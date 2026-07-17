Ferrari échappe à une grosse sanction après une infraction pneumatique

Suite aux Essais Libres 1 du Grand Prix de Belgique 2026 de Formule 1, Ferrari était sous enquête des commissaires pour une potentielle infraction pneumatique concernant les voitures de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Plus précisément, pour chacune des deux voitures, il était reproché à la Scuderia d'avoir rendu "électroniquement" deux trains de pneus après les EL1 mais de ne pas les avoir rendus "physiquement" à Pirelli, constituant une possible entorse à l'article B6.4.2 du Règlement de la F1.

Le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a rapporté cela aux commissaires qui ont ensuite convoqué un représentant de l'écurie à 19h10 pour qu'il s'explique sur ce qui avait vu se passer.

Une fois l'audience terminée, les commissaires ont caractérisé l'infraction et décidé d'infliger deux fois 5000 euros d'amende à Ferrari, sans proposer de justification très longue à leur décision puisque l'écurie a reconnu ses torts.

Voici cette courte explication : "Les commissaires ont entendu le représentant de l'équipe [...], qui a reconnu l'infraction et l'a imputée à un oubli."

Ferrari a connu un début de Grand Prix de Belgique relativement discret sur le plan sportif, avec les deuxième et troisième places pour Hamilton et Leclerc en EL1 puis la quatrième place - à sept dixièmes de Kimi Antonelli - pour le Britannique en EL2 alors que le Monégasque n'a de son côté même pas réussi à terminer dans le top 10.

L'écurie italienne reste sur deux victoires lors des trois derniers GP, à Barcelone et à Silverstone.