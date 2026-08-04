Lindblad : "Arriver en F1 sans permis de conduire, je trouvais ça amusant"
Arvid Lindblad n'a jamais pris le temps de passer son permis de conduire jusqu'à son arrivée en Formule 1. Une anomalie qu'il trouvait amusante, mais qui devient handicapante et qu'il va rapidement corriger !
Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Pilote au profil précoce, Arvid Lindblad a gravi très rapidement les échelons du programme Red Bull, qui l'ont mené jusqu'à la Formule 1. Rookie brillant chez Racing Bulls depuis le début de la saison 2026, le Britannique a toutefois débarqué dans la catégorie reine avec une étonnante particularité : il n'avait pas le permis de conduire ! Une situation qui l'a d'abord amusé, mais qu'il s'attache désormais à corriger, alors qu'il fêtera ses 19 ans ce mois-ci.
"J'ai simplement été tellement occupé que je n'ai jamais trouvé le temps", explique-t-il dans un éclat de rire à Motorsport.com. "Et, sincèrement, une partie de moi aimait aussi l'idée d'arriver en Formule 1 sans même avoir le permis de conduire. Je trouvais que c'était une histoire amusante. Mais maintenant, ça devient un problème. Ma mère doit toujours m'emmener, ou alors je dois prendre un Uber."
"Jusqu'à récemment, je n'avais vraiment pas besoin du permis. Ma vie était organisée de manière à ce que je puisse très bien m'en passer. Maintenant, en revanche, j'ai trouvé un centre d'entraînement incroyable, avec une salle de sport, une piscine, une piste d'athlétisme et tout ce dont j'ai besoin. Le seul problème, c'est qu'il est à une vingtaine de minutes de chez moi."
"Je ne peux pas continuer à demander à mon père de m'emmener partout. Alors je suis enfin en train de passer mon permis. La différence, c'est que, pour la première fois, j'en ai réellement besoin. Donc je vais le faire."
J'aime le fait que Verstappen n'aime pas seulement la F1 : il aime la course automobile.
Le cas d'Arvid Lindblad n'est pas une première, et l'on se souvient notamment de Max Verstappen, arrivé en Formule 1 en 2015 avant même sa majorité, ce qui a d'ailleurs conduit la FIA à fixer un âge minimum de 18 ans pour courir dans la catégorie reine.
Le Néerlandais, aujourd'hui quadruple champion du monde, est une évidente source d'inspiration au sein du giron Red Bull, mais le modèle d'Arvid Lindblad dépasse le simple cadre de la F1.
"Il y a quelque chose qui me fascine vraiment quand je regarde Max Verstappen", admet-il. "J'aime le fait qu'il n'aime pas seulement la Formule 1 : il aime la course automobile. Il y a une grande différence. C'est pour ça qu'il a créé une équipe de GT, qu'il veut participer aux 24 Heures du Mans et qu'il continue de regarder au-delà de la Formule 1."
"Quand je pense à mon propre avenir, je me rends compte que je suis plutôt pareil. Bien sûr, je veux faire une longue carrière en Formule 1. J'aimerais y rester pendant 10 ou 15 ans. Mais une fois ce chapitre terminé, j'aimerais vivre des expériences complètement différentes."
"J'adorerais courir en IndyCar pendant quelques saisons. J'aimerais essayer le championnat australien de Supercars et découvrir d'autres disciplines du sport automobile qui m'intéressent. Le monde de la course est immense."
Propos recueillis par Roberto Chinchero
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