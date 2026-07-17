EL2 - Antonelli et Norris se réveillent, Gasly s'accidente

Après des EL1 marqués par la domination de Max Verstappen et des Ferrari, alors que Mercedes et McLaren étaient restées en retrait, les pilotes reprenaient la piste ce vendredi pour les deuxièmes essais libres.

Les températures avaient légèrement baissé depuis le début d'après-midi, avec 22°C dans l'air et 32°C sur l'asphalte, alors que le ciel était de nouveau très couvert. Une très petite averse s'était abattue plus tôt dans la journée.

Alors que la plupart des pilotes avaient déjà pris la piste, Oscar Piastri, victime d'une fuite hydraulique en fin d'EL1, était toujours immobilisé dans son stand, McLaren terminant les réparations sur sa MCL40. Liam Lawson et Nico Hülkenberg étaient eux aussi encore aux box. Côté pneumatiques, l'ensemble du plateau avait opté pour les gommes mediums.

Kimi Antonelli a d'emblée signé la meilleure référence en 1'46"911, avec moins de dix millièmes d'avance sur Isack Hadjar et Max Verstappen. Charles Leclerc pointait au quatrième rang, tandis que Lewis Hamilton n'était que neuvième après avoir manqué sa première tentative.

Arvid Lindblad confirmait le très bon rythme de Racing Bulls en pointant au quatrième rang, à quatre dixièmes d'Antonelli. Après seulement 15 minutes, un drapeau rouge a été déployé après que Lando Norris et Max Verstappen ont passé quelques roues dans le bac, projetant des graviers sur la piste.

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La séance a repris après quelques minutes d'interruption. Les pilotes en avaient profité pour chausser les gommes tendres. Discret en EL1, Antonelli semblait s'être réveillé et alignait tous les secteurs pour signer un très rapide 1'45"944, toujours devant les Red Bull, avec cette fois Verstappen en tête du duo.

Lewis Hamilton s'est hissé au troisième rang, à tout de même sept dixièmes de la référence d'Antonelli. George Russell s'élançait pour sa première tentative, mais échouait à une lointaine septième place, à plus d'une seconde d'Antonelli, tandis que Franco Colapinto signait le sixième temps.

Oscar Piastri avait enfin pu prendre la piste. Lando Norris signait quant à lui un très beau tour et se hissait en deuxième position, à moins d'un dixième de la référence.

Alors que les pilotes se concentraient sur leur travail de longs relais, Pierre Gasly a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie des Fagnes et a violemment percuté le mur dans la ligne droite qui suit. Le pilote français allait bien, mais sa monoplace a été lourdement endommagée et un drapeau rouge a été brandi.

Après cet incident, le classement n'a pas bougé : Kimi Antonelli a donc terminé ces EL2 en tête, devant Lando Norris et Max Verstappen. Lewis Hamilton, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Franco Colapinto, George Russell, Arvid Lindblad et Liam Lawson complétaient le top 10.