Mercedes salue le gros coup de McLaren en Hongrie

Mercedes a été impressionnée par la démonstration de Lando Norris au volant de la McLaren évoluée lors du Grand Prix de Hongrie. L'écurie allemande en a profité pour faire le point sur son propre programme de développement, entre recherche de performance et amélioration de la fiabilité.

Grâce à son nouveau package d'évolutions, McLaren a mis fin à l'invincibilité de Mercedes en qualifications cette saison. À Budapest, Lando Norris a offert à l'équipe de Woking sa première pole puis sa première victoire de l'année, au terme d'un week-end largement dominé par le champion en titre.

Cette performance est intervenue après l'introduction d'un nouveau fond plat sur la MCL40 équipée du moteur Mercedes, un sujet évoqué par l'écurie de Brackley dans son nouveau podcast, Nu Silver Arrows Radio Show.

Pour Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes, il ne fait guère de doute que ces évolutions ont joué un rôle majeur : "C'est un package d'évolutions important et il a forcément eu un impact sur leurs performances."

L'Italien nuance toutefois cette analyse en soulignant que la performance exceptionnelle de Norris ne s'explique pas uniquement par les nouveautés techniques, mais aussi grâce à une belle performance du Britannique sur un tracé qu'il affectionne particulièrement.

"Mais si l'on regarde également l'écart entre leurs deux voitures, il est significatif", ajoutait Resta. "Depuis le début de la saison, McLaren est une équipe performante, mais avec des hauts et des bas entre ses deux pilotes selon les week-ends."

"Nous avons déjà vu Lando réaliser de très belles performances cette année. Peut-être qu'il était simplement dans une très bonne fenêtre de fonctionnement avec la voiture, les réglages, les conditions de piste et la gestion des pneus. Je pense que c'est une combinaison de ces différents facteurs."

Lando Norris a remporté sa première victoire en tant que champion du monde en Hongrie. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Après avoir remporté les six premières courses de la saison depuis la pole position, Mercedes voit désormais Ferrari et McLaren revenir dans la bataille grâce à leurs développements respectifs.

Au moment d'aborder la pause estivale, Ferrari n'est plus qu'à 72 points du constructeur allemand au championnat après lui avoir repris 26 unités lors des trois derniers Grands Prix. Pour autant, Simone Resta assure que cette montée en puissance de la concurrence n'a rien de surprenant.

"C'est globalement ce à quoi nous nous attendions", confiait-il. "En début de saison, il subsiste toujours des interrogations sur le potentiel des autres équipes, mais la hiérarchie évolue finalement comme nous l'avions imaginé."

"C'est intéressant de voir que chaque équipe suit une trajectoire de développement légèrement différente, avec des évolutions introduites à des moments différents. Ces variations de performance rendent les courses encore plus intéressantes."

Mercedes poursuit sa chasse aux problèmes de fiabilité

Si Mercedes a vu son avance se réduire, c'est aussi parce que l'équipe a été pénalisée par plusieurs problèmes de fiabilité, notamment au niveau de son unité de puissance, qui lui ont coûté de nombreux points lors de cette première moitié de saison. Resta assure toutefois que l'équipe travaille sans relâche pour corriger ces faiblesses.

"Je pense que cela reflète simplement le niveau extrêmement élevé de la Formule 1 actuelle", déclarait-il. "Il faut exploiter chaque détail dans tous les domaines. Nous avons la chance de disposer d'une équipe très expérimentée."

"Nous avons de bons processus et de bons outils. Il faut simplement continuer à travailler sans relâche, régler les problèmes un par un en les hiérarchisant correctement."

Des membres de l'équipe Mercedes sur la grille. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Il ne faut pas réagir avec émotion, mais les analyser de manière rationnelle, trouver la bonne solution au bon moment et accélérer ce processus. Une fois tous ces problèmes résolus, nous serons une équipe encore plus forte."

Mercedes prépare également la suite de son programme de développement après avoir vu Ferrari et McLaren introduire des packages plus conséquents. Le directeur d'équipe adjoint Bradley Lord explique que plusieurs scénarios sont actuellement étudiés.

"C'est précisément la discussion que nous avons en ce moment : à quel moment devons-nous introduire les performances que nous développons actuellement en soufflerie et à l'usine ?"

"Nous devons déterminer sur quels circuits introduire les évolutions, qu'il s'agisse des opportunités offertes par l'ADUO sur le moteur ou des évolutions aérodynamiques du châssis. L'objectif est de bien rythmer ce programme et de ne pas vouloir aller trop vite au risque de nous mettre nous-mêmes en difficulté."