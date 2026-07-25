Red Bull ne croit pas au "miracle" en Hongrie : "On n'est pas assez rapides"

Auteur du quatrième temps des Essais Libres 2, à quasiment sept dixièmes de la Ferrari de Lewis Hamilton, Max Verstappen n'a pas vécu une journée de tout repos sur le circuit de Budapest, aux prises avec une voiture difficile à piloter dont il s'est beaucoup plaint à la radio.

Pour Red Bull, le début de week-end hongrois est en effet quelque peu compliqué, sur un tracé et dans des conditions qui ont donné du fil à retordre à l'ensemble du peloton. Invité à revenir sur cette journée, qui a également vu Isack Hadjar signer le sixième temps des EL2 (+1"071), Pierre Waché - directeur technique de l'équipe autrichienne - a tiré un premier bilan relativement fataliste.

La journée a semblé difficile pour tout le monde : du vent, une piste poussiéreuse et des bosses, mais ça a été particulièrement compliqué pour vous...

Vous avez bien résumé la situation. Beaucoup de plaintes : la voiture était difficile à piloter, il était difficile de résoudre le problème lié au changement important du vent par rapport aux EL1 - il soufflait nettement plus fort -, il était difficile de trouver la bonne trajectoire sur cette piste et il y avait beaucoup de bosses.

Le problème, c'est que lorsque la voiture est à la limite comme ça, une petite perturbation affecte énormément l'équilibre. C'est quelque chose que nous devons corriger. La voiture n'est pas équilibrée pour le pilote.

Il est clair que nous ne sommes pas assez rapides. [...] On ne peut pas faire de miracles, il faut y aller étape par étape.

Évidemment, tout ne se joue pas sur les chronos sur un tour, mais le meilleur temps de Max était à sept dixièmes de Hamilton en EL2. Dans quelle mesure ce résultat était-il représentatif ?

Difficile à dire. Je pense qu'il est clair que nous ne sommes pas assez rapides. Nous devons y travailler et voir où nous en serons plus tard. Il faut simplement essayer de voir comment nous pouvons nous améliorer. On ne peut pas faire de miracles, il faut y aller étape par étape.

Vous avez remis l'aileron rotatif sur la voiture. Était-il présent sur les deux voitures toute la journée, ou avez-vous effectué des tests comparatifs ?

Non, non, nous avons simplement roulé toute la journée avec cet aileron et nous sommes… Pour l'instant, il se comporte correctement. Nous l'avons vérifié à l'usine lors d'un test de résistance, un test très poussé pour nous assurer que l'aileron arrière ne présente aucun risque de sécurité ; je pense que c'est très important. Aucun problème aujourd'hui.

Avez-vous bon espoir de pouvoir progresser demain ? Avez-vous des idées sur la direction à prendre ?

Nous en avons quelques-unes, nous devrons les vérifier demain en rythme de course, et d'après ce que j'ai compris, le vent aura encore une influence considérable sur ce que nous ferons.

Avec Christian Nimmervoll