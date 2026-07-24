Colapinto envoie son Alpine dans le mur : "Les F1 sont de plus en plus difficiles à piloter"

Décidément, sale semaine pour le sport argentin. Franco Colapinto aura en effet été l'auteur de l'un des faits marquants du jour au Grand Prix de Hongrie, le pilote Alpine ayant accidenté son A526 lors de la seule séance à laquelle il participait ce vendredi.

Colapinto avait en effet laissé son baquet lors des Essais Libres 1 à Paul Aron, réserviste de l'écurie d'Enstone, de sorte que son seul roulage sur le technique - et sale - tracé du Hungaroring aujourd'hui était en EL2.

Une séance dont il n'aura vu que la première demi-heure, bouclant un total de 11 tours, avant de connaître une sortie de piste dans le dernier virage du circuit.

Déjà en difficulté dans le virage précédent, avec une Alpine quelque peu instable du train arrière, Colapinto a vite perdu le contrôle de sa monoplace lorsqu'il a tenté de l'inscrire dans le long virage à droite qui sert de rampe de lancement vers la ligne de départ/arrivée.

Dans l'incapacité de rattraper le décrochage, l'Argentin en était relégué au rang de passager lorsque sa voiture s'est dirigée, en marche arrière, vers le mur de pneus, où s'est abîmé son aileron arrière ainsi que quelques autres éléments comme la crashbox.

1-0 pour le mur (sans prolongations), donc, mais surtout une journée avec assez peu d'enseignements à tirer sur une piste particulièrement piégeuse, surtout avec ces F1 version 2026 à en croire Colapinto lui-même.

"Oui, la journée a été assez courte", a déclaré Colapinto à son retour dans le paddock. "Je pense que les voitures cette année, avec leur faible appui aérodynamique, sont de plus en plus difficiles à piloter. Un circuit comme celui-ci, avec très peu d'adhérence, s'avère bien sûr assez difficile."

"J'ai perdu la matinée, ce qui n'était donc pas idéal", a-t-il rappelé. "J'ai perdu l'arrière dans le dernier virage et j'ai heurté les pneus avec l'arrière de la voiture. Ce n'était pas une bonne journée, ni un départ idéal."

"J'ai également perdu pas mal de temps de piste, alors maintenant j'essaie de me concentrer sur les enseignements que nous pouvons en tirer et de chercher à m'améliorer pour demain."

"Bien sûr, nous ne disposons pas de beaucoup de données, mais je pense que nous pouvons tout de même travailler et essayer de mieux régler la voiture pour demain."

S'il y a une consolation à tirer, c'est qu'Alpine étant la seule écurie sans évolution aéro ce week-end, aucune nouveauté n'a été endommagée dans l'accident. L'autre A526, pilotée par Pierre Gasly, a signé le 14e temps des EL2, à plus de deux secondes de la référence signée par Lewis Hamilton.