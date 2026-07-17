Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

EL1 - Verstappen devant les Ferrari, Mercedes en retrait

Formule 1
GP de Belgique
EL1 - Verstappen devant les Ferrari, Mercedes en retrait

Pajari donne le ton, Solberg et Fourmaux en embuscade

WRC
Rallye d'Estonie
Pajari donne le ton, Solberg et Fourmaux en embuscade

Isack Hadjar condamné à partir du fond de grille à Spa

Formule 1
GP de Belgique
Isack Hadjar condamné à partir du fond de grille à Spa

Dall'Igna sous le charme de la "sublime élégance" qui fait gagner Márquez

MotoGP
GP d'Allemagne
Dall'Igna sous le charme de la "sublime élégance" qui fait gagner Márquez

Ocon en retard en conférence : le verdict des commissaires

Formule 1
GP de Belgique
Ocon en retard en conférence : le verdict des commissaires

Peu d'évolutions chez les top teams, aucune chez Ferrari

Formule 1
GP de Belgique
Peu d'évolutions chez les top teams, aucune chez Ferrari

Le défi de Russell face à Antonelli : "C'est comme devoir reproduire la Joconde"

Formule 1
GP de Belgique
Le défi de Russell face à Antonelli : "C'est comme devoir reproduire la Joconde"

Défi édulcoré ou exercice "intéressant" ? Les pilotes évoquent Spa version 2026

Formule 1
GP de Belgique
Défi édulcoré ou exercice "intéressant" ? Les pilotes évoquent Spa version 2026
Résumé d'essais libres
Formule 1 GP de Belgique

EL1 - Verstappen devant les Ferrari, Mercedes en retrait

Max Verstappen a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Téha Courbon
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Toto Wolff, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Isack Hadjar, Racing Bulls Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Ryo Hirakawa, Haas

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Aston Martin F1 Team pitstop practice

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Aston Martin F1 Team pitstop practice

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Mercedes car tech details

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Land Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
McLaren car tech details

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Haas car tech details

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Cadillac car tech details

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Audi car tech details

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Haas car tech details

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oliver Bearman, Équipe Haas F1

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Alexander Albon, Williams

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Isack Hadjar, équipe Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Alexander Albon, Williams, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari, Nico Hülkenberg, Sauber

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oliver Bearman, Équipe Haas F1

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Arvid Lindblad, équipe Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Valtteri Bottas, Cadillac

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Liam Lawson, équipe Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Nico Hülkenberg, Sauber

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Comme Crawford, Aston Martin

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
Nico Hülkenberg, Sauber

GP de Belgique 2026 - Vendredi à Spa
54

La Formule 1 est de retour à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique et retrouve, après le format sprint de Silverstone, un week-end classique avec trois séances d'essais libres.

Les EL1 ont débuté sous un ciel couvert, dans des conditions relativement clémentes, avec 24°C dans l'air et 42°C sur la piste.

Lire aussi :

Fernando Alonso n'était pas en piste pour cette séance. Enfin, si, mais sur le muret des stands, puisque c'est le jeune pilote Jak Crawford qui était au volant de son AMR26.

La plupart des pilotes ont choisi de commencer le travail avec les pneus mediums ou durs, à l'exception d'Isack Hadjar, chaussé de gommes tendres. Le Français écopera d'une pénalité dimanche, qui devrait l'envoyer en fond de grille après plusieurs changements apportés à son unité de puissance Red Bull Ford. Lando Norris sera lui aussi pénalisé de dix places sur la grille pour avoir dépassé le quota autorisé d'unités électroniques sur sa McLaren.

Hadjar a donc logiquement signé le premier meilleur temps de la séance en 1'48"918, avec trois dixièmes d'avance sur son coéquipier Max Verstappen, qui évoluait, lui, en pneus mediums. Des chronos encore très éloignés de ceux attendus au cours du week-end. Lors de la précédente édition du Grand Prix de Belgique, en 2025, la pole position avait été signée par Lando Norris en 1'40"562.

Le champion du monde en titre testait d'ailleurs un nouvel aileron arrière sur sa McLaren. Toutefois, après un seul tour, le Britannique est immédiatement rentré aux stands. Il avait déjà pris la piste avec quelques minutes de retard en raison d'un problème sur son volant.

Simulation d'arrêt au stand chez Aston Martin.

Simulation d'arrêt au stand chez Aston Martin.

Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Après 15 minutes, aucune Mercedes ne figurait aux avant-postes. Les quatre premières places étaient monopolisées par les deux Red Bull et les deux Ferrari. La première W17 était celle de Kimi Antonelli, en cinquième position... avant que son chrono ne soit finalement effacé pour non-respect des limites de la piste, ce qui faisait chuter l'Italien au dixième rang.

Norris n'avait toujours que deux tours à son compteur, tandis que son coéquipier Oscar Piastri n'occupait que la huitième place. Les Racing Bulls affichaient en revanche toujours un rythme prometteur, avec les cinquième et sixième positions.

À la mi-séance, les autres pilotes ont chaussé les pneus tendres. Kimi Antonelli est remonté au premier rang en 1'47"603, un meilleur temps immédiatement battu par Isack Hadjar, puis par Max Verstappen, qui a repoussé le Français à plus de deux dixièmes. Charles Leclerc s'est hissé au troisième rang, à quatre dixièmes de la référence établie par le Néerlandais.

Le classement a peu évolué. Les McLaren sont remontées dans le top 7, tandis que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont finalement pris les deuxième et troisième places derrière Verstappen. Les Mercedes étaient intercalées entre les deux MCL40. 

Dans les derniers instants de la séance, McLaren a toutefois signalé un problème hydraulique sur la monoplace d'Oscar Piastri. L'Australien a d'abord reçu l'instruction de s'arrêter en piste, avant que l'équipe ne l'autorise finalement à regagner son stand à petite vitesse.

Max Verstappen a ainsi conclu ces EL1 en tête, devant les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Isack Hadjar, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lando Norris, George Russell, Arvid Lindblad et Gabriel Bortoleto complétaient le top 10.

Belgium  GP de Belgique - Essais Libres 1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

1'47.070

   S 235.494
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.145

1'47.215

 0.145 S 235.176
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.207

1'47.277

 0.062 S 235.040
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.252

1'47.322

 0.045 S 234.941
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.452

1'47.522

 0.200 S 234.504
6 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.533

1'47.603

 0.081 S 234.328
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.861

1'47.931

 0.328 S 233.615
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.889

1'47.959

 0.028 S 233.555
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.164

1'48.234

 0.275 S 232.961
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.336

1'48.406

 0.172 S 232.592
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+1.362

1'48.432

 0.026 S 232.536
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.892

1'48.962

 0.530 S 231.405
13 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 21

+1.940

1'49.010

 0.048 S 231.303
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.267

1'49.337

 0.327 S 230.611
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.333

1'49.403

 0.066 S 230.472
16 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 21

+2.379

1'49.449

 0.046 S 230.375
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.642

1'49.712

 0.263 S 229.823
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 21

+2.769

1'49.839

 0.127 S 229.557
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 22

+3.156

1'50.226

 0.387 S 228.751
20 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.792

1'50.862

 0.636 S 227.439
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 19

+5.738

1'52.808

 1.946 S 223.516
22 United States J. Crawford Aston Martin 34 Aston Martin Honda 22

+6.129

1'53.199

 0.391 S 222.744
Voir les résultats complets

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Isack Hadjar condamné à partir du fond de grille à Spa
Article suivant LIVE F1 - Les Essais Libres 1 du Grand Prix de Belgique en direct

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Stroll prévient : si le package de Hongrie tourne mal, un nouveau moteur ne suffira pas

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Stroll prévient : si le package de Hongrie tourne mal, un nouveau moteur ne suffira pas

Gasly reconnaît qu'Alpine n'a "pas le rythme" face à Racing Bulls

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Gasly reconnaît qu'Alpine n'a "pas le rythme" face à Racing Bulls

Wolff alerte sur la fiabilité de Mercedes : "Ça ne peut pas continuer"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Wolff alerte sur la fiabilité de Mercedes : "Ça ne peut pas continuer"

Dernières actus

EL1 - Verstappen devant les Ferrari, Mercedes en retrait

Formule 1
GP de Belgique
EL1 - Verstappen devant les Ferrari, Mercedes en retrait

Pajari donne le ton, Solberg et Fourmaux en embuscade

WRC
Rallye d'Estonie
Pajari donne le ton, Solberg et Fourmaux en embuscade

Isack Hadjar condamné à partir du fond de grille à Spa

Formule 1
GP de Belgique
Isack Hadjar condamné à partir du fond de grille à Spa

Dall'Igna sous le charme de la "sublime élégance" qui fait gagner Márquez

MotoGP
GP d'Allemagne
Dall'Igna sous le charme de la "sublime élégance" qui fait gagner Márquez