Pierre Gasly explique son accident en EL2 à Spa

Dans un vendredi jusque-là relativement calme, Pierre Gasly est venu bouleverser la fin de la première journée du Grand Prix de Belgique.

Au cours des Essais Libres 2, alors qu'Alpine semblait afficher un rythme comparable à celui de sa principale rivale dans la lutte pour la meilleure équipe du milieu de grille, Racing Bulls, le Français a provoqué le deuxième drapeau rouge de la séance.

Quelques instants plus tôt, Franco Colapinto s'était hissé au sixième rang, devant la Mercedes de George Russell, témoignant des possibles performances de l'écurie d'Enstone. Mais la séance a brutalement basculé lorsque Gasly est parti à la faute à la sortie des Fagnes.

Si le premier drapeau rouge avait été provoqué pour balayer des graviers projetés sur la piste, le second l'a été pour nettoyer les débris de l'Alpine A526 du Français. Victime d'un important décrochage dans le virage 14, Gasly a tenté de reprendre le contrôle de sa monoplace, en vain.

Déjà hors de la trajectoire, il n'a pas pu éviter le mur. L'impact de l'arrière de la voiture l'a ensuite renvoyée en tête-à-queue, provoquant un second choc contre les barrières. Le pilote est sorti indemne de l'accident, mais sa monoplace a subi d'importants dégâts.

L'heure est désormais à la compréhension de cet incident. "J'ai eu un énorme décrochage et j'ai perdu la voiture", expliquait Gasly après la séance. "Le tête-à-queue a été très violent et il m'a fallu plus de temps que prévu pour la rattraper. Quand j'ai finalement repris le contrôle, j'étais déjà hors de la piste et je n'ai pas pu y revenir."

Malgré cette fin de séance prématurée, Pierre Gasly a préféré retenir les aspects positifs d'une journée qu'il juge encourageante. Alpine poursuit sa bataille pour conserver sa cinquième place du championnat constructeurs, de plus en plus menacée par Racing Bulls, qui a une nouvelle fois affiché un rythme prometteur ce vendredi.

"Dans l'ensemble, ce fut une bonne journée de travail entre les EL1 et les EL2", a expliqué Gasly. "Nous avons testé de nombreux réglages différents sur les deux voitures. Il faut maintenant analyser ce qui a le mieux fonctionné et retenir les meilleures options. L'objectif est de tout assembler pour demain. Globalement, la journée a été productive."

"Ce n'est évidemment pas la fin de journée que nous espérions, mais les gars vont remettre la voiture en état pour demain et nous nous concentrerons sur l'objectif d'intégrer le top 10."