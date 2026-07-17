EL2 - Antonelli et Norris se réveillent, Gasly s'accidente

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Kimi Antonelli a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 du Grand Prix de Belgique, devant Lando Norris et Max Verstappen. La séance a été interrompue à deux reprises par un drapeau rouge, dont un après le violent accident de Pierre Gasly.

Téha Courbon
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Toto Wolff, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Isack Hadjar, Racing Bulls Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Ryo Hirakawa, Haas

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Aston Martin F1 Team pitstop practice

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Land Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Audi car tech details

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oliver Bearman, Équipe Haas F1

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Isack Hadjar, équipe Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Alexander Albon, Williams, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oliver Bearman, Équipe Haas F1

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Arvid Lindblad, équipe Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Liam Lawson, équipe Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Comme Crawford, Aston Martin

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
38

Après des EL1 marqués par la domination de Max Verstappen et des Ferrari, alors que Mercedes et McLaren étaient restées en retrait, les pilotes reprenaient la piste ce vendredi pour les deuxièmes essais libres.

Les températures avaient légèrement baissé depuis le début d'après-midi, avec 22°C dans l'air et 32°C sur l'asphalte, alors que le ciel était de nouveau très couvert. Une très petite averse s'était abattue plus tôt dans la journée.

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Alors que la plupart des pilotes avaient déjà pris la piste, Oscar Piastri, victime d'une fuite hydraulique en fin d'EL1, était toujours immobilisé dans son stand, McLaren terminant les réparations sur sa MCL40. Liam Lawson et Nico Hülkenberg étaient eux aussi encore aux box. Côté pneumatiques, l'ensemble du plateau avait opté pour les gommes mediums.

Kimi Antonelli a d'emblée signé la meilleure référence en 1'46"911, avec moins de dix millièmes d'avance sur Isack Hadjar et Max Verstappen. Charles Leclerc pointait au quatrième rang, tandis que Lewis Hamilton n'était que neuvième après avoir manqué sa première tentative.

Arvid Lindblad confirmait le très bon rythme de Racing Bulls en pointant au quatrième rang, à quatre dixièmes d'Antonelli. Après seulement 15 minutes, un drapeau rouge a été déployé après que Lando Norris et Max Verstappen ont passé quelques roues dans le bac, projetant des graviers sur la piste.

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La séance a repris après quelques minutes d'interruption. Les pilotes en avaient profité pour chausser les gommes tendres. Discret en EL1, Antonelli semblait s'être réveillé et alignait tous les secteurs pour signer un très rapide 1'45"944, toujours devant les Red Bull, avec cette fois Verstappen en tête du duo.

Lewis Hamilton s'est hissé au troisième rang, à tout de même sept dixièmes de la référence d'Antonelli. George Russell s'élançait pour sa première tentative, mais échouait à une lointaine septième place, à plus d'une seconde d'Antonelli, tandis que Franco Colapinto signait le sixième temps.

Oscar Piastri avait enfin pu prendre la piste. Lando Norris signait quant à lui un très beau tour et se hissait en deuxième position, à moins d'un dixième de la référence.

Alors que les pilotes se concentraient sur leur travail de longs relais, Pierre Gasly a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie des Fagnes et a violemment percuté le mur dans la ligne droite qui suit. Le pilote français allait bien, mais sa monoplace a été lourdement endommagée et un drapeau rouge a été brandi.

 

Après cet incident, le classement n'a pas bougé : Kimi Antonelli a donc terminé ces EL2 en tête, devant Lando Norris et Max Verstappen. Lewis Hamilton, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Franco Colapinto, George Russell, Arvid Lindblad et Liam Lawson complétaient le top 10.

Belgium  GP de Belgique - Essais Libres 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

1'45.944

   S 237.997
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.190

1'46.134

 0.190 S 237.571
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 21

+0.472

1'46.416

 0.282 S 236.941
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.747

1'46.691

 0.275 S 236.331
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+0.770

1'46.714

 0.023 S 236.280
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.982

1'46.926

 0.212 S 235.811
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 19

+1.203

1'47.147

 0.221 S 235.325
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

+1.285

1'47.229

 0.082 S 235.145
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 20

+1.350

1'47.294

 0.065 S 235.002
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 16

+1.490

1'47.434

 0.140 S 234.696
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+1.524

1'47.468

 0.034 S 234.622
12 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 16

+1.848

1'47.792

 0.324 S 233.917
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 17

+2.008

1'47.952

 0.160 S 233.570
14 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 19

+2.014

1'47.958

 0.006 S 233.557
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.075

1'48.019

 0.061 S 233.425
16 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.312

1'48.256

 0.237 S 232.914
17 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.389

1'48.333

 0.077 S 232.749
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+3.011

1'48.955

 0.622 S 231.420
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 18

+3.255

1'49.199

 0.244 S 230.903
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 19

+3.652

1'49.596

 0.397 S 230.066
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 17

+5.187

1'51.131

 1.535 S 226.888
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 19

+5.474

1'51.418

 0.287 S 226.304
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