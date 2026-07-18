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L'amusante façon dont Racing Bulls a attribué une évolution à Spa

Comme un seul arceau évolué allait être disponible pour le week-end du Grand Prix de Belgique, Racing Bulls a décidé de s'amuser un peu pour l'attribuer à ses pilotes.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publié:
Arvid Lindblad, Racing Bulls Team

Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le duo Racing Bulls, composé de Liam Lawson et Arvid Lindblad, ayant décroché des places dans les points lors des dernières courses, et l'équipe surfant par ailleurs sur une bonne dynamique suite à l'introduction d'évolutions efficaces au Canada, aucun des deux pilotes n'avait besoin de motivation supplémentaire pour tenter de battre son coéquipier.

Mais comme Racing Bulls ne pouvait installer une des évolutions prévues à Spa-Francorchamps que sur une seule voiture, l'écurie a décidé de tirer parti de l'esprit de compétition de ses deux pilotes pour faire monter un peu les enchères.

Racing Bulls a présenté son dernier package d'améliorations en Belgique, qui comprend un aileron arrière révisé, des tambours de frein avant revus et un capot moteur redessiné. Dans le cadre de ses efforts pour optimiser l'écoulement de l'air autour du capot moteur, l'écurie italienne a également rétréci son arceau de sécurité, ce qui a nécessité une modification du châssis, très gourmande en ressources.

Comme elle n'a pas pu effectuer cette modification sur les deux voitures à temps pour Spa, le directeur de l'écurie, Alan Permane, a décidé de mettre l'amélioration de l'arceau de sécurité au centre d'un petit concours entre ses deux pilotes.

"Ce que j'ai fait, c'est que je me suis entretenu avec les deux pilotes en Autriche", a expliqué Permane. "Nous avions réalisé une très bonne séance de qualifications. Je me suis dit : 'Bon, tant que tout le monde est de bonne humeur, je vais leur annoncer une mauvaise nouvelle. Nous avons une bonne mise à jour à venir, mais nous ne pourrons l'installer que sur une seule voiture pour Spa, et la deuxième voiture sera prête pour la course suivante, à Budapest'."

"J'ai donc d'abord suggéré une option très simple pour que ce soit équitable : ne faire évoluer aucune voiture pour Spa, puis les deux pour Budapest. Bien sûr, ils m'ont regardé comme si j'étais fou, et je n'aurais jamais fait ça, donc nous n'avons pas vraiment envisagé cette solution sérieusement."

"J'ai ensuite proposé de tirer à pile ou face, ou bien de rendre la chose un peu plus amusante en décidant que celui qui se qualifierait devant à Silverstone obtiendrait l'évolution."

Liam Lawson, Racing Bulls Team
Arvid Lindblad, Racing Bulls Team

Comparaison entre l'ancien arceau (à gauche, sur la voiture de Lawson) et le nouvel arceau plus rectangulaire (à droite, sur la voiture de Lindblad).

Lawson et Lindblad, très proches l'un de l'autre lors des dernières courses, n'ont pas eu besoin d'en entendre davantage et ont accepté avec plaisir de relever le défi. "Ils se sont tous les deux engagés, et c'est ce que nous avons fait", a déclaré Permane.

Les deux pilotes se sont qualifiés pour la Q3 à Silverstone, mais alors que Lindblad a réussi à améliorer son temps pour se qualifier en neuvième position, Lawson n'a pas réussi à progresser et a dû se contenter de la dixième place, ce qui a fait pencher la balance en faveur du débutant dans cette mini-compétition.

Lawson aura la priorité sur les prochains évolutions

Toutefois, par souci d'équité, Permane a indiqué que Lawson aurait la priorité la prochaine fois qu'une situation similaire se présenterait. "Je pense que si cela se reproduit plus tard dans la saison - et cela pourrait bien arriver, car une autre étape importante nous attend -, la priorité reviendra à Liam", a-t-il expliqué.

"Nous ne le referons pas. La prochaine fois, ce sera automatiquement pour lui. Mais nous avons essayé d'ajouter un peu de piment plutôt que de simplement attribuer la pièce à quelqu'un."

Racing Bulls s'est imposée comme la meilleure des écuries du milieu de peloton depuis qu'elle a apporté une amélioration significative à sa monoplace à Montréal, sous la forme d'un plancher redessiné.

"Nous avons lancé le travail sur cette monoplace un peu tardivement l'année dernière", a expliqué Permane. "Nous étions engagés dans notre propre lutte au championnat l'année dernière, pour décrocher cette sixième place, et elle était très importante pour nous. Nous avions le sentiment que les premières courses allaient être un peu difficiles."

"Nous avons apporté des améliorations très importantes pour Melbourne, et nous avons continué à perfectionner la voiture tout au long de la saison. Je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est le fond plat que nous avons introduit à Montréal ; il a véritablement redonné vie à la voiture."

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