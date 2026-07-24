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Alonso rassuré par la version B de l'AMR26 : "C'est très encourageant"

Fernando Alonso s'est montré satisfait des premiers résultats du vaste package d'évolutions introduit par Aston Martin en Hongrie. L'Espagnol estime que l'AMR26 "version B" répond aux attentes de l'équipe et y voit un premier motif d'espoir après un début de saison très difficile.

Téha Courbon
Mis à jour:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Ce vendredi à Budapest, tous les regards étaient braqués vers une équipe Aston Martin. Et plus particulièrement vers l'AMR26, ou plutôt sa "version B". L'écurie britannique a en effet introduit ce week-end son très attendu package d'évolutions, avec des nouveautés sur la quasi-totalité de la monoplace.

Lire aussi :

Pour l'ensemble de la structure de Silverstone, ce package représentait une véritable bouée de sauvetage, voire le dernier espoir de relancer une première partie de saison catastrophique, bien loin des ambitions affichées après les investissements colossaux consentis et la communication ambitieuse de l'équipe durant l'hiver.

Au terme de cette première journée du Grand Prix de Hongrie, qui a vu les deux AMR26 prendre la piste lors des essais libres - ou du moins celle de Fernando Alonso, Lance Stroll ayant été victime d'une rupture de suspension en EL1, compromettant sa participation aux EL2 - un premier bilan de ces évolutions majeures peut être dressé.

Et celui-ci est encourageant : Alonso a expliqué que les mises à jour avaient jusqu'ici répondu aux attentes, remplaçant les doutes et la frustration qui entouraient Aston Martin depuis le début de la saison par une première dose d'espoir.

"C'était positif. De manière générale, nous avons obtenu les chiffres et la corrélation que nous attendions, ce qui est évidemment très encourageant pour la suite, pour la voiture de l'année prochaine comme pour les futures évolutions que nous apporterons cette saison", a déclaré l'Espagnol.

Fernando Alonso (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Donc oui, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout après avoir commencé si loin derrière, mais c'est, je l'espère, la première étape d'une série de bonnes évolutions à venir."

Des ambitions revues à la hausse

Les premières estimations faisaient état d'un gain potentiel de plus de deux secondes au tour pour ces évolutions, ce qui aurait permis aux monoplaces vertes de revenir dans la lutte avec leurs plus proches rivales, à commencer par Cadillac.

Mais alors qu'il se montrait lui-même prudent avant l'arrivée de ce package, Alonso semble désormais nourrir des ambitions plus élevées que de simplement rattraper l'écurie américaine.

"Je pense que nous pouvons [nous battre avec les autres dimanche]", a confié Alonso. "Évidemment, nous devons encore analyser davantage les données et comparer certains éléments, mais je ne pense pas qu'il y ait de grosse surprise ou de déficit majeur dans les virages par rapport au haut du milieu de grille, ce qui est évidemment notre première ambition : être au sommet de ce groupe."

"Et je pense que, dans les virages, nous avons désormais un rythme comparable à celui-là. Nous devons donc simplement poursuivre notre travail. Il reste encore des étapes à franchir du côté du châssis pour atteindre le niveau supérieur, ainsi que du côté du moteur."

"Comme je l'ai dit, ce n'est que la première d'une longue série d'évolutions, mais il y a une ambiance positive dans l'équipe, car nous avons réussi à apporter les améliorations que nous espérions."

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