EL1 - Verstappen devant les Ferrari, Mercedes en retrait

La Formule 1 est de retour à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique et retrouve, après le format sprint de Silverstone, un week-end classique avec trois séances d'essais libres.

Les EL1 ont débuté sous un ciel couvert, dans des conditions relativement clémentes, avec 24°C dans l'air et 42°C sur la piste.

Fernando Alonso n'était pas en piste pour cette séance. Enfin, si, mais sur le muret des stands, puisque c'est le jeune pilote Jak Crawford qui était au volant de son AMR26.

La plupart des pilotes ont choisi de commencer le travail avec les pneus mediums ou durs, à l'exception d'Isack Hadjar, chaussé de gommes tendres. Le Français écopera d'une pénalité dimanche, qui devrait l'envoyer en fond de grille après plusieurs changements apportés à son unité de puissance Red Bull Ford. Lando Norris sera lui aussi pénalisé de dix places sur la grille pour avoir dépassé le quota autorisé d'unités électroniques sur sa McLaren.

Hadjar a donc logiquement signé le premier meilleur temps de la séance en 1'48"918, avec trois dixièmes d'avance sur son coéquipier Max Verstappen, qui évoluait, lui, en pneus mediums. Des chronos encore très éloignés de ceux attendus au cours du week-end. Lors de la précédente édition du Grand Prix de Belgique, en 2025, la pole position avait été signée par Lando Norris en 1'40"562.

Le champion du monde en titre testait d'ailleurs un nouvel aileron arrière sur sa McLaren. Toutefois, après un seul tour, le Britannique est immédiatement rentré aux stands. Il avait déjà pris la piste avec quelques minutes de retard en raison d'un problème sur son volant.

Simulation d'arrêt au stand chez Aston Martin. Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Après 15 minutes, aucune Mercedes ne figurait aux avant-postes. Les quatre premières places étaient monopolisées par les deux Red Bull et les deux Ferrari. La première W17 était celle de Kimi Antonelli, en cinquième position... avant que son chrono ne soit finalement effacé pour non-respect des limites de la piste, ce qui faisait chuter l'Italien au dixième rang.

Norris n'avait toujours que deux tours à son compteur, tandis que son coéquipier Oscar Piastri n'occupait que la huitième place. Les Racing Bulls affichaient en revanche toujours un rythme prometteur, avec les cinquième et sixième positions.

À la mi-séance, les autres pilotes ont chaussé les pneus tendres. Kimi Antonelli est remonté au premier rang en 1'47"603, un meilleur temps immédiatement battu par Isack Hadjar, puis par Max Verstappen, qui a repoussé le Français à plus de deux dixièmes. Charles Leclerc s'est hissé au troisième rang, à quatre dixièmes de la référence établie par le Néerlandais.

Le classement a peu évolué. Les McLaren sont remontées dans le top 7, tandis que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont finalement pris les deuxième et troisième places derrière Verstappen. Les Mercedes étaient intercalées entre les deux MCL40.

Dans les derniers instants de la séance, McLaren a toutefois signalé un problème hydraulique sur la monoplace d'Oscar Piastri. L'Australien a d'abord reçu l'instruction de s'arrêter en piste, avant que l'équipe ne l'autorise finalement à regagner son stand à petite vitesse.

Max Verstappen a ainsi conclu ces EL1 en tête, devant les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Isack Hadjar, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lando Norris, George Russell, Arvid Lindblad et Gabriel Bortoleto complétaient le top 10.