relativiser toute conclusion prématurée qui pourrait être tirée des essais libres.
"Si vous observez les trois ou quatre derniers vendredis, ils ne sont pas toujours représentatifs des qualifications", a souligné le Français. "Je pense que nous utilisons tous des modes différents, des niveaux de carburant différents, etc. Nous verrons bien demain après-midi."
Au cours des trois derniers week-ends de Grand Prix qui n'ont pas été courus selon le format sprint, l'équipe en tête des essais du vendredi n'a décroché la pole position qu'une seule fois.
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