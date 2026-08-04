Drapeaux bleus en Hongrie : Williams donne sa version des faits

Le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, est revenu sur l'incident impliquant Carlos Sainz et Oscar Piastri lors du Grand Prix de Hongrie. S'il a assumé la responsabilité au nom de son écurie, il a également pointé du doigt les problèmes rencontrés par le système automatisé de gestion des drapeaux bleus de la FIA.

En détaillant la séquence chaotique ayant conduit à l'accrochage entre Carlos Sainz et Oscar Piastri, alors que l'Australien prenait un tour à l'Espagnol, James Vowles a dédouané son pilote de toute volonté délibérée de gêner le leader de la course. Selon lui, l'incident résulte d'une défaillance des systèmes de la direction de course, aggravée par la réaction tardive de Fernando Alonso au volant de son Aston Martin.

"Nous nous sommes retrouvés impliqués dans un incident avec le leader de la course, et c'est de notre responsabilité, pas de celle de Carlos à ce moment-là", assure-t-il dans le dernier épisode de The Vowles Verdict.

"Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a toute une séquence d'événements. Nous devons nous assurer que, lorsque les systèmes de la FIA tombent en panne – car cela arrivera de temps en temps –, nous disposions d'un meilleur mécanisme."

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Selon James Vowles, la confusion est née de la défaillance du système GPS automatisé de gestion des drapeaux bleus de la FIA. Habituellement, celui-ci avertit un pilote lorsqu'un leader se trouve à 1,6 seconde derrière lui, puis déclenche officiellement la procédure des drapeaux bleus lorsque l'écart tombe à 1,2 seconde.

Au Hungaroring, ce système a connu d'importants dysfonctionnements. Les commissaires ont d'abord dû recourir aux drapeaux bleus agités manuellement avant de passer aux panneaux lumineux bleus clignotants, qui n'indiquaient toutefois pas quel pilote devait céder le passage.

"Deux problèmes sont survenus à Budapest", précise James Vowles. "Le système des drapeaux ne fonctionnait tout simplement pas. À un moment donné, nous dépendions uniquement des commissaires, qui faisaient de leur mieux en agitant les drapeaux bleus. C'est très difficile pour eux, car ils ne savent pas précisément quand les voitures arrivent."

"La solution a ensuite consisté à utiliser les panneaux lumineux bleus clignotants, mais sans indiquer quel pilote était concerné. Si l'on se concentre sur Carlos, Fernando, qui était derrière lui, et Oscar, Fernando avait des panneaux bleus clignotants tout au long de cette séquence et il est resté devant Oscar. Or, les dépassements sous drapeau bleu doivent se faire dans l'ordre. Fernando aurait donc dû laisser passer plus tôt."

"Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il ne l'a pas fait et a tenté une attaque à l'intérieur sur Carlos au virage 1. À ce moment-là, Carlos est devenu la voiture située juste devant le leader. Et lorsque c'est le cas, plusieurs postes de commissaires permettent ensuite de lui signaler qu'il doit céder la place. Cependant, dans la ligne droite menant au virage 2, Carlos est repassé devant. La voiture directement devant Oscar était donc de nouveau Fernando, qui recevait les panneaux bleus."

"Puis, au virage suivant, Fernando a de nouveau plongé à l'intérieur de Carlos, faisant une nouvelle fois de Carlos la voiture directement devant le leader. Vous le verrez sur la vidéo. Et lorsque Carlos est revenu en piste, c'est à ce moment-là qu'Oscar s'est porté à l'intérieur. Ce qui a compliqué la situation, c'est qu'en l'absence du système automatique, certaines voitures sont restées à leur position plus longtemps qu'elles n'auraient dû."

"Ensuite, il faut savoir à chaque instant quelle est précisément la voiture qui se trouve juste devant le leader. Nous avons bien informé Carlos à l'approche du virage 1 qu'Oscar arrivait. Ce que nous aurions dû faire, puisque nous nous battions finalement pour une position hors des points, c'était prévenir Carlos de cette situation lorsqu'il était côte à côte avec Fernando en direction du virage 2."

"C'est en ce sens que je parle de notre responsabilité. Mais j'espère que vous comprenez désormais qu'il ne s'agissait absolument pas d'une tentative de bloquer Oscar. En réalité, à ce moment-là, une autre voiture se trouvait directement devant lui et c'est elle qui aurait probablement dû s'effacer avant nous."

Carlos Sainz a finalement écopé d'une pénalité de cinq secondes pour l'accrochage, les commissaires ayant retenu des circonstances atténuantes liées au manque de visibilité, mais non à la défaillance du système GPS de la FIA. Il a terminé 18e du Grand Prix de Hongrie, tandis que Piastri a ensuite abandonné en raison d'un problème de boîte de vitesses.