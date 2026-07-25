Analyse des longs relais : Antonelli peut-il renverser Ferrari ?

À première vue, Ferrari a connu une journée d'essais impressionnante au Grand Prix de Hongrie 2026 de F1. La Scuderia a dominé les deux séances du vendredi avec une avance d'environ une demi-seconde sur ses plus proches poursuivants. Cependant, les apparences sont trompeuses, car la hiérarchie semble en réalité beaucoup plus serrée que ne le laissent supposer les chronos.

Les séries de tours avec beaucoup de carburant en fin de deuxième séance d'essais ont brossé un tableau complètement différent. Le leader du championnat, Kimi Antonelli, qui a dû abandonner sa simulation de qualifications en pneus tendres en raison d'un drapeau rouge et d'une erreur lors de sa deuxième tentative, a largement affiché le meilleur rythme sur les longs relais de tout le peloton.

En tenant compte des différences de durée des relais et de composés de pneus, l'Italien était en moyenne 0"46 plus rapide que Charles Leclerc sur sa Ferrari, dont la simulation de course a été tout sauf régulière.

Où est passé le rythme de Ferrari ?

La grande question qui se pose désormais est la suivante : pourquoi Ferrari s'est-elle montrée si performante sur un tour lancé alors qu'elle a tant peiné lors des longs relais ? C'est précisément cette question que la Scuderia a examiné lors de ses débriefings d'après-séance afin d'optimiser les réglages pour le reste du week-end.

Le temps moyen de Lewis Hamilton sur les longs relais (+0"67) était lui aussi loin d'être convaincant. Le pilote McLaren Lando Norris (+0"52) et George Russell, au volant de la deuxième Mercedes (+0"61), se sont en effet tous deux montrés plus rapides dans l'exercice.

La situation semblait quelque peu différente lors de la première séance d'essais libres. À cette occasion, le temps au tour de Hamilton sur les longs relais était environ quatre dixièmes de seconde plus rapide que celui de Russell. Cependant, la véritable référence de Mercedes en Hongrie semble une fois de plus être Antonelli, qui n'a pas participé à la première séance, Frederik Vesti ayant pris le volant à sa place.

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Red Bull, simplement rapide sur un tour ?

Une tendance similaire s'est également dessinée chez Red Bull. Max Verstappen a terminé deuxième de la première séance d'essais libres et quatrième de la deuxième, mais dès que les monoplaces ont roulé avec des réservoirs pleins, les deux pilotes Red Bull ont eux aussi eu du mal à maintenir leur rythme.

Isack Hadjar a perdu en moyenne 0"79 par tour face à Antonelli, tandis que Verstappen affichait un retard de 0"82. Contrairement à Ferrari, cependant, le rythme de Red Bull sur les longs relais lors de la première séance d'essais libres ne donnait déjà guère des raisons d'être optimiste.

En conséquence, Red Bull pourrait également être contrainte d'orienter davantage ses réglages vers les performances en course à partir de ce samedi, même si le Hungaroring est réputé pour être un circuit où les dépassements sont difficiles, ce qui rend traditionnellement les qualifications bien plus importantes.

Que vaut la version B d'Aston Martin ?

Aston Martin était également sous le feu des projecteurs vendredi. L'écurie est arrivée en Hongrie avec un impressionnant package d'évolutions, dans l'espoir, à tout le moins, de se débarrasser de l'étiquette indésirable d'écurie la plus lente et de se rapprocher du milieu de peloton.

D'après les premières conclusions, cependant, le grand bond en avant tant espéré ne semble pas s'être concrétisé. Cela s'explique également par le fait que l'écart avec la concurrence était déjà énorme auparavant. Lors des longs relais de la deuxième séance, Fernando Alonso s'est classé deuxième pilote le plus lent du peloton, avec un retard de 3"42 par tour.

Il a tout de même réussi à devancer Valtteri Bottas (+3"93). Aston Martin reste toutefois à la traîne par rapport aux équipes les mieux placées du milieu de peloton. La plus grande faiblesse de l'écurie reste la vitesse de pointe : notamment dans le premier secteur, Aston Martin perd beaucoup de temps face à ses rivaux sur les lignes droites.

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Audi, Racing Bulls et... un grand écart ?

Nico Hülkenberg (+1"25) a une nouvelle fois impressionné vendredi par son excellent rythme sur les longs relais, comme il l'a fait lors des derniers week-ends de course. Cependant, l'Allemand n'a jusqu'à présent pas réussi à convertir cette vitesse en points.

Son principal rival à Budapest devrait à nouveau être Racing Bulls (+1"46). Alpine (+2"16), en revanche, semble prendre de plus en plus de retard dans la course au développement.

Haas (+1"94) a livré une performance solide, bien que pas exceptionnelle, sur les longs relais. La journée de vendredi s'est avérée nettement plus difficile pour Williams (+3"01) : l'écurie se retrouve actuellement beaucoup plus proche de Cadillac et d'Aston Martin que du top 10.