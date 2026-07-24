Ferrari impressionne, mais Vasseur tempère : "Demain, ce sera une autre histoire"

Pour cette première ébauche de la hiérarchie à Budapest, il ne fait pas vraiment de doute que la référence du week-end est Ferrari. La Scuderia a terminé les deux séances d'essais libres en tête, une fois avec Charles Leclerc, une fois avec Lewis Hamilton.

Les SF-26 n'ont jamais vraiment été inquiétées ce vendredi, la voiture de tête comptant à chaque fois plus de trois dixièmes d'avance sur la concurrence en rythme de qualification. Interrogé pour dresser un premier bilan de cette journée, Frédéric Vasseur, le directeur de l'équipe, a toutefois - comme à son habitude - tempéré les enthousiasmes, estimant que certains rivaux avaient encore les moyens de rivaliser au cours du week-end.

"Jusqu'ici tout va bien, oui", a déclaré le Français à Sky Sport. "Mais ce n'est pas le vendredi que l'on décroche la pole, et encore moins que l'on gagne la course. C'est bien de commencer le week-end de cette manière, mais attendons de voir demain. Ce sera une autre histoire. Je pense notamment que [Lando] Norris n'a pas pu terminer tous ses tours comme il le souhaitait. On verra demain."

Si la voiture semble répondre aux attentes, les deux séances d'essais libres ont été perturbées par plusieurs incidents, entre le problème mécanique de Lance Stroll en EL1, l'accident de Franco Colapinto en EL2, le trafic et les difficultés liées à une piste encore délicate. Autant d'éléments qui ont empêché Ferrari de dérouler pleinement son programme, notamment sur les longs relais.

"Cet après-midi, c'était un peu plus compliqué en EL2 avec le trafic, le drapeau rouge et tout le reste", a confié Vasseur. "Mais jusqu'ici, l'équilibre de la voiture est bon. Nous en saurons probablement un peu plus demain matin, lorsque les voitures seront davantage espacées en piste. Il sera sans doute plus facile de réaliser un tour propre, mais on verra demain."

"Avec le drapeau rouge dans la seconde partie des EL2, nous n'avons pas pu effectuer un véritable long relais. Nous étions aussi dans le trafic et nous avons dû ralentir à plusieurs reprises. Cela signifie que nous n'avons pas une lecture très claire du comportement des pneus pour la course. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Nous verrons bien demain."

Les écarts au sein du peloton étaient, cette fois, relativement importants, un fait assez rare depuis le début de la saison. Lors des EL1 comme des EL2, le sixième était relégué à plus d'une seconde du meilleur temps.

"Parce qu'il est difficile de préserver les pneus sur l'ensemble du tour", expliquait Frédéric Vasseur. "Dès que vous commencez à en perdre un peu, vous perdez beaucoup de temps. Mais tout le monde va progresser d'ici demain après-midi. C'est toujours comme ça à Budapest."